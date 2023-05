L’uomo si è allontanato dalla comunità nella quale è ospitato

Nella nottata appena trascorsa, alle ore 3.00 circa, personale della Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un uomo, per il reato di evasione.

Nello specifico, durante il controllo degli avventori di una nota sala slot riminese, i poliziotti delle volanti, procedevano al controllo di un soggetto che risultava avere in atto la misura cautelare degli arresti domiciliari presso una nota comunità di recupero. L’uomo raccontava di essere stanco di rimanere presso la Comunità che lo ospita per cui era andato alla sala slot per svagarsi un po’.

Alla luce di quanto emerso, il soggetto veniva tratto in arresto in attesa del rito per direttissima previsto per la mattinata odierna.