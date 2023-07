Domani sera l’incontro pubblico a Viserba

Partiranno tra pochi giorni i lavori di realizzazione per la nuova piscina comunale di Rimini, che nascerà a Viserba, nell’area tra via Sacramora e via Baroni. Si tratta di una delle opere principali del piano triennale dei lavori pubblici, un impianto all’avanguardia per concezione, funzionalità e prestazioni energetiche, cofinanziato dal Pnrr per 2,1 milioni di euro (a cui si aggiungono 1,4 milioni dal fondo statale per opere con avvio indifferibile) a fronte di un investimento complessivo di 10,5 milioni. La nuova piscina si calerà all’interno del Parco don Tonino Bello, anch’esso al centro di un importante progetto di riqualificazione e rifunzionalizzazione approvato la scorsa settimana in linea tecnica dalla Giunta.

Per presentare l’intervento e la programmazione dei lavori – scanditi per rispettare i termini stabiliti dal Pnrr – l’Amministrazione Comunale ha organizzato un incontro con la cittadinanza: l’appuntamento è domani, mercoledì 5 luglio alle ore 21, negli spazi del centro sociale culturale Viserba 2000 (in via Baroni 9).