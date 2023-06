Tariffe rimaste invariate rispetto all’anno precedente

Sono state inviate dal Comune di Rimini in queste settimane, all’indirizzo di residenza o sede legale di tutti i contribuenti Tari, gli inviti al pagamento per la Tari 2023. Una comunicazione cartacea che è arrivata a casa di tutti i contribuenti, ad eccezione di coloro che hanno scelto l’invito in formato elettronico tramite mail o Pec.

Le scadenze prevedono il pagamento della prima rata – o per chi vuole unica rata – entro il 30 giugno. La seconda e la terza rata sono programmate rispettivamente per il 30 settembre e il 16 dicembre. Le tariffe 2023 sono rimaste invariate rispetto all’anno precedente.

Per il pagamento il contribuente può presentare il modello di PagoPA allegato all’invito, presso qualsiasi sportello bancario oppure postale o anche negli esercenti convenzionati. Il pagamento inoltre è possibile tramite il proprio home banking oppure – con le credenziali SPID e CIE, accedendo alla piattaforma “Linkmate”. In alternativa, è possibile effettuare il versamento utilizzando i modelli F24, scaricabili sempre dalla piattaforma “Linkmate” al seguente link https://sportellotel.servizienti.it/rimini.

In caso di mancato recapito, l’invito al pagamento può essere scaricato dalla stessa piattaforma on line, oppure richiesto direttamente all’Ufficio Tassa Rifiuti di via Ducale n. 7 telefonando al N. Verde 800 106 300 nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e di giovedì dalle ore 9,00 alle ore 15,00 , o anche tramite posta elettronica, scrivendo alla e-mail: tassarifiuti@comune.rimini.it