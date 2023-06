Il giovane era in possesso anche di sostanza stupefacente suddivisa in dosi

I Carabinieri della Sezione Radiomobile del NOR di Riccione sono intervenuti all’interno di un parco acquatico di quel centro, dove hanno arrestato un minore in flagranza dei reati di rapina e ricettazione, denunciandolo per il delitto di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nello specifico, su segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa direttamente da parte del personale per la sicurezza del parco, i Carabinieri si sono immediatamente portati sul posto. All’interno di quell’area, hanno bloccato il minorenne che, dopo aver sottratto lo zaino ad un avventore, stava tentando di guadagnare la fuga, spintonando e strattonando gli operatori di sicurezza in servizio di vigilanza che gli si erano frapposti per fermarlo.

Come non bastasse, all’esito della perquisizione personale operata dai militari dell’Arma, il giovane è stato trovato in possesso di una tessera sanitaria risultata provento di un furto denunciato a Pesaro, nonché di complessivi 11 grammi di hashish suddivisi in 14 dosi, occultate negli slip. Lo zaino veniva restituito all’avente diritto, mentre la tessera sanitaria e lo stupefacente venivano posti in sequestro. Pertanto, l’indiziato è stato dichiarato in arresto e, al termine delle formalità di rito, condotto al carcere minorile di Bologna, come disposto dall’Autorità Giudiziaria competente.

Oggi l’arresto è stato convalidato dal GIP del Tribunale dei Minori di Bologna, che ha anche disposto il collocamento dell’indagato presso una Comunità dei Minori.