Il Contest — rivolto ai giovani tra i 16 e i 21 anni — individua due temi attraverso i quali ragazze e ragazzi potranno indagare e immaginare la città di Riccione: i luoghi e gli edifici dismessi da rigenerare; gli spazi pubblici da valorizzare e riqualificare.

Possono candidarsi giovani di Riccione o di altre città che studiano nelle scuole superiori della nostra città. Ma anche ragazze e ragazzi di altre città che frequentano Riccione in vacanza. Questa una delle novità della proroga: infatti diversi giovani che vengono a Riccione d’estate hanno scritto in questi giorni alla segreteria del concorso chiedendo di poter aderire.

Il Contest consiste nella realizzazione di un’opera di ‘foto-grafia’, ovvero di uno scatto fotografico sopra al quale i giovani possono aggiungere appunti, disegni e scritte – attraverso l’utilizzo di qualsiasi app, computer, tablet o il disegno a mano libera. Con il disegno e le scritte, dunque, i ragazzi potranno aggiungere sulla foto tutto ciò che pensano sia utile a far comprendere l’idea dei nuovi usi che hai immaginato per lo spazio da te prescelto. Sono ammesse tutte le tecniche di rappresentazione, illustrazione e disegno.

Sono diverse le proposte arrivate in questi giorni, ma tanti i ragazzi impegnati negli esami di fine scuola e impossibilitati a concorrere e diversi i giovani turisti che hanno chiesto con molto interesse di aderire. Per questo la segreteria del concorso ha stabilito di prorogare fino al 16 luglio 2023 la scadenza e dare così a più giovani di Riccione o che qui studiano la possibilità di partecipare e vincere. Per i ragazzi di altre città è estesa la possibilità di partecipare e di concorrere per le menzioni d’onore.

La partecipazione è singola o di gruppo. Se la proposta sarà selezionata dalla Giuria tra le migliori tre, si potrà ricevere un premio in denaro: 1° classificato premio di 600 euro; 2° classificato premio di 400 euro; 3° classificato premio di 200 euro. Sono previste menzioni d’onore.

I vincitori del Contest saranno premiati in autunno 2023 in un evento pubblico del Comune di Riccione.

Il Contest è parte del processo di coinvolgimento dei cittadini del Piano Urbanistico Generale di Riccione, è finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e si svolge in collaborazione con le scuole della città di Riccione, il Liceo Artistico e Liceo Scientifico Volta – Fellini e l’Istituto Alberghiero I.P.S.S.E.O.A. Severo Savioli, e con le associazioni Il Tassello Mancante, Famija Arciunesa, Scout Riccione, Il Palloncino Rosso.

Tutte le info e il bando integrale sul sito www.superr.it