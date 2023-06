Ecco gli appuntamenti in programma nel riminese

Rimini si prepara ad un nuovo fine settimana trainato dagli eventi e dai grandi numeri. Le buone previsioni meteo per il prossimo weekend illuminano le prenotazioni negli hotel che, complice la fine della scuola, si annunciano da nastro di partenza della stagione turistica vera e propria.

“Finalmente sembra che il tempo volga stabilmente al bello – commenta la direttrice di Visit Rimini Valeria Guarisco -. Una condizione che aiuta le prenotazioni per il prossimo weekend. Si prospetta quindi un fine settimana di ottimi numeri quanto a presenze alberghiere, sostenuto ancora una volta dai numerosi eventi che si svolgono in città. Da We Make Future, la Fiera internazionale e Festival sull’innovazione tecnologica e digitale, al Campionato nazionale della promozione della danza sportiva. Non mancano poi gli appuntamenti che si svolgono in città: Al Meni, il Circo dei sapori, che accoglierà gli appassionati gourmet nel tendone di Piazzale Fellini e le celebrazioni per gli 800 anni della visita di Sant’Antonio da Padova a Rimini, che costituisce motivo di richiamo per i fedeli locali, ma che appartiene anche a quel segmento di turismo religioso, che, insieme al turismo slow, sta vivendo una nuova primavera”.

Un fine settimana, quindi, denso di proposte destinate a pubblici diversi: innovazione tecnologica, sport, gastronomia e tradizioni religiose, l’evento dedicato ai ragazzi che leggono Mare di libri. E in più la spiaggia dorata e la palestra a cielo aperto affacciata sul mare. Una perfetta rappresentazione dell’offerta di Rimini.

Tutti gli appuntamenti del lungo fine settimana

Il 17 e 18 giugno torna il circo felliniano di Al Meni e festeggia il suo decimo anno con un abbraccio che avvolge tutta la Romagna, in una festa di sapori e solidarietà per sostenere la filiera di produttori romagnoli in difficoltà. Nell’arco dei due giorni, fra cooking show e piatti stellati, si danno appuntamento 20 talenti della cucina e i migliori prodotti del territorio si mescolano agli oggetti di artigianato di design nel grande piazzale verde dedicato a Fellini. Speciali punti street food gourmet incontrano laboratori, contadini, pescatori e vignaioli per un salone a cielo aperto dedicato al cibo in tutte le sue forme. E poi torna il pic nic stellato nel giardino del mitico Grand Hotel.

In Fiera e al Palacongressi di Rimini tornano rispettivamente WMF – We Make future, la più grande manifestazione dedicata al mondo dell’innovazione tecnologica e digitale, per 3 giorni di eventi e un format che abbina formazione, incontri B2B, networking, cultura, concerti, show e intrattenimento (15 – 17 giugno) e ITForum Rimini, il più grande evento italiano dedicato a investimenti, trading e digital finance, con i migliori relatori e gli esperti del settore (15 – 16 giugno).

Parte il festival tutto dedicato ai ragazzi Un mare di Libri, che si svolge anche quest’anno nel centro storico di Rimini dal 16 al 18 giugno. Un appuntamento annuale per tutti i ragazzi che amano i libri e la lettura e che hanno voglia di condividere le loro passioni con altri coetanei. Un’occasione di incontro e di dialogo con scrittori italiani e ospiti internazionali, tra presentazioni di libri freschi di stampa, dibattiti tra ragazzi ed esperti, proiezioni di film, letture, laboratori e spettacoli.

Continua per l’intera settimana, la quarta edizione del Festival Luoghi dell’Anima organizzato dall’Associazione culturale Tonino Guerra con tanti ospiti in più sedi fra Rimini, Santarcangelo e Pennabilli.

Per i Concerti d’Ornano promossi dalla Sagra Musicale Malatestiana giovedì 15 giugno Matteo Imbruno suonerà l’organo recentemente restaurato nella Chiesa dei Servi in un recital che spazia da Bach a Regher.

Da martedì 13 giugno parte SGR Live, che per tutta l’estate, con un appuntamento a settimana, propone musica e intrattenimento all’Arena Francesca da Rimini, ai piedi del Castello Malatestiano, a cura di Gruppo SGR. Primo appuntamento martedì 13 giugno con Filippo Malatesta che ripercorrerà la sua trentennale carriera artistica, mentre il 20 giugno Enrico Farnedi canterà i successi di Lucio Dalla. Sempre dedicata al grande Lucio sarà la serata al Parco degli Artisti (sabato 17 giugno) con tante voci protagoniste che interpretano le canzoni più celebri del repertorio del cantante bolognese.

Per tutta l’estate al Fellini Museum (Palazzo del Fulgor) si può visitare la mostra Dal Fumetto al Film con disegni e illustrazioni che racconta 40 progetti cinematografici con i personaggi più famosi creati da Romano Garofalo, fumettista, scrittore e giornalista riminese, noto al grande pubblico per essere il padre di Jonny Logan.

Martedì 20 giugno quarto appuntamento… a sorpresa, per Il giro del mondo in 80 corti, che propone 10 cortometraggi internazionali tutti sottotitolati: 10 piccole storie da raccontare in Cineteca (ingresso libero).

Con la stagione estiva continuano i Cento Giorni in festa, i piccoli e grandi eventi a cura dei Comitati turistici di Rimini che animano vie, piazze e lungomare da Torre Pedrera a Miramare, con musica, intrattenimento, mercatini, per valorizzare la cultura dell’ospitalità.

IN EVIDENZA



sabato 17 e domenica 18 giugno 2023

Piazzale Fellini (zona Grand Hotel) – Rimini Marina Centro

Al Meni

Il Circo 8 e 1/2 dei sapori con Massimo Bottura

Dal tendone del Circo 8 e mezzo AL MENI riecheggia un grido: “Venghino signori venghino!”. Massimo Bottura, come un pifferaio magico, chiama a sé le dieci perle tenute insieme dal filo robusto della via Emilia, le eccellenze uniche al mondo della nostra regione, per festeggiare insieme la decima edizione di AL MENI: chef, artigiani, casari, contadini, pescatori, musici e artisti, mescolati e stretti in un grande abbraccio, tornano a Rimini e piantano le loro tende in piazzale Fellini per due giorni di condivisione e inclusione, meraviglia e allegria. Venti chef si susseguiranno sul palco all’interno del tendone esibendo estro e guizzi creativi nelle loro performance da circensi dei sapori, proponendo piatti inediti a prezzi assolutamente pop. Per il decennale Al Mèni si fa propulsore dell’empowerment femminile, in un contesto quasi totalmente maschile come quello dell’alta cucina, scegliendo le intuizioni, la determinazione e l’ecletticità di tredici cheffes da tutto il mondo. Fuori dal tendone, immancabili le postazioni di street food dei pescatori e degli chef stellati. Nel piazzale alberato dedicato al regista, fra la fontana dei Quattro Cavalli e il Grand Hotel, il Mercato con i prodotti della Regione che conta il maggior numero di Dop e Igp al mondo. Vista la situazione drammatica che sta vivendo un ingente numero di produttori Romagnoli, il mercato diventa un grande momento di solidarietà, per sostenere tutta la filiera produttiva lungo la via Emilia. Anche gli artigiani di Matrioska esporranno il meglio della loro produzione, fra alto artigianato e oggetti di design, mentre nello spazio dedicato ai produttori dai Presidi Slow Food si diffonderà come di consueto la coinvolgente narrazione sui prodotti di altissimo livello qualitativo selezionati da CheftoChef emiliaromagnacuochi, in collaborazione con Slow Food Emilia-Romagna. Si racconteranno le storie delle persone che stanno dietro ai prodotti attraverso laboratori, assaggi, incontri con autori e giornalisti, che tratteranno il tema dell’abbraccio da diverse prospettive. La giornata di domenica 18 giugno avrà l’allure liberty del Grand Hotel, per anni seconda casa di Fellini durante le sue trasferte in Romagna, dove lo chef Claudio di Bernardo organizzerà, dalle 12.30 alle 15, il sempre partecipatissimo déjeuner sur l’herbe, il picnic gourmet realizzato nell’incantevole parco a due passi dalla spiaggia (per prenotazioni rivolgersi al Grand Hotel).

Info: www.almeni.it



fino a sabato 17 giugno 2023

Cinema Fulgor e Fellini Museum (Castello) – Rimini centro storico

Festival Luoghi dell’Anima

Quarta edizione del festival del cinema sui territori e la bellezza organizzato dall’Associazione culturale Tonino Guerra. Alcuni appuntamenti (proiezioni, masterclass, presentazioni) sono ospitati negli spazi indoor e outdoor del Fellini Museum e al Cinema Fulgor. Nel connubio tra i temi Luoghi dell’anima e Musica, tra Cinema e Letteratura, attesi molti protagonisti della scena artistica non solo italiana, fra gli altri Ferzan Ozpetek, Pupi Avati, Riccardo Milani, Luigi Lo Cascio, Carmen Yanez Sepùlveda, Caterina Caselli, Noemi, Omar Pedrini, Rossana Luttazzi… La rassegna quest’anno ha una particolare attenzione per l’universo musicale. Nel fitto calendario di appuntamenti, le proiezioni dei lungometraggi e cortometraggi in concorso si alterneranno con proiezioni speciali del cinema nazionale e internazionale, interviste, premiazioni e concerti live. Tra gli ospiti della settimana: Carmen Yanez, Omar Pedrini, Pupi Avati, Andrea Purgatori, Rossana Luttazzi, Vince Tempera, Nicola Prosatore, Luigi Lo Cascio, Tosca. Programma completo su: www.luoghidellanima.it/admin/upload/doc/Programma_Luoghi_dell_Anima_Italian_Film_Festival_2023.pdf Info: 388 5703682 www.luoghidellanima.it



martedì 13 giugno 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Strega Tour 2023

Fanno tappa al Teatro Galli di Rimini, ospiti della Biblioteca Gambalunga grazie alla collaborazione con la Fondazione Bellonci, i cinque scrittori finalisti in gara per la 77° edizione del Premio Strega, il prestigioso concorso letterario giunto alla vigilia della selezione finale. Ecco i finalisti di questa edizione: Rosella Postorino con Mi limitavo ad amare te (Feltrinelli), Maria Grazia Calandrone con Dove non mi hai portata (Einaudi), Andrea Canobbio con La traversata notturna (La nave di Teseo), Romana Petri con Rubare la notte (Mondadori). Il quinto titolo in cinquina è Come d’aria di Ada D’Adamo, scrittrice scomparsa da pochi mesi che sarà rappresentata da Loretta Santini della casa editrice Elliot. Conducono la serata Alice Bigli e Lorenza Ghinelli.

Ore 21.00 Ingresso gratuito senza prenotazione fino a esaurimento dei posti Info: 0541 704488

bibliotecagambalunga.it/articolo/strega-tour-2023-incontro-finalisti



giovedì 15 giugno 2023

Chiesa di Santa Maria dei Servi, piazzetta dei Servi, 1 – Rimini centro storico

Matteo Imbruno Organo

74° Sagra Musicale Malatestiana – Concerti d’organo

Nella valorizzazione del patrimonio organistico riminese rientra l’appuntamento con Matteo Imbruno, che suonerà l’organo recentemente restaurato della Chiesa dei Servi in un recital che spazia da Bach a Regher.

Ore 21.30 Ingresso gratuito 0541 793811 www.sagramusicalemalatestiana.it



da giovedì 15 a sabato 17 giugno 2023

Rimini Fiera, via Emilia, 155 – Rimini

WMF – We Make future

La più grande manifestazione dedicata al mondo dell’innovazione tecnologica e digitale, con 3 giorni di oltre 100 eventi e un format che abbina formazione, incontri B2B, networking, cultura, concerti, show e Intrattenimento. Un’area fieristica con presentazioni di prototipi tecnologici innovativi, robotica avanzata ed esempi di intelligenza artificiale da tutto il mondo. Tanti gli eventi verticali, tra cui AI Global Summit dedicato all’intelligenza Artificiale, Innovation Film Fest, World Startup Fest e Digital Job Fair con il servizio di recruitment per i professionisti del settore Digitale.

Attesi inoltre speaker internazionali, creators, personaggi del mondo dello spettacolo e delegazioni internazionali di startup e aziende.

Orario: dalle 9 alle 18 Ingresso a pagamento Info: 051 095 1294 www.wemakefuture.it



giovedì 15 e venerdì 16 giugno 2023

Palacongressi, via della Fiera, 23 – Rimini

ITForum Rimini

Il più grande evento italiano dedicato a investimenti, trading e digital finance, ormai indiscutibile punto di riferimento del settore. Le aree che caratterizzano l’evento fisico sono due: AREA ESPOSITIVA, con le società più importanti del settore pronte a dare informazioni e formazione presso i propri stand; AREA DIDATTICA, a cura di ITForum e delle società partner. I migliori relatori e gli esperti del settore terranno i propri interventi durante i workshop gratuiti. L’evento è ad ingresso gratuito su prenotazione: www.eventbrite.it/e/registrazione-itforum-rimini-2023-584710483797

Orario: dalle ore 8.30 alle ore 18.30 itforum.it

dal venerdì 16 a domenica 18 giugno 2023

Sedi varie – Rimini centro storico

Mare di libri

Festival dei ragazzi che leggono – 16° edizione

L’unico festival in Italia dedicato alla letteratura per adolescenti torna a Rimini anche quest’anno. Un appuntamento annuale per tutti i ragazzi che amano i libri e la lettura e che hanno voglia di condividere le loro passioni con altri coetanei. ll festival è un’occasione di incontro e di dialogo con scrittori italiani e ospiti internazionali, attraverso diverse tipologie di eventi: presentazioni di libri freschi di stampa, monografie legate alle figure degli autori più influenti, dibattiti che offrono la possibilità di confrontarsi e scambiare opinioni con altri ragazzi e esperti, proiezioni di film, letture, laboratori e spettacoli. Gli eventi in programma si svolgono nella cornice offerta dai luoghi più importanti del centro storico della città di Rimini, da sempre sfondo di questo appuntamento imperdibile per i giovani lettori di tutta Italia. Mare di libri non è solo un festival realizzato per gli adolescenti, ma dagli adolescenti volontari delle scuole medie e superiori che, divisi in squadre – ognuna con il proprio compito specifico – svolgono tutte le mansioni legate alla gestione del festival. Tra tutti gli eventi il format più classico è quello dell’incontro con l’autore. All’interno del programma trovano posto anche la premiazione del concorso Ciak, si legge! che vede premiati i due migliori booktrailer tra quelli sottoposti dai giovani videomaker durante l’anno, e la consegna del Premio Mare di Libri al miglior romanzo per adolescenti del 2022, riconoscimento attribuito da una giuria di 10 fortissimi giovani lettori.

Programma completo su: maredilibri.it/il-festival/programma-2023 Info: www.maredilibri.it

martedì 20 giugno 2023

Cineteca Comunale, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

Il giro del mondo in 80 corti

Nove tappe, una al mese, alla scoperta del cinema come linguaggio universale.

Ad ogni tappa viene proiettata una selezione di 10 cortometraggi, provenienti da tutto il mondo e sottotitolati in italiano. Il pubblico presente ha la possibilità di votare il corto più meritevole, per scegliere i finalisti che si sfideranno nell’ultima tappa in programma in dicembre.

Quarta Tappa, martedì 20 giugno 2023 ore 21 alla Cineteca Comunale. Playlist a sorpresa su: www.amarcort.it/il-giro-del-mondo-in-80-corti-tappa-4.asp

Ingresso libero Info: www.amarcort.it



IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO



da martedì 13 giugno a martedì 5 settembre 2023

Arena Francesca da Rimini, piazza Francesca da Rimini – Rimini centro storico

SGR Live

Per tutta l’estate, un appuntamento a settimana di musica e intrattenimento all’Arena Francesca da Rimini, ai piedi del Castello Malatestiano, a cura di Gruppo SGR. 13 concerti di artisti del territorio e non solo, che vi faranno viaggiare tra i generi musicali più diversi: dalla musica italiana al cubano, passando per rock, jazz e tanto altro.

Si comincerà martedì 13 giugno, ore 21.30, con Filippo Malatesta che ripercorrerà la sua trentennale carriera artistica accompagnato da Massimo Marches alla chitarra, Gianluca Barberini alla batteria, Lucio Aiello al basso e Francesco Sancisi alle tastiere. Mercoledì 21 giugno, a partire dalle 19.00, si ricorderà la Giornata internazionale dello yoga con un evento dal titolo Yoga e Mantra sotto le stelle. Sarà il benvenuto all’estate con pratiche al tramonto e musica per l’anima alla luce del solstizio, con Thea Crudi e Charlotte Lazzari. Alle 21.30 il concerto Mantra in the Forest.

Ore 21.30 Ingresso libero Info: www.facebook.com/GruppoSGR



martedì 13 giugno 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Il Trovatore

In diretta dalla Royal Opera House di Londra

Opera di Giuseppe Verdi rappresentata in prima assoluta il 19 gennaio 1853 al Teatro Apollo di Roma. Assieme a Rigoletto e La traviata fa parte della cosiddetta trilogia popolare. L’opera racconta di una devastante maledizione che risorge dalle ceneri nel monumentale racconto di superstizione e rivalità. L’energica messa in scena della regista Adele Thomas ambienta il racconto di Verdi in un universo di superstizione medievale ispirato a Hieronymus Bosch. Sul podio, Antonio Pappano dirige la drammatica partitura verdiana, con il celebre coro dell’Incudine. Con Rachel Willis-Sørensen, Gregory Kunde, Ludovic Tézier e Jamie Barton. I biglietti sono disponibili su www.liveticket.it/cinematiberio

Ore 20.15 Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it



Tutti i lunedì, martedì e giovedì dal 13 giugno al 31 agosto e sabato 24 giugno, 15 e 29 luglio, 12 agosto 2023

Bagno 27, Lungomare Claudio Tintori, 32A e Aura Living Hotel, viale Pola 29 – Rimini

Le Spiagge del Benessere

XX edizione del circuito di servizi benessere sulla Riviera di Rimini, con tante opportunità per vivere il mare in natura, salute e armonia. Dodici settimane di incontri, discipline olistiche, ginnastiche posturali, yoga all’alba e in acqua, meditazioni con operatori del benessere. Programma completo su: www.facebook.com/lespiaggedelbenessere.it

Orario: lunedì alle 18.00; martedì alle 9.30 e alle 21.00; giovedì alle 9.30; sabato all’alba

Ingresso 5 €; gratuito per i clienti del bagno339 2400025 http://www.facebook.com/lespiaggedelbenessere.it



13, 16, 17, 30 giugno e prima metà di luglio 2023

Sedi varie – Rimini

800 anni di Sant’Antonio

Per l’Ottocentenario di Sant’Antonio da Padova a Rimini, la Diocesi organizza una serie di iniziative a ricordo del miracolo ‘della mula’ e dei pesci, compiuti dal santo durante la sua predicazione. I prossimi appuntamenti: martedì 13 giugno è prevista la Festa liturgica di Sant’Antonio presso il Santuario dei Paolotti (Piazza Tre Martiri, dalle 8 alle 18) e nella Cattedrale (alle 19).

Venerdì 16 giugno si svolgerà il convegno “Predicare ai pesci per parlare agli uomini”, per entrare nello specifico dei miracoli compiuti a Rimini da Sant’Antonio. Al tavolo dei relatori frate Alessandro Ratti, teologo e studioso antoniano (ore 21 in sala Manzoni).

Sabato 17 giugno, Festa di Sant’Antonio “Sul ponte dei Miracoli” ai cantieri navali, con omaggio floreale alla stele del miracolo dei pesci (ore 11.30) e Santa Messa celebrata dal Vescovo Mons. Nicolò Anselmi (ore 18.30), a cura dell’Associazione Ponte dei Miracoli con la partecipazione delle Vele al terzo. Info: www.pontedeimiracoli.blogspot.it Ingresso libero Info: https://www.facebook.com/DiocesidiRimini



mercoledì 14 giugno 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano, 16 – Rimini San Giuliano

Diario di spezie

Continua al Cinema Tiberio di Rimini la Rassegna Cinematografica promossa dalla FICE – Federazione Italiana Cinema d’Essai – Emilia Romagna – dedicata al cinema italiano della stagione 2023. Appuntamento con il film di genere thriller ‘Diario di spezie’, di Massimo Donati, con Lorenzo Richelmy, Fabrizio Rongione, Fabrizio Ferracane, Eric Godon, Galatéa Bellugi. I biglietti sono disponibili su: www.liveticket.it/cinematiberio

Ore 17 e 21. Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it



giovedì 15 giugno 2023

via San Salvador – Rimini Torre Pedrera

Fiat 500 in bella mostra

Fiat 500 Club Italia – Coordinamento di Rimini, in collaborazione con il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone il raduno di auto d’epoca Fiat 500 sul lungomare di Torre Pedrera. Alle ore 21:00 concerto delle “Le Bestie Offese” Rock Dialettale Top.

Orario: dalle 17 alle 24 Ingresso libero Info: 340 3032239 per iscrizione www.facebook.com/comitatotorrepedrera



da giovedì 15 a domenica 18 giugno 2023

Sedi varie – Rimini

Finali nazionali senior e finali nazionali giovanili pallacanestro 2023

Le finali nazionali Pallacanestro UISP verranno disputate nelle palestre del territorio riminese.

Le partite designeranno i campioni nazionali UISP di pallacanestro. A conclusione, cerimonia di fine campionato con le premiazioni delle squadre.

Info: 0541 772917 www.uisp.it/pallacanestro



15, 17, 18 giugno 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano, 16 – Rimini San Giuliano

I pionieri. Rassegna FICE Accadde Domani 2023

Continua al Cinema Tiberio di Rimini la Rassegna Cinematografica promossa dalla FICE – Federazione Italiana Cinema d’Essai – Emilia-Romagna – dedicata al cinema italiano della stagione 2023. Appuntamento con il film di genere drammatico, di Luca Scivoletto, con Mattia Bonaventura, Francesco Cilia, Danilo Di Vita, Matilde Sofia Fazio. Giovedì 15 giugno alle 21:00 sarà ospite il regista del film Luca Scivoletto. I biglietti sono disponibili su: www.liveticket.it/cinematiberio

Orario: giovedì 15 giugno alle 21; sabato 17 giugno alle 17 e 21; domenica 18 giugno alle 21

Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it



Tutti i venerdì dal 16 giugno al 1° settembre 2023

piazza Pascoli – Rimini Viserba

Sganassau Cabaret

Il Comitato Turistico di Viserba propone delle serate di cabaret con Sganassau’, prestigiosa kermesse comica a livello nazionale. Sul palco di piazza Pascoli si esibiscono comici provenienti da ogni parte d‘Italia e dai più importanti show e programmi nazionali. Ogni appuntamento sarà condotto dall’Art Director Matteo Monì con One Man Show Amedeo Visconti e sarà arricchito con ospiti e performance varie. Primo appuntamento venerdì 16 giugno con il ritorno della coppia che ha chiuso la scorsa edizione: Davide Dal Fiume & Marco Dondarini.

Ore 21.00 Ingresso libero www.sganassau.it



16, 18, 20 giugno 2023

Sedi varie – Rimini

Un libro per the

Si rinnova con la sesta edizione, la rassegna ‘Un libro per the’, una serie di incontri con l’autore nei locali di Rimini che hanno scelto di dire no al gioco d’azzardo. Nove appuntamenti con nove autori per l’iniziativa promossa da Zeinta di Borg, Associazione Culturale di Imprese Riminesi in collaborazione con la Feltrinelli di Rimini. Ogni locale ha scelto la modalità di accoglienza più adatta alla tipologia, chi prepara the e biscotti, chi predispone il tradizionale aperitivo. Un’iniziativa volta a sensibilizzare i gestori a occupare gli spazi con la cultura e non con le slot machine. Gli appuntamenti della settimana:

venerdì 16 giugno 2023, ore 18.00 al Lazy Club, via Toscanelli, 51

Lucia Renati, ‘La lista delle cose semplici’ (Sperling & Kupfer)

Dialoga con la giornalista Sara Bucci

domenica 18 giugno 2023, ore 18.00, al Bagno 27, Lungomare Tintori, 32/A

Dario Ciarlantini, Barista Sapiens (Gribaudo)

Dialoga con Giorgia Maioli, Brand Manager di Sigep

martedì 20 giugno 2023, ore 18.00, al Primo Bacio, C.so d’Augusto, 171/173

Lia Celi, ‘Carolina dei delitti’ (Salani Editore)

Dialoga con la giornalista Vera Bessone

Ingresso libero Info: 338 7861971 www.facebook.com/ZeintaDiBorg



Tutti i venerdì fino all’8 settembre 2023

Rimini, Piazza Cavour

Venerdì sera in centro

Il tradizionale mercatino serale estivo ritorna anche quest’anno nel centro storico di Rimini con le sue curiose bancarelle di oggetti d’arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato artistico, curiosità del passato, collezionismo. Non mancherà lo spazio ‘I venerdì d’Arte’. L’iniziativa è realizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche.

Orario: dalle 18.30 alle 23.30 Ingresso libero Info: 0541 781108 www.cocap.it/it/mercati



venerdì 16 giugno 2023

Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 – Rimini centro storico

Parla con lei. Sapienza contro violenza

Ultimo appuntamento con il ciclo di incontri “Parla con lei. Sapienza contro violenza” del Coordinamento Donne Rimini, in collaborazione con il festival Mare di Libri, che vedrà come ospiti Vera Gheno e Giulia Blasi, che interverranno sul tema “1 parola, 2 generazioni: PARITÀ”.

Ore 18 ingresso libero Info: 0541 704545; 0541 704486 www.facebook.com/casadelledonnerimini?locale=it_IT



venerdì 16 giugno 2023

Museo della Città (Sala degli Arazzi, primo piano), via Tonini, 1 – Rimini centro storico

Rimini è un alfabeto ancora da imparare

Lo scrittore Pino Rovitto, riminese d’adozione, autore di ‘Rimini minima’ e di ‘Dizionarietto immaginario Riminese’, ne parla con il giornalista Giorgio Tonelli. ‘Rimini minima’ racconta la città attraverso i suoi luoghi, le sue grandi e piccole cose, che insegnano a sviluppare un’attenzione selettiva. ‘Dizionarietto Immaginario Riminese’ è un tentativo di una filologia di Rimini, un glossario che si può leggere saltando da un punto all’altro.

Ore 17.00 Ingresso libero Info:0 541 793851 www.museicomunalirimini.it



fino al 18 giugno 2023

Rimini, sedi varie

Filoperfilosegnopersegno

Sesta edizione di Filo per Filo | Segno per Segno, festival delle arti dell’infanzia e dell’adolescenza a cura di Alcantara Teatro per dare voce all’espressività giovanile contaminando i contesti urbani. Il programma prevede azioni teatrali, installazioni e laboratori. Anima del progetto sono i 150 partecipanti (dagli 8 ai 19 anni) del Laboratorio Stabile Alcantara. Il tema portante di quest’anno è: casa. A Rimini, l’evento si svolge tra: Teatro degli Atti, Biblioteca Gambalunga, Lapidario-Museo della Città, Cinema Teatro Tiberio, CEIS-Centro Educativo Italo Svizzero, Cappella Petrangolini, Parco degli artisti a Rimini. I prossimi appuntamenti:

venerdì 16 giugno ore 18.30, al giardino del CEIS

Art’s, Aperitivo in musica di fine festival

domenica 18 giugno, ore 10 al fiume Marecchia

Il canto del fiume, workshop di educazione all’ascolto e registrazione del paesaggio sonoro, a cura di Emiliano Battistini

Programma completo su www.filoperfilo.it

Info: 0541 727773; 328 1825004 – prenotazioni@alcantarateatroragazzi.it



sabato 17 giugno 2023

Club Nautico, Piazzale Boscovich – Rimini Marina Centro

Into the blue – Sea life fest

Festival che unisce conservazione e ricerca sull’ambiente marino: educazione ambientale, ocean literacy, laboratori, citizen science, presentazioni di ricerche e progetti, proiezioni e tanto altro ancora.

L’evento è realizzato da Fondazione Cetacea in collaborazione con Club Nautico Rimini e con il patrocinio del Comune di Rimini. Le attività si svolgono fra spiaggia libera del porto, piazzale Boscovich, ex Delfinario di Rimini e Club Nautico. Il programma include divulgazione scientifica e Ocean Literacy (con ospiti quali La National Geographic Explorer Elisabetta Zavoli e la Donna di Mare 2022, per il Decennio del Mare dell’Unesco Marta Musso), presentazioni di progetti europei che riguardano la conservazione del mare di fronte a noi, attività di volontariato, formazione e citizen science volte alla sua conservazione e tutela, presentazione di fumetti e animazioni e tanto altro ancora. Anche quest’anno, il Nucleo Sommozzatori Guardia di Finanza e Sub Rimini Gian Neri Gruppo di Protezione Civile con l’ausilio a terra di Capitaneria di Porto/ Guardia Costiera e Fondazione Cetacea svolgeranno il recupero dei relitti dal Porto Canale di Rimini che poi verranno smaltiti dal Cantiere Adria Yacht in collaborazione con HERA, attività che alla luce della recente calamità che ha colpito la Romagna assume un’importanza ancora più rilevante. Info: 0541 691557 www.facebook.com/fondazionecetacea



sabato 17 giugno 2023

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 – Rimini Vergiano

La sera dei Miracoli

In occasione degli 80 anni dalla nascita di Lucio Dalla, torna il concerto dedicato al grande cantautore italiano. Sul palco sono protagoniste le voci di Sergio Casabianca, Darma, Cristina Di Pietro, Enrico Farnedi, Filippo Malatesta, Manuela Prioli, Houdini Righini e Rachele Romani, accompagnati dalla band di Rimini Classica, dal Quartetto Eos e dai Cori giovanili Le Allegre Note e Note in Crescendo, diretti da Fabio Pecci. Tutti gli arrangiamenti sono curati da Marco Capicchioni. Durante la serata sono proposte tutte le canzoni più celebri del repertorio del cantante bolognese.

La prevendita dei biglietti è disponibile su: www.liveticket.it/riminiclassica

Ore 21.30 Ingresso a pagamento Info: www.facebook.com/parcodegliartistirimini



dal 17 giugno al 30 settembre 2023

Rimini, sedi varie

Voci nei chiostri

Rassegna di concerti corali nei Chiostri e nei Cortili dell’Emilia Romagna, spazi annessi a luoghi dedicati al culto dell’anima o al viver civile. Strumento personale per eccellenza, portatrice di mille emozioni, la voce del coro regala momenti di tensione e di piacevole ascolto, nonché visioni di vita vissuta sotto le arcate. Il direttore artistico della rassegna corale è Andrea Angelini, presidente di AERCO. A Rimini sono quattro gli appuntamenti della rassegna. L’appuntamento della settimana:

sabato 17 giugno, ore 21:00

Chiesa Santuario Santa Maria delle Grazie, Via delle Grazie, 10 – Colle di Covignano

Signore della pace, Coro Polifonico Jubilate Deo. Direttore il M° Ilario Muro

Programma completo su: www.vocineichiostri.it

Ore 21. Ingresso gratuito Info: 051.0067024

17 giugno 2023

Cinema Fulgor, Corso d’Augusto 162 – Rimini centro storico

La cultura non affonda

Continuano le serate di spettacoli e musica per raccogliere fondi per l’acquisto di libri da donare alla Biblioteca Manfediana di Faenza che, a causa dell’alluvione che ha colpito la Romagna, ha perduto migliaia di volumi. Sabato 17 giugno alle 19.30 musica con Bas dj. Alle 21 proiezione del film Grattacielo di Marco Bertozzi. A seguire il concerto di Massimo Modula e i Beati precari, Giacomo Depaoli – percussioni, Daniele Torri – flauto traverso e sax, Massimo Modula – voce e chitarra. L’intero ricavato sarà devoluto all’acquisto di libri per la Biblioteca Manfrediana di Faenza. La raccolta continuerà anche nei giorni successivi presso la Libreria Viale dei Ciliegi in via Bertola 53 – Rimini.

Ingresso a pagamento. Info: 0541 709545 www.cinemafulgor.com



domenica 18 giugno 2023

Palazzo dello Sport – RDS Stadium, piazzale Pasolini 1/c – Rimini

Rimini Jiu Jitsu Open 2023

Torneo di Brazilian Jiu Jitsu aperto ad atleti Junior, Juvenile, Adulto e Master di sesso maschile e femminile, dalla cintura Bianca alla Nera nelle specialità GI e NOGI. Evento Fijlkam riservato ai tesserati Fijlkam in possesso di Certificato Medico Agonistico, valido per il ranking ufficiale UIJJ.

Info: 0541 395698 (RDS Stadium) www.uijj.org/it/elenco-gare/rimini-jiu-jitsu-open-2023



domenica 18 giugno 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano, 16 – Rimini San Giuliano

Borghigiani al setaccio

Presentazione del nuovo libro di Mario Pasquinelli e Giuliano Ghirardelli, Ed. La Società de Borg aps. Dalle storie dei personaggi che hanno animato il Borgo sino alle concitate vicende che hanno portato alla realizzazione della prima Festa de Borg del 1979. L’humus umano / sociale / politico da cui è partito il riscatto del Borgo.

Ore 18.00 Ingresso libero Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it



lunedì 19 giugno 2023

Arena Francesca da Rimini, piazza Francesca da Rimini – Rimini centro storico

Cagliostro

La magia del teatro nella fantastica cornice del centro storico di Rimini sotto le stelle. La Compagnia teatrale ‘I Viaggiatori nel Tempo’ porta in scena lo spettacolo teatrale ‘Cagliostro’, atto unico, da un’idea di Riccardo Antoniacci. L’introduzione dell’autore farà entrare gli spettatori in sintonia con gli avvenimenti storici.

Ore 21.30 Ingresso libero



tutti i martedì

Palazzo del Fulgor, piazza San Martino – Rimini centro storico

Proiezioni al Cinemino al Palazzo del Fulgor

Al Cinemino, allestito all’interno del Palazzo del Fulgor, una delle sedi del Fellini Museum, si può assistere alle seguenti proiezioni:

martedì 20 giugno: I CLOWNS, di Federico Fellini (Italia 1970, 93’)

martedì 27 giugno: GINGER E FRED,di Federico Fellini (Italia 1985, 125’)

Ore 16.00 Le mostre e la programmazione del cinemino fanno parte del percorso museale. L’ingresso per il solo Palazzo del Fulgor è di 2 €

Info: 0541 704494; 0541 704496 www.fellinimuseum.it



martedì 20 giugno 2023

Centro per le Famiglie (Chiostro), piazzetta dei Servi, 1 – Rimini centro storico

Laboratori per bambini

Il Centro per le Famiglie propone laboratori che prevedono attività pensate per le specifiche tappe di sviluppo dei bambini, per favorire la coordinazione, per il piacere della scoperta e per rinforzare la relazione fra adulti e bambini in età compresa fra gli 11 mesi e i 6 anni. I prossimi appuntamenti: Pitture sospese, per bambini e bambine dai 3 ai 6 anni (20 giugno): dipingere fra trasparenze e riflessi. Ore 16.30 Ingresso gratuito su iscrizione obbligatoria Info: 0541 793860 www.facebook.com/centrofamiglierimini





MOSTRE



fino al 20 agosto 2023

Rimini, Fellini Museum – Palazzo del Fulgor

Dal Fumetto al Film

Una mostra di disegni e illustrazioni che racconta 40 progetti cinematografici con i personaggi più famosi creati da Romano Garofalo, fumettista, scrittore e giornalista riminese. Noto al grande pubblico per essere il padre di Jonny Logan, un simpatico antieroe, che ebbe grande successo editoriale negli anni settanta apparso anche in Tv nella popolare serie Supergulp (Rai2), e di Mostralfonso, è stato uno dei più prolifici autori di fumetti tra gli anni Settanta e Ottanta.

E’ ideatore e autore di molti personaggi con la collaborazione di numerosi disegnatori italiani, tra cui: Leone Cimpellin, Giorgio Cavazzano, Giorgio Trevisan, Silvano Sacchetti, Marzio Lucchesi, Giuseppe Scapigliati, Massimo Albini, Magnus, Giovanni Zaccagnini, Silvia Mondini, Silver e Clod.

Dal 23 giugno, ogni giovedì alle 16.00 al Cinemino sarà proiettato Animation Cartoon Collage di Romano Garofalo.

Orario: da martedì a domenica 10.00-13.00 e 16.00-19.00; lunedì non festivo chiuso

Ingresso: 2 € per il solo Palazzo del Fulgor Info: 0541.793781 www.fellinimuseum.it

fino a domenica 25 giugno 2023

PART, Piazza Cavour, 26 – Rimini centro storico

Devozioni

L’artista Silvio Cattani presenta una serie di opere che vanno dal 2015 al 2023. I suoi lavori testimoniano il forte vincolo che lo lega alla dimensione del “fare pittura” che, ispirandosi ai grandi protagonisti americani ed europei (da Gorky a Rothko, da Pollock a Sam Francis, da Motherwell fino a Frankenthaler e Guston, Kline, Burri e Vedova) traccia un proprio originale percorso espressivo che diventa una via poetica al colore. La mostra assume anche un carattere installativo: va infatti letta come un unico che nel valorizzare l’antico spazio nel susseguirsi delle opere suggerisce l’idea di un racconto aperto, indica un percorso di lettura e di scoperta di tanti diversificati dettagli formali.

Orario: da martedì a domenica e festivi ore 10-13 e 16-19; Chiuso lunedì non festivi

Info: 0541 793879 palazziarterimini.it



fino a domenica 2 luglio 2023

Museo della Città, via Tonini, 1 – Rimini centro storico

Holodomor. Un genocidio ignorato

Sabato 10 giugno alle ore 15.30 inaugurazione della mostra storico fotografica dal titolo ‘Holodomor. Un genocidio ignorato’. Interviene per l’occasione Massimiliano Di Pasquale, ricercatore associato dell’Istituto Gino Germani di Scienze Sociali e Studi Strategici, dove dirige l’Osservatorio Ucraina.

Holodomòr è un termine ucraino composto dalla parola Hòlod (fame, carestia) e moryti (uccidere, provocare una morte lenta e dolorosa), il cui significato è ‘sterminio per fame’. Il termine è utilizzato per designare il genocidio del popolo ucraino perpetrato dal governo di Stalin negli anni 1932-1933 che, decise di rimuovere il problema con la violenza, provocando oltre 7 milioni di vittime. Scopo della mostra è di portare a conoscenza, attraverso foto, cifre e testimonianze, l’orrore vissuto dal popolo ucraino in quegli anni e, di far riconoscere l’Holodomor, come genocidio dal Parlamento Italiano.

In un’apposita sala sarà allestito una piccola mostra in cui saranno esposti oggetti e indumenti che fanno parte della cultura e tradizione popolare ucraina e che rappresentano l’identità e il profondo legame di questo popolo alla sua terra. A cura di Nataliya Vasylivna Basarab.

Orario: da martedì a domenica 10.00-13.00/16.00-19.00; chiuso lunedì non festivi

Ingresso libero Info: 0541 793851 www.museicomunalirimini.it



fino a domenica 25 giugno 2023

Museo della Città, via Tonini,1 – Rimini centro storico

Ali di Rimini

Progetto Azzurro 100, mostra a cura della Associazione Nazionale Faleristica (ANF), per i cento anni dell’Aeronautica Militare e dell’Istituto del Nastro Azzurro. La mostra presenta come il volo sia diventato protagonista della cultura cittadina dal Novecento ai giorni nostri. L’incontro ravvicinato con la terza dimensione è raccontato attraverso le esperienze di vita dei riminesi che hanno visto l’Italia sin dai primissimi anni del Novecento eccellere nella corsa al volo. La storia di Rimini è legata alla storia dell’aviazione civile e militare nazionale già dai primissimi anni del Novecento e la città è sede di prestigiosi reparti dell’Aeronautica e dell’Aviazione dell’Esercito.

rario: 10-13 / 16-19; sab, dom e fest. 10-19. Info: 0541 793851 www.museicomunalirimini.it







CENTO GIORNI IN FESTA

A cura dei Comitati Turistici di…



Rivazzurra



martedì 13 giugno 2023

via dei Martiri – Rimini Rivazzurra

Un quartiere in festa

Festa del patrono della Chiesa parrocchiale, Sant’Antonio da Padova, nel piazzale della Chiesa di Rivazzurra. Lungo via dei Martiri eventi a sorpresa, punti di ristoro e mercatino.

Orario: dalle 18 alle 23 Ingresso libero Info: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra



Tutti i mercoledì dal 14 giugno al 30 agosto 2023

Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita – Rimini Rivazzurra

Spettacolo e Animazione per bambini

Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone delle serate di animazione per bambini con gli spettacoli di Marco Merlino Show.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra



Tutti i giovedì dal 15 giugno al 31 agosto 2023

Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita – Rimini Rivazzurra

Spettacolo di teatro

Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone una serata di spettacolo e animazione teatrale con l’artista Francesco Checco Tonti.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra



16, 18 giugno 2023

Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita – Rimini Rivazzurra

Musica e spettacolo

Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone serate di musica con band locali che si alternano durante le serate: Inarrestabile Fucina (venerdì 16 giugno), Enzo Music Band (domenica 18 giugno).

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra





Marebello



Tutti i giovedì e i sabati dal 1° giugno al 16 settembre tranne 8, 27 luglio, 10 agosto, 9 settembre 2023

Parco Laureti – Rimini Marebello

Spettacolo di varietà

Il Comitato Turistico di Marebello propone uno spettacolo di varietà, tutti i giovedì al Parco Laureti in via Mantova e tutti i sabati all’Arena del mare in viale Regina Margherita, 22.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/comitato.marebello



Tutti i venerdì dal 2 giugno al 15 settembre tranne 7 luglio e 25 agosto 2023

Parco Laureti – Rimini Marebello

Spettacolo per bambini

Il Comitato Turistico di Marebello propone spettacoli per bambini al Parco Laureti in via Mantova e all’Arena del mare in viale Regina Margherita, 22.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/comitato.marebello



Tutte le domeniche dal 4 giugno al 17 settembre tranne il 9 luglio 2023

Parco Laureti – Rimini Marebello

Welcome Show

Il Comitato Turistico di Marebello propone uno spettacolo di benvenuto, al Parco Laureti in via Mantova e, all’Arena del mare, in viale Regina Margherita, 22.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/comitato.marebello



Tutti i martedì dal 6 giugno al 12 settembre 2023

Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello

Cabaret

Il comitato turistico di Marebello propone uno spettacolo di cabaret al Parco Laureti.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/comitato.marebello





Rivabella



Tutti i mercoledì dal 14 giugno al 6 settembre 2023

Piazzale Adamello – Rimini Rivabella

Animazione per bambini

Il Comitato Turistico di Rivabella propone delle serate di divertimento per bambini con il teatrino.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/comitatoturisticorivabella

15, 17, 18giugno 2023

Piazzale Adamello – Rimini Rivabella

Musica e ballo

Il Comitato Turistico di Rivabella propone delle serate di musica e ballo con Band locali: Fuori orario (giovedì 15 giugno, Melody (sabato 17 giugno), Gusto e Lidia (domenica 18 giugno).

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/comitatoturisticorivabella





Viserba



tutti i sabati dal 10 giugno al 9 settembre 2023 tranne 8 luglio 2023

Viserba di Rimini, piazza Pascoli

Serata con musica

Il Comitato Turistico di Viserba propone delle serate di musica con band locali diverse, che si esibiscono dal vivo: The Holy House (sabato 17 giugno).

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/comitatoturisticoviserba



mercoledì 14 giugno 2023

Viserba di Rimini, piazza Pascoli

Saggio di danza

Il Comitato Turistico di Viserba propone una serata all’insegna del ballo con il saggio di danza della scuola ‘Io Ballo’.

Ore 21.00 Ingresso: libero Info: www.facebook.com/comitatoturisticoviserba



giovedì 15 giugno 2023

Viserba di Rimini, piazza Pascoli

Serata di ballo

Il Comitato Turistico di Viserba propone una serata all’insegna del ballo con Marco Casadei e Le Sirene Danzanti.

Ore 21.00 Ingresso: libero Info: www.facebook.com/comitatoturisticoviserba





Viserbella



tutte le sere dal 12 al 25 giugno 2023

Via P. Palos – Rimini Viserbella

Musica e animazione

Il Comitato Turistico di Viserbella propone delle serate di animazione con musica e intrattenimento per tutte le età. Dal lunedì al sabato baby dance prima degli spettacoli. Gli eventi si svolgono tutti i giorni sulla spiaggia, sul Lungomare, al piazzale della Chiesa e in via Bruschi zona Serre. Programma completo su: www.facebook.com/photo/?fbid=650830210401662&set=a.483020377182647

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/ViserbellaVacanze





Torre Pedrera



Tutti i martedì dal 30 maggio al 5 settembre 2023 tranne il 4 luglio

Spiaggia Bagno 65, via San Salvador – Rimini Torre Pedrera

Fiesta Latina

Festa con balli latino-americani e dj set.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/comitatotorrepedrera



giovedì 15 giugno 2023

piazza Sacchini – Rimini Torre Pedrera

Festa folcloristica

Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone una festa folcloristica in piazza Sacchini, con musica dal vivo.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/comitatotorrepedrera



sabato 17 giugno 2023

via San Salvador

Lungomare in festa

Serata di animazione sul Lungomare di Torre Pedrera.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/comitatotorrepedrera



sabato 17 giugno 2023

piazza Sacchini – Torre Pedrera, Rimini

Serate di animazione

Durante l’estate il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone delle serate con balli di gruppo e djset.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/comitatotorrepedrera





MERCATINI ESTIVI



Torre Pedrera:

‘Mercatorre’, mostra mercato dell’artigianato e dell’antiquariato locale

via Tolmetta (e parte di via Brava fino a via Harar)

Ogni lunedì dalle 19.30 alle 23.30 – dal 29 maggio al 11 settembre 2023



‘Mercamare’ mostra mercato dell’artigianato e dell’antiquariato locale

Lungomare, via San Salvador

Ogni venerdì dalle 19.30 alle 23.30 – dal 2 giugno all’8 settembre 2023



Viserbella:

‘Viserbella Street Market’

via Porto Palos tra i bagni 43 e 47

Tutti i giovedì dalle 20.00 alle 24 – dal 25 maggio al 7 settembre 2023



Viserba:

‘Mercatino degli Artigiani’

Piazza Pascoli

Ogni martedì dalle 18 alle 23.30 – dal 6 giugno al 5 settembre 2023



Rivabella:

Mostra dell’artigianato ‘Hand Made. Con le Mani’

piazzale Adamello

Ogni venerdì dalle 18 alle 23,30 – dal 9 giugno all’8 settembre 2023



Mercato serale

piazzale Adamello

Ogni lunedì dalle 18 alle 23.30 – dal 5 giugno all’11 settembre 2023



Marina centro:

Mercato artigianato artistico. Sagra estiva di artigianato artistico alimentare e altro

Rimini, viale Vespucci

Ogni giovedì dalle 18 alle 24 – dal 1° giugno al 14 settembre 2023

Con musica e intrattenimento



Bellariva:

‘Art’Ingegno’ – mercatino di artigianato e collezionismo

piazzale Toscanini

Ogni giovedì dall’8 giugno al 7 settembre 2023



Marebello:

‘Art’Ingegno’ – mercatino di artigianato e collezionismo

via Perugini (Ingresso a mare)

Ogni domenica dal 4 giugno al 3 settembre 2023

‘Art’Ingegno’ – mercatino di artigianato e collezionismo

via Rapallo (Ingresso a mare)

Ogni mercoledì dal 7 giugno al 6 settembre 2023



Rivazzurra:

‘Art’Ingegno’ – mostra mercato dell’artigianato, hobbistica e collezionismo

Giardini, viale Regina Margherita dal bagno 120 al 128.

Ogni lunedì dalle 18 alle 24 – dal 5 giugno al 4 settembre 2023 – 1° giugno, 15 agosto, 9 settembre 2023

‘Bancarelle al mare’

Sulla passeggiata del Lungomare, dal bagno 120 al 128.

Ogni venerdì dalle 18 alle 24 – dal 2 giugno all’8 settembre 2023 – 3 giugno e 8 luglio 2023



Mercatino dedicato ai bambini

via Dei Martiri

13 giugno e 18 luglio 2023 dalle 18 alle 24



Miramare:

‘Fiera mercato artigianale di Miramare’

Lungomare Spadazzi

Ogni martedì dalle 18.30 alle 24 – dal 6 giugno al 19 settembre 2023

con musica e intrattenimento



‘La Fiera di Miramare’, mercatino tradizionale

viale Oliveti – lato mare

Ogni giovedì dalle 17 alle 24 – dall’8 giugno al 21 settembre 2023

Il calendario degli eventi può subire variazioni, per conferme è possibile contattare i numeri di telefono dei vari organizzatori indicati per ciascun evento o gli uffici di informazione turistica

tel. +39 0541 53399

Tutti gli aggiornamenti su www.riminiturismo.it