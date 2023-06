Il tratto inaugurato, compreso, tra Via D’Azeglio e Via Passeggiata dei Fiori, è lungo circa 700 metri.

Alla presenza del Presidente della Regione Emilia – Romagna Stefano Bonaccini dell’Assessore regionale al Turismo Andrea Corsini, è stato inaugurato questa mattina il primo tratto del nuovo lungomare sud di Misano Adriatico. Grande partecipazione anche di cittadini e turisti per il taglio del nastro del primo stralcio di una delle opere più importanti che l’amministrazione comunale ha programmato in questa legislatura e da oggi fruibile in tutta la sua bellezza.

“Da oggi Misano Adriatico e Portoverde hanno un’importante attrattiva turistica in più – le parole del Presidente Bonaccini -. Come Regione abbiamo investito più di 30 milioni di euro per aiutare i Comuni a realizzare una cartolina di luoghi turistici sempre più a misura di bambini e famiglie. Se oggi siamo qui è anche perché vogliamo lanciare al mondo il messaggio che in Emilia – Romagna, in particolare sulla costa, siamo pronti per la stagione turistica. In spiaggia c’è ordine, pulizia e straordinaria qualità dei servizi”.

L’Assessore reginale Corsini l’ha definita una “grande operazione di bellezza”. “È una grande soddisfazione – ha spiegato – vedere concretizzati gli sforzi e le risorse che abbiamo messo a disposizione in un progetto di grande qualità che contribuisce a rendere più bella la nostra costa. Dovremo continuare a lavorare così, come è stato fatto a Misano Adriatico, per trasformare i nostri lungomare in chiave sostenibile, con spazi sempre più vivibili, con piste ciclabili, percorsi ciclopedonali e attrezzi ginnici”.

“Non c’è soddisfazione più grande, per un amministratore, del vedere concretizzati i progetti che si stanno portando avanti – ha detto il sindaco Fabrizio Piccioni -. In questo caso parliamo di uno dei progetti più importanti di questa legislatura, che ci consente di presentarci con un lungomare ancor più bello ed accogliente ai turisti, all’inizio della stagione estiva. Ma non intendiamo fermarci: a settembre partiremo con il secondo step del progetto che vogliamo ultimare in tempo per il prossimo maggio”.

Il tratto inaugurato, compreso, tra Via D’Azeglio e Via Passeggiata dei Fiori, è lungo circa 700 metri. I lavori hanno riguardato la sostituzione del vecchio marciapiede con uno più ampio, pavimentato con 3.000 metri quadri di pietra naturale (quarzite brasiliana, porfido, marmo, pietra di Luserna), affiancato da una nuova pista ciclabile che si inserisce all’interno della ciclovia Adriatica, per il transito in piena sicurezza dei ciclisti.

Nella pavimentazione, come nel lungomare esistente, sono state realizzate delle figure marine da scoprire lungo la passeggiata. La nuova pista, invece, si caratterizza per la sua particolare colorazione, l’azzurro intenso che richiama quello del mare, segno distintivo di Misano Adriatico, premiato anche quest’anno con l’assegnazione della Bandiera Blu. Lo stesso colore contraddistinguerà tutte le piste ciclabili della zona mare.

Hera Luce si è occupata dell’illuminazione del nuovo percorso riqualificato con l’installazione di 40 apparecchi illuminanti artistici per l’illuminazione e della pista ciclabile e del marciapiede e 19 apparecchi illuminanti stradali, oltre all’installazione di un impianto di diffusione sonora composto da 22 altoparlanti disseminati lungo il percorso.

A completamento dell’opera sono stati messi a dimora piante e arbusti per una superficie complessiva di 1.600 metri quadri, e sono stati realizzati 65 posti auto.