Per consentire i lavori preparatori, nella giornata di oggi, dalle 14:00 alle 19:00, il parcheggio non sarà agibile.

Da giovedì 22 giugno cambia il punto d’ingresso al parcheggio Clementini. Il nuovo accesso è posizionato su Via Roma, adiacente all’uscita. Chi proviene da sud non potrà svoltare a sinistra ma dovrà utilizzare la rotonda del Punto Bus, su cui era posizionato il vecchio ingresso, per invertire il senso di marcia, girando a destra una volta superato il distributore di benzina.

Per consentire i lavori preparatori, nella giornata di oggi, dalle 14:00 alle 19:00, il parcheggio non sarà agibile.

Novità anche per quanto riguarda i pagamenti, con l’installazione di nuove casse automatiche per pagamenti elettronici e in contanti in uscita e davanti al Punto Bus. Con il sistema “Tap&Go”, passando la carta di credito sulla colonnina in entrata e di nuovo all’uscita, la sbarra si alzerà e verrà addebitato automaticamente il costo della sosta.

A livello tecnologico si aggiungono anche i nuovi pannelli digitali che indicano il numero di posti disponibili.

Il parcheggio Clementini è dotato di 200 posti auto e rappresenta una soluzione ideale per la sua vicinanza alla Stazione FS, al capolinea del Metromare e al centro storico. La vicinanza al Bike Park, inoltre, favorisce l’intermodalità auto-mobilità dolce.

Le tariffe applicate sono di 1 euro per la prima ora o frazione di ora; dalla seconda ora si applica il pagamento al consumo (10 centesimi ogni 6 minuti). Per la sosta superiore alle 4 ore si applica la tariffa forfettizzata di 4 euro al giorno. Sono disponibili abbonamenti mensili al costo di 25 euro. Nei giorni di mercato, mercoledì e sabato, la sosta è consentita a partire dalle ore 15:00.