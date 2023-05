Un bando da 12 mila euro per sostenere eventi e manifestazioni

La lettura come veicolo per la crescita personale dell’individuo e per lo sviluppo culturale della città nel suo insieme.

È a partire da questo presupposto che il Comune di Rimini ha pubblicato l’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi economici a sostegno della realizzazione di iniziative culturali finalizzate alla promozione della lettura nel periodo compreso tra il 25 maggio e il 30 settembre 2023.

Un bando da 12 mila euro per sostenere eventi e manifestazioni – a capo di enti, associazioni o privati – capaci di valorizzare e supportare le istituzioni culturali del territorio, tra cui la Biblioteca, con lo scopo di avvicinare in particolare il pubblico giovanile alla partecipazione culturale e all’abitudine a leggere.

“La predisposizione di risorse dedicate, come in questo caso, è un ulteriore strumento che si affianca alle rassegne calendarizzate, ai laboratori, alle attività con le scuole, fino a manifestazioni come Mare di Libri, il primo festival di letteratura in Italia dedicato unicamente agli adolescenti: la lettura è uno strumento imprescindibile di conoscenza e la nostra città può contare su un’ampia rete di soggetti, pubblici e privati, impegnati nella diffusione della lettura intesa come fattore di benessere sociale, collettivo – è il commento di Nadia Bizzocchi, Direttrice della Biblioteca civica Gambalunga – Il bando si colloca in questo solco, affinché vengano valorizzate le tante energie e i tanti attori culturali della città che vogliono offrire alla comunità occasioni di confronto, riflessione, socialità e commistione del sapere. In un momento storico in cui la soglia di attenzione delle persone, come dimostrano le statistiche, è crollata drasticamente, attestandosi intorno agli 8 secondi, la riscoperta della bellezza dell’approfondimento – di cui la lettura è un mezzo – ‘salverà il mondo’”.

L’avviso pubblico è stato pubblicato sull’Albo pretorio online del Comune di Rimini, sul sito istituzionale dell’Ente (www.comune.rimini.it/amministrazione/bandi) e sui siti della Biblioteca comunale (www.bibliotecagambalunga.it) e del Museo della città (www.museicomunalirimini.it). L’erogazione del contributo è prevista entro l’anno 2023, previa rendicontazione dell’iniziativa oggetto di contributo.