La principale è l’allontamento dalla linea di costa di tutti gli aerogeneratori per una distanza superiore alle 12 miglia nautiche inizialmente preventivate, limitando in questo modo l’impatto visivo del campo eolico

Il Comune di Rimini ha espresso le sue formali valutazioni in ordine alla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale richiesta dal Ministero competente in ordine al progetto di nuovo parco eolico in Adriatico, presentato dalla società privata Energy Wind 2020.

Proprio nei mesi scorsi, il proponente aveva presentato variante al progetto originario, raccogliendo già alcune proposte sostanziali sollevate dagli Enti locali, la principale delle quali è l’allontamento dalla linea di costa di tutti gli aerogeneratori per una distanza superiore alle 12 miglia nautiche inizialmente preventivate, limitando massimamente in questo modo l’impatto visivo del campo eolico.

Adeguato dunque il tema della distanza, nel parere espresso ora dal Comune di Rimini per la VIA, la prescrizione principale riguarda i cosiddetti ‘interventi di compensazione’. Tra le proposte avanzate ci sono quelle che prevedono la realizzazione, a carico della società esecutrice, di impianti fotovoltaici, tramite apposita Comunità Energetica, a servizio di realtà sociali in condizioni di povertà economica e di impianti fotovoltaici, tramite apposita Comunità Energetica, a servizio del Metromare e del Comune di Rimini.