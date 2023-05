La Giunta approva il progetto di riqualificazione del polmone verde di Rivazzurra che avrà un costo complessivo di 125 mila euro

Dopo la recente installazione al Parco Pertini delle due telecamere a 360 gradi, posizionate nell’ambito del progetto di riqualificazione del parco di Rivazzurra, continua il percorso di messa in sicurezza di quest’area, previsto dall’accordo di programma tra la Regione Emilia Romagna e il Comune di Rimini, per la realizzazione del progetto “Vivi il Parco – progetto di riqualificazione e sicurezza urbana del parco urbano Sandro Pertini di Rimini”.

Il progetto finalizzato ad innalzare i livelli di sicurezza urbana, promuovendo interventi puntuali di valorizzazione e rifunzionalizzazione degli spazi del parco. Una riqualificazione che va dal ripristino degli elementi di arredo, combinati con il potenziamento del locale sistema di videosorveglianza, fino all’installazione della nuova illuminazione pubblica, al fine di aumentare la visibilità dell’intera zona e il livello di sicurezza. Come noto il progetto “Viv’il Parco”, è il frutto di un lavoro di squadra tra diversi settori dell’Amministrazione Comunale – lavori pubblici, Polizia Locale, ambiente, settore informativo – e prevede una serie di azioni integrate che hanno come primo obiettivo quello di aumentare la fruibilità di questo polmone verde da parte dei cittadini e dei turisti.

Il programma di interventi, previsto dalla delibera approvata ieri dalla Giunta, comprende in particolare la ridefinizione del disegno generale della dotazione verde, con interventi mirati e puntuali rivolti a rendere maggiormente fruibile l’area; l’installazione e riqualificazione di nuovi elementi di arredo urbano; l’installazione di altre 2 telecamere di videosorveglianza (in aggiunta alle 2 già installate), l’ampliamento del sistema di pubblica illuminazione ed in fine la realizzazione di un nuovo campo Padel in continuità con i campi da tennis esistenti.

L’intervento, che avrà un costo complessivo di 125 mila euro – per l’80% finanziato con un contributo regionale – sarà eseguito dalla società Anthea S.r.l. “in house providing”.

“Vogliano fare in modo che questa parco venga vissuto e apprezzato di più dai residenti, dalle famiglie, dai bambini e dai turisti – commenta l’Assessore ai Lavori pubblici del Comune di Rimini, Mattia Morolli – Gli interventi pensati con questo progetto, che sono finalizzati infatti prima di tutto alla sicurezza e alla fruibilità, non solo lo renderanno più bello, ma anche più accessibile a tutte le ore con una nuova illuminazione. Un polmone verde riqualificato dotato di strutture sportive, a cui si aggiungerà anche un nuovo campo Padel, per rivitalizzare la zona a disposizione dell’intero quartiere.”