A causa di condizioni meteo incerte, il “Concerto per la Pace Takes Over 2023” in programma oggi in piazzale Ceccarini viene anticipato alle 18,30. I grandi protagonisti della musica dance anni Ottanta – Ivana Spagna, Evolution 80, Tracy Spencer, Linda Jo Rizzo, Natasha King, Ryan Paris, George Aaron, Silver Pozzoli, Tom Hooker e Deblanc – sono pronti a fare scatenare Riccione e gli ospiti della città.

Il “Concerto per la Pace Takes Over 2023” vede infatti la partecipazione delle grandi star della musica dance nazionale ed internazionale: a cominciare da Ivana Spagna che proporrà le sue hit – da Easy Lady, Call me, II re leone e Gente come noi – e Ryan Paris che qui a Riccione festeggerà i quarant’anni della sua Dolce vita.

La mostra mercato del disco: “Passione vinile”

Oggi e domani, dalle ore 10 alle 19, in piazzale Ceccarini all’interno del Palazzo del Turismo, si svolge Passione vinile, si terrà la fiera del disco e mostra mercato per collezionisti dedicata al mito degli anni ’80, apprezzati dal pubblico come il periodo più creativo della musica contemporanea. La manifestazione, proposta dal Consorzio d’Area Viale Ceccarini, nasce come raduno di appassionati e addetti ai lavori per immortalare un decennio che ha visto brillare la creatività di musicisti, team artistici, miti sorridenti e produttori nazionali.

Per ogni aggiornamento consultare il sito www.takesover.it e le pagine social TakesOverItaloDisco