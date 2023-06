Operai al lavoro dai piazzali San Martino e Azzarita fino alla battigia

Passerelle dai piazzali fino alla riva per consentire a tutti di raggiungere il mare. Gli operai di Geat stanno infatti montando le passerelle dai piazzali San Martino e Azzarita fino alla battigia. “Le nostre spiagge – dice l’assessore ai Lavori pubblici che ha effettuato un sopralluogo in piazzale San Martino – devono essere tutte pienamente accessibili. I bagnini hanno già rimosso gran parte delle barriere architettoniche, noi, come amministrazione vogliamo consentire a tutti di raggiungere il mare anche nelle spiagge libere. Le passerelle saranno di colore bianco e azzurro come la bandiera della nostra città”.

Gli operai di una ditta incaricata da Geat hanno già quasi ultimato la passerella in piazzale San Martino e a breve verrà completata quella in piazzale Azzarita.