Gli Assessori Filippo Sacchetti e Mattia Morolli: “Un percorso condiviso con i residenti di entrambi i comuni”

La scorsa settimana, con una delibera delle rispettive Giunte, i Comuni di Rimini e Santarcangelo hanno approvato il progetto esecutivo riguardante i lavori di messa in sicurezza dell’incrocio fra la Via Pasquale Tosi, la Via Antica Emilia e la S.P. 136 “Santarcangelo Mare”, dov’è prevista la realizzazione di una nuova rotatoria stradale. Un’opera che sarà realizzata sul confine tra il Comune di Santarcangelo di Romagna e il Comune di Rimini.

L’intervento – che include opere connesse nei territori di entrambi i comuni – è oggetto di un lavoro congiunto tra i tecnici del Comune di Santarcangelo, del Comune di Rimini e della Provincia di Rimini, che nel 2020 avevano sottoscritto un protocollo d’intesa per definire e disciplinare la ripartizione dei vari adempimenti e oneri economici legati al progetto. Progetto di fattibilità tecnica ed economica che è staro redatto dal Comune di Santarcangelo di Romagna che ha assunto anche il ruolo di Stazione Appaltante, mentre il Comune di Rimini ha assunto l’onere della Direzione Lavori.

Nello specifico l’intervento per la messa in sicurezza dell’intersezione tra le vie Pasquale Tosi, S.P. 136 e via Emilia Vecchia, prevede l’eliminazione dell’attuale incrocio semaforizzato e la realizzazione di una nuova intersezione a rotatoria con diametro di 50 metri. Una nuova rotonda che sarà leggermente disallineata rispetto all’asse di via Antica Emilia per la presenza di un edificio sul lato Santarcangelo-San Vito. Con il tombinamento di un tratto del fosso consorziale, inoltre, sarà possibile realizzare un breve percorso ciclopedonale in sicurezza comprensivo di attraversamento della SP136, un attraversamento ciclo pedonale su via Pasquale Tosi per la connessione con la mobilità sostenibile della via Emilia Vecchia.

L’intervento prevede un investimento complessivo di 950 mila euro, ripartito fra gli enti secondo l’accordo. Sulla base degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo d’intesa, infatti, la spesa sarà sostenuta dal Comune di Santarcangelo con circa 643mila euro, mentre il Comune di Rimini parteciperà con un contributo di oltre 257 mila euro e la Provincia con ulteriori 50mila euro. Nei prossimi giorni è previsto l’avvio della gara d’appalto, mentre la partenza del cantiere è programmata per l’autunno di quest’anno.

“Stiamo parlando della messa in sicurezza di un importante tratto di collegamento tra i territori dei due comuni – dichiarano congiuntamente l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Rimini, Mattia Morolli, e l’assessore alla Pianificazione urbanistica del Comune di Santarcangelo, Filippo Sacchetti – Un incrocio interessato da rilevanti flussi di traffico, in quanto le strade coinvolte collegano il casello autostradale di Rimini Nord, l’abitato di San Vito, la zona artigianale al confine con la frazione di Santa Giustina e il capoluogo di Santarcangelo. Da questo punto di vista, in particolare, è strategico fluidificare il traffico sulla Tolemaide e collegare più agevolmente gli abitati di Casale San Vito e Santa Giustina con il centro di Santarcangelo. Al progetto, redatto dai tecnici del Comune di Santarcangelo, si è giunti con un percorso condiviso, mediante incontri con i residenti di entrambi i comuni, dove i progettisti dell’intervento, nonché tecnici e amministratori di Santarcangelo, di Rimini e della Provincia, hanno avuto modo esporre tutte le fasi progettuali e coinvolgere la cittadinanza.”