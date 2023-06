Nello zainetto della ragazza sono state trovate 22 pasticche ecstasy e 6 confezioni di Cocaina oltre ad Hashish

Nel pomeriggio di domenica, personale della Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto due cittadini italiani, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Alle ore 15.20, una volante è stata inviata presso una nota discoteca di Rimini, poiché al 112 è arrivata una chiamata nella quale veniva segnalato che un dipendente del locale aveva sorpreso due persone con della sostanza stupefacente.

Giunti sul posto, gli agenti hanno preso contatti con il richiedente, il quale riferiva che mentre si trovava all’interno del locale in qualità di addetto alla sicurezza, notava una coppia di ragazzi aggirarsi con fare sospetto tra le persone presenti nella discoteca. La coppia in questione, formata da un uomo ed una donna, era già nota come frequentatrice del locale e già in passato i due erano stati notati mentre cedevano della sostanza stupefacente ad altri individui.

Dal controllo eseguito, gli agenti hanno rinvenuto nello zainetto della ragazza 22 pasticche Ecstasy e 6 confezioni di sostanza stupefacente poi accertata essere Cocaina ed addosso al ragazzo, invece, 1 involucro di sostanza stupefacente tipo Hashish del peso di gr. 10,5 occultato negli slip, 1 contenitore ed una bustina con all’interno sostanza stupefacente hashish del peso di gr. 3,06.

Inoltre, gli stessi avevano con sé del denaro contante che, per frazionamento e taglio, facevano desumere la probabile origine delittuosa dello stesso.

In virtù dei fatti accaduti, i due soggetti venivano tratti in arresto in attesa del rito per direttissima previsto per la mattinata odierna.