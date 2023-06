La struttura è destinata a diventare un nuovo centro formativo e attrattivo dedicato al mondo del mare, nonché il nuovo ospedale per le tartarughe marine

Prosegue il lavoro di riqualificazione – seppur in mezzo a diverse traversie burocratiche dovute a leggi anche confuse – dell’ex Delfinario di Rimini, una struttura destinata a diventare, sotto l’egida della Fondazione Cetacea e del Club Nautico Rimini, un nuovo centro formativo e attrattivo dedicato al mondo del mare, nonché il nuovo ospedale per le tartarughe marine.

L’immobile, ubicato nei pressi di piazzale Boschovich, di recente è stato infatti oggetto di una nuova tranche di operazioni finalizzate alla sua pulizia e sistemazione generale, sia per quanto concerne gli spazi interni sia quelli esterni, inclusa la facciata.

Le cittadine e i cittadini che vi passano davanti, magari facendo una passeggiata sul lungomare Tintori, potranno notare il nuovo banner colorato a firma della giovane Alessia Barilari (realizzato con il contributo di Terranova), una favola ecologica che racconta attraverso un storia a fumetti l’impegno di Fondazione Cetacea nella salvaguardia degli ecosistemi marini e degli animali che li abitano.

“Continua il percorso per dare una nuova vita allo stabile dell’ex Delfinario che cambierà le sue vesti per diventare un polo educativo e di ricerca sui temi legati alla cultura del mare e, in parallelo, il nuovo ospedale delle tartarughe marine – è il commento dell’Assessora alla Transizione ecologica del Comune di Rimini, Anna Montini -. Oltre ai cittadini e ai turisti confido che anche le attività economiche vicine possano essere soddisfatte del lavoro che si sta facendo. Per questo voglio ringraziare i concessionari, le aziende e i tanti volontari che li supportano per questo grande lavoro di squadra che stanno portando avanti. Una sinergia pubblico-privato che vede al centro la cura di un luogo storico di questa città, da cui passerà la promozione dell’educazione della sostenibilità ambientale e la conoscenza delle attività legate al mare.”.