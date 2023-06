L’assessore alla protezione sociale Gianfreda: “Rimini sempre più inclusiva grazie a una buona interlocuzione tra pubblico e privato”

Nasce Work Coach, un progetto per favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità mediante l’individuazione di una figura professionalizzata – il Work Coach – che si possa porre come facilitatore ed interlocutore tra le realtà produttive del territorio e il Servizio Disabili, per agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro di cittadini con disabilità.

Una figura fondamentale per accompagnare i candidati in attesa di un’occupazione e metterli in contatto con gli imprenditori, attivando una proficua mediazione tra domanda e offerta.

Il progetto avrà una durata di un anno, prorogabile, ed è finanziato con un contributo di 30mila euro da parte del Distretto di Rimini.

l soggetto individuato come capofila è la New Horizon Società Cooperativa Sociale Onlus che opererà in collaborazione con Coop Il Millepiedi e Fondazione San Giuseppe.

A beneficiarne, circa 25 ragazzi in carico al Servizio Disabili adulti del Distretto di Rimini che hanno concluso il percorso scolastico, formativo e di allenamento al lavoro attraverso tirocini.

Attraverso un lavoro di confronto con il Servizio Disabili, per ogni individuo coinvolto sarà svolta un’attività di orientamento, identificando capacità, conoscenze, motivazione, preferenze e possibili aree di sviluppo di abilità, al fine di ipotizzare un inserimento lavorativo mirato, in grado di stimolare l’autonomia e l’empowerment personale. Il candidato dovrà esprimere l’adesione al progetto e la volontà di essere inserito nell’azienda proposta.

Il Work coach svolgerà poi un’attività di affiancamento e sostegno sul luogo di lavoro nel caso in cui si vengano a creare situazioni nuove o per il ragazzo difficili da affrontare.

Sarà inoltre garantito un supporto all’inserimento del ragazzo, individuando criticità e bisogni, strategie adattive per creare le condizioni affinché possano emergere i punti di forza e competenze del lavoratore, attivando tempestivamente l’équipe del Servizio al fine di gestire le criticità o gli eventi segnalati.

l Work Coach rappresenta il punto di incontro tra esigenze aziendali e bisogni della persona da inserire.

L’attività formativa e di supervisione rivolta all’azienda sarà mantenuta anche in itinere, in modo che le sedi di lavoro possano avere gli strumenti necessari sia per poter sostenere l’inserimento sia per cercare di garantire la buona riuscita del progetto nel corso del tempo. Il Work Coach metterà in atto le proprie competenze per rendere il luogo di lavoro capace di valorizzare ed eventualmente formare le competenze dell’utente e viceversa.

“L’iniziativa – spiega l’assessore alla protezione sociale Kristian Gianfreda, nonchè presidente del distretto socio sanitario di Rimini – lavora per rendere la comunità riminese sempre più aperta e inclusiva attraverso azioni concrete, fattuali, a partire appunto dall’inserimento lavorativo di persone con fragilità. Lo scopo è quello di promuovere la massima autonomia possibile degli utenti, valorizzare le loro potenzialità e costruire percorsi specifici di inclusione socio-occupazionale, rinforzando, allo stesso tempo, la rete territoriale e le sinergie tra soggetti pubblici e privati, sulla base di una cultura dell’inclusione e della responsabilità d’impresa”.

“A beneficiare saranno le diverse componenti del territorio, come le famiglie, i servizi sociali, le associazioni, la scuola, il mondo del lavoro e di conseguenza i cittadini tutti”, conclude Gianfreda.