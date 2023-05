Emessa allerta meteo “rossa” per criticità idraulica, “arancione” per criticità idrogeologica e “gialla” per criticità costiera per la giornata di domani

Vista l’ondata eccezionale di maltempo con in corso allagamenti diffusi, sottopassi chiusi e piene nei corsi d’acqua che hanno superato i livelli di soglia, si raccomanda nelle prossime ore di limitare al massimo gli spostamenti e si ricordano i necessari comportamenti di autoprotezione da adottare:

-evitare gli spostamenti non necessari;

-non recarsi negli scantinati;

-prestare la massima attenzione ai livelli dei fiumi;

-stare lontani dalle zone allagabili;

-non accedere agli argini;

-non accedere ai sottopassi se allagati;

-in caso di allagamenti non accedere a locali interrati e recarsi ai piani più alti.

Emessa allerta meteo “rossa” per criticità idraulica, “arancione” per criticità idrogeologica e “gialla” per criticità costiera per la giornata di mercoledì 17 maggio

La protezione civile regionale ha emesso una nuova allerta meteo rossa per criticità idraulica e arancione per criticità idrogeologica e gialla per criticità costiera per la giornata di mercoledì 17 maggio. Per domani mercoledì 17 maggio permarrà una circolazione depressionaria con precipitazioni diffuse nella prima parte della giornata, in progressiva attenuazione. Si prevede il perdurare di piene con interessamento delle zone golenali e degli argini su tutti i corsi d’acqua del settore centro-orientale della regione. Saranno inoltre possibili significativi innalzamenti dei livelli idrometrici sul reticolo idrografico minore, con associati fenomeni di erosione spondale e possibili inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, etc.) e difficoltà di smaltimento delle acque della rete di bonifica. Dal punto di vista della criticità idrogeologica saranno ancora possibili dissesti su tutto il territorio collinare e montano, localizzati nel settore occidentale, diffusi nel settore centrale e numerosi ed estesi nella Romagna. Permangono condizioni favorevoli allo sviluppo di frane per scivolamento lungo i versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche fragili e di frequenti frane a carico della rete stradale, accompagnate da ruscellamenti con erosione accelerata, trasporto e sedimentazione di materiale. Si prevedono condizioni di alta marea, inferiori ai livelli di attenzione, che tuttavia potranno favorire localizzate esondazioni di fiumi e canali alla foce, per le difficoltà di deflusso delle piene in mare. Non si escludono venti forti (50-61 Km/h) da nord-est con possibili raffiche di intensità superiore nella prima parte della giornata sul crinale appenninico centro-occidentale e lungo la fascia costiera.