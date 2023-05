Il bilancio degli interventi effettuati

L’associazione Nazionale Giacche Verdi Forli Cesena in costante collaborazione con Leidaa Rimini martedì 16 maggio allo scattare della prima emergenza si è recata a Stradone di Borghi dove sopra la provinciale era franata una strada impedendo la circolazione su entrambi i sensi di marcia. Messa in sicurezza la situazione I due equipaggi si sono recati su Villa Inferno rispondendo all’appello sul web della signora G. per salvare I suoi animali. Il coordinatore ha reso possibile un contatto con la madre della richiedente l’aiuto e attraverso una videochiamata guidava I volontari per avvicinarsi alla casa e constatare la buona salute di tutti gli abitanti. Accertato il buono stato di tutti la stessa notte I volontari provvedevano allo spostamento degli animali ad un altezza di circa 2 metri. La mattina seguente il web era invaso da segnalazioni, una delle quali la fattoria “le chiocce di Romagna ” a Russi. Deciso l’intervento tempestivo giacche verdi forli cesena, leidaa Rimini, centro fauna selvatica “il pettirosso ” con l’ausilio dell’azienda agricola “le querce” dopo svariati km camminando con l’acqua ad un metro di altezza, hanno portato in salvo diversi animali tra i quali cavalli e asinelli. Aiuto prezioso l’intervento dell’onorevole Michela Vittoria Brambilla e del signor Roberto Cavallo, rispettivamente presidente e responsabile di Leidaa, che mettendosi in contatto con Nicole Berlusconi e la sua squadra di volontari, hanno permesso di recuperare svariati animali da affezione per 3 gg consecutivi liberando 3 gatti in via Purgatorio a S Lupo, a Cervia salvando volatili, caprette e in un maneggio mettendo in sicurezza cavalli per poi trasferire 3 rottweiler (una dei quali gravida). Il giorno successivo giacche verdi forli cesena, Leidaa e i volontari si sono spostati su cesena dove la situazione andava peggiorando, tempestivamente hanno messo in sicurezza una casa invasa dal fango per poi recuperare 6 dogo argentini, 4 cavalli, pecore, caprette e svariati animali da cortile. Ultimo recupero dei volontari 1 gatto e 4 tartarughe a Fornace, intrappolati in casa per svariati giorni.