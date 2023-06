Sei sanzioni ai pallinari, tre stabilimenti balneari trovati con l’illuminazione spenta in violazione all’ordinanza



Con il mese di giugno è entrata nel vivo l’attività di controllo della Polizia Locale dedicata alla spiaggia e alle zone della marina più frequentate dai turisti.

“Un’attività composita – sottolinea l’assessore alla Polizia Locale Juri Magrini – che vede il personale del Corpo impegnato in molteplici servizi, a contrasto di fenomeni quali abusivismo commerciale e pallinari, oltre che tutela della fruibilità per tutti della spiaggia e in generale del decoro e della sicurezza urbana”.

Già in questo avvio di stagione, meteorologicamente ancora tentennante, la Polizia Locale ha effettuato i primi controlli sull’arenile, anche attraverso l’utilizzo dei quad per la spiaggia in dotazione, per monitorare la presenza di venditori ambulanti irregolari, compresi i venditori di cocco.

Così come sono già iniziati i controlli serali per allontanare i ‘pallinari’ dai viali delle Regine: già due le cosiddette ‘batterie’ individuate e fermate, che hanno portato gli agenti ad elevare sei sanzioni amministrative nei confronti di altrettanti soggetti sorpresi nel tentativo di raggirare cittadini e turisti che passeggiano nei viali commerciali della marina.

Proseguiranno per tutta la stagione i controlli sul rispetto dell’obbligo da parte degli stabilimenti balneari di garantire l’illuminazione dal tramonto all’alba, negli stessi orari previsti per l’illuminazione pubblica. Dopo le prime verifiche sono stati 3 gli stabilimenti che hanno violato la prescrizione prevista già da qualche anno dall’ordinanza balneare, valida fino alla metà del mese di settembre.

L’attività della Polizia Locale vede il personale impegnato anche nel monitoraggio delle spiagge libere e in particolare quella a ridosso di piazzale Boscovich, per evitare l’occupazione abusiva e possibili bivacchi irregolari, oltre a tutelarne la piena fruibilità da parte dei bagnanti. Controlli che si intensificheranno con l’avanzare della stagione.