Ecco il programma completo delle visite guidate alla scoperta della cultura

Il primo fine settimana del mese è quello che vede i luoghi della cultura riminese proporre diverse visite guidate alla scoperta delle bellezze del centro storico. Dal Fellini Museum, ilpolo museale diffuso di nuovissima concezione e il più grande progetto museale dedicato al genio di Federico Fellini (venerdì 5 e domenica 7 maggio, ore 17) al Part- Palazzi dell’Arte, il museo d’arte contemporanea ospitato nei palazzi medievali dell’Arengo e del Podestà (sabato 6 maggio, ore 17); dal Teatro Galli (domenica 7 maggio, ore 11) alla Domus del Chirurgo, il sito archeologico con i suoi eccezionali mosaici e con lo straordinario corredo, unico al mondo e il più completo giuntoci dall’antichità, di oltre 150 strumenti chirurgici rinvenuti ed esposti all’adiacente Museo della Città (domenica 7 maggio, ore 17).

Questa settimana i City Tour di VisitRimini propongono invece un trekking urbano dedicato ad “Amarcord”, sulle tracce di Federico Fellini. Si andrà alla ricerca dei luoghi della Rimini reale che hanno visto le gesta di Federico e degli amici e quelli ricostruiti in Amarcord (domenica 7 maggio, ritrovo ore 10.30 al Visitor Center).

Alla scoperta della Rimini Felliniana si può andare anche tutti i sabati di maggio, in sella a una bicicletta, con il Fellini Bike tour. Con partenza dalBike Park, vicino alla stazione, si andrà alla ricerca dei luoghi felliniani, quelli dell’infanzia, quelli che Federico voleva rivedere ogni volta che arrivava a Rimini e i nuovi luoghi che la città gli ha dedicat



Sempre in sella alla bicicletta, domenica 7 maggio si può partecipare invece a una visita guidata della città di Rimini con focus sulle mura difensive della città di Rimini. Il percorso si sviluppa lungo le piste ciclabili a ridosso delle mura dall’Arco di Augusto fino al borgo San Giuliano, toccando altri luoghi evocativi della città come Castel Sismondo.

Inoltre domenica torna lo sport incontra la cultura, un evento sportivo-culturale che accompagna lungo un percorso ad anello di 7 km circa, nei luoghi dedicati a Fellini accompagnati da una guida e da una personal trainer, con la presenza di Elena Zanni, direttrice del Cinema Fulgor e AROP (Associazione Riminese Oncoematologia Pediatrica).

Domenica, in occasione di Wanderlust, l’evento dedicato alla creatività e all’artigianato che si svolge sabato 6 e domenica 7 maggio al Parco Fellini, nella splendida cornice del Grand Hotel, Discover Rimini propone una passeggiata nella Rimini balneare, che ripercorrerà per punti salienti l’affascinante storia del turismo riminese, dalla metà dell’Ottocento alla prima metà del Novecento, soffermandosi su edifici celebri che ne sono stati protagonisti passando per il nuovo Parco del Mare.

Al mattino di domenica il Liceo Classico di Rimini apre eccezionalmente le sue porte per una visita guidata gratuita a cura degli allievi, che narreranno la storia secolare della scuola, dal 1833 quando era in Palazzo Gambalunga, e dell’edificio storico che ora la ospita, già scuola elementare Carlo Tonini, noto storico e bibliotecario riminese, che fu per molti anni insegnante del Liceo. Sarà l’occasione per fare conoscenza anche con alcuni allievi illustri del passato tra l’Ottocento e il Novecento, tra i quali Giovanni Pascoli, Alfredo Panzini, Giovanni Lettimi, il beato Alberto Marvelli, Nevio Matteini, Amedeo Montemaggi, Augusto Campana, Renato Zangheri, Sergio Zavoli, Paolo Fabbri, Manara Valgimigli, importante grecista a cui è intitolato il Liceo, con un particolare omaggio a Federico Fellini e Carlo Alberto Rossi, per cui verranno suonate “Amarcord” e “Amore Baciami” dall’Orchestra del Liceo “Classicisti per nome”.





Ecco le visite in dettaglio:

primo venerdì e la prima domenica di ogni mese

Fellini Museum, piazza Malatesta – Rimini centro storico

Visite guidate a Castel Sismondo

Le visite guidate conducono alla scoperta del Museo Fellini nelle sale di Castel Sismondo, il castello malatestiano dove si sviluppa un percorso immersivo di installazioni multimediali che evocano frammenti di set felliniani e tecniche di ripresa, nonché le collaborazioni più care al regista riminese e i suoi fecondi rapporti con la storia italiana del Novecento. Percorrendo le sale rinascimentali, il visitatore si può immergere nell’atmosfera dei film di Fellini, entrando con Anita Ekberg nella fontana di Trevi de La dolce vita, perdendosi nella nebbia con il nonno di Amarcord, affacciandosi sul mare dal pontile de I vitelloni, ascoltando le confidenze di amici e collaboratori del regista dai confessionali di 8 ½… Per la visita guidata, della durata di 45 minuti, per un massimo di 15 partecipanti, è necessaria la prenotazione a questo link www.ticketlandia.com/m/event/fm-visiteguidate

Ore 17.00 Ingresso a pagamento Info:0541 793781 www.fellinimuseum.it

sabato 6 maggio 2023

Palazzo del Podestà – Piazza Cavour, 26 – Rimini centro storico

Visite guidate al Part – Palazzi dell’Arte Rimini

I percorsi guidati conducono alla scoperta dell’eclettica raccolta di opere d’arte contemporanea donate da artisti, collezionisti e galleristi alla Fondazione San Patrignano, nonché del Giudizio Universale di Giovanni da Rimini, un eccezionale affresco del 1300, qui eccezionalmente esposto. E’ obbligatoria la prenotazione online o telefonica. I visitatori saranno inseriti in gruppi di un massimo di 15 persone.

Ore 17,00 Ingresso a pagamento Info: 0541 793879 www.ticketlandia.com/m/event/part-visite-guidate

Tutti i sabati di maggio 2023

Rimini Bike Park c/o stazione ferroviaria

Fellini Bike tour

Alla scoperta della Rimini Felliniana in sella a una bicicletta. Le due ruote sono il mezzo ideale per andare alla ricerca dei luoghi felliniani, quelli dell’infanzia, quelli che Federico voleva rivedere ogni volta che arrivava a Rimini e i nuovi luoghi che la città gli ha dedicato. Una guida racconterà gli aneddoti e gli episodi della sua vita. Il tour in bici ha una durata di un’ora e trenta minuti. Al termine tempo a disposizione per visitare il Museo Fellini.

Orario: nel pomeriggio Ingresso a pagamento

Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/252490-fellini-bike-tour



domenica 7 maggio 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Visite guidate al Teatro Amintore Galli

Durante la visita, a cura dei Musei Comunali di Rimini, è possibile ammirare il foyer, la platea e il ridotto in un percorso che attraversa la storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi. Le visite hanno una durata di 45 minuti circa. I partecipanti saranno inseriti in gruppi di massimo 15 persone.

Per partecipare alle visite è necessario prenotare sul canale di biglietteria dei Musei Comunali: www.ticketlandia.com/m/musei-rimini o al numero di telefono 0541 793879.

Ore 11,00 Ingresso a pagamento Info: 0541 793879 www.ticketlandia.com/m/event/visitagalli



domenica 7 maggio 2023

Incontro alla Domus del Chirurgo, piazza Ferrari – Rimini centro storico

Visite guidate alla Domus del Chirurgo

La storia di un grande medico venuto da lontano raccontata attraverso i reperti emersi nello scavo archeologico della Domus del Chirurgo che ha restituito il più ricco e completo strumentario chirurgico dell’antichità, in mostra nell’adiacente museo. E’ obbligatoria la prenotazione online.

Ore 17.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 793851 www.ticketlandia.com/m/event/domuschirurgo5



domenica 7 maggio 2023

piazzale Fellini (luogo di incontro: Fontana dei 4 cavalli) – Rimini Marina Centro

Fascinosa Rimini balneare

In occasione di Wanderlust, Discover Rimini propone una passeggiata culturale da Piazzale Fellini al Belvedere di Piazzale Kennedy, che ripercorrerà per punti salienti l’affascinante storia del turismo balneare riminese, dalla metà dell’Ottocento alla prima metà del Novecento, soffermandosi su edifici celebri che ne sono stati protagonisti: alberghi celebri, come l’affascinante Grand Hotel, villini storici e locali alla moda, come l’Embassy e Villa Adriatica. Sarà inoltre l’occasione per ammirare il moderno Parco del mare, con i lampioni a forma di R ispirati a un noto manifesto balneare del 1929. Per motivi organizzativi è obbligatorio prenotarsi entro il giorno precedente al 333 7352877 o via email: michela.cesarini@discoverrimini.it

Ore 16.00 Ingresso a pagamento Info: 333 7352877 www.facebook.com/DiscoverRimini



domenica 7 maggio 2023

Ponte di Tiberio, lato Edicola (luogo di incontro) – Rimini

Trekking Urbano: Amarcord o Hamarcord Rimini

Rimini City Tour: Visita guidata con Visit Rimini

Il trekking urbano è dedicato ad “Amarcord”: si andrà sulle tracce del grande regista riminese. A quasi 50 anni dall’uscita del film, il trekking urbano porta i partecipanti alla ricerca dei luoghi della Rimini reale che hanno visto le gesta di Federico e degli amici e quelli ricostruiti in Amarcord: il centro storico, il Borgo San Giuliano, il porto canale ed il molo, la spiaggia, il Grand Hotel. Una piccola curiosità anticipata già da ora: Ai giornalisti Fellini aveva annunciato la realizzazione di un film di fantascienza intitolato “L’uomo invaso”, e quando per vie traverse si viene a sapere che il titolo vero è Amarcord, Fellini corregge la grafia in Hamarcord e lo presenta come l’avventura di uno scienziato svedese.

Ore 10.30 Partecipazione a pagamento info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/316431-trekking-urbano-amarcord-o-hamarcord-rimini

domenica 7 maggio 2023

Bagno 26 (Luogo di incontro), Lungomare Claudio Tintori, 30/A Rimini marina centro

Lo sport incontra la cultura

Un evento sportivo con percorso ad anello di 7 km circa, guidato da Elen Souza Personal Trainer, con partenza e ritorno dal Tiki 26 di Marina Centro. Camminando per il Parco del Mare si prosegue verso il Grand Hotel, attraversando il centro storico per poi tornare al mare. Si unirà alla camminata, una attività sportiva all’aria aperta con approfondimenti sulla storia di Rimini, attraverso delle apposite cuffiette. Il tema della 4° edizione è “FELLINI – AMO” – un percorso all’interno di Rimini nei luoghi dedicati al grande Maestro – con Francesca del Bianco – Guida dell’Emilia Romagna, e con la presenza straordinaria di Elena Zanni, direttore del Cinema Fulgor e AROP (Associazione Riminese Oncoematologia Pediatrica).

Iscrizione obbligatoria su: www.eventbrite.it/e/biglietti-sport-e-cultura-fellini-amo-623527877667. Ore 9 Partecipazione a pagamento

Info: 348 0981594 www.facebook.com/elen.souza.030

domenica 7 maggio 2023

Liceo Classico, via Brighenti – Rimini

Lectiones Novae

Visita guidata alla sede del Liceo Classico

Lectiones Novae, giunto alla IV edizione, vede gli studenti nel ruolo di guide alla scoperta dei luoghi più preziosi del territorio. Domenica 7 maggio è la volta della sede del Liceo Classico di in via Brighenti, che apre eccezionalmente le sue porte per una visita guidata a cura degli studenti, che narreranno la storia secolare della scuola, dal 1833 in Palazzo Gambalunga, e dell’edificio storico che ora la ospita, già Scuola elementare Carlo Tonini, noto storico e bibliotecario riminese, che fu per molti anni insegnante del Liceo.

Gli allievi di oggi faranno conoscere alcuni allievi illustri dell’Ottocento e del Novecento, che si sono distinti nel campo della poesia, della musica, del giornalismo, della ricerca storica, della politica, della cultura, tra i quali Giovanni Pascoli, Alfredo Panzini, Giovanni Lettimi, il beato Alberto Marvelli, Nevio Matteini, Amedeo Montemaggi, Augusto Campana, Renato Zangheri, Sergio Zavoli, Paolo Fabbri e molti altri. A corollario della visita, in omaggio a due celebri allievi quali Federico Fellini e Carlo Alberto Rossi, verranno suonate “Amarcord” e “Amore Baciami” dall’Orchestra del Liceo “Classicisti per nome”, diretti dalla Prof.ssa Gorana Cehic.

Le allieve dell’indirizzo Scienze Umane, sotto la guida della Prof.ssa Annalisa Patrignani, illustreranno la figura di Manara Valgimigli, importante grecista, a cui è intitolato il Liceo, insieme al più noto Giulio Cesare.

“Lectiones Novae” è un progetto del Liceo “G. Cesare- M.Valgimigli” e del Rotary Club Rimini Riviera, a cura della Prof.ssa Michela Cesarini, dedicato alla memoria dei coniugi Rosa Bianca Grassi e Gastone Mariani.

Sono previste due repliche: alle ore 9.30 e alle ore 11.00. Orario: alle 9.30 e alle 11.00. Partecipazione libera su prenotazione a: cesarini.michela@liceocesarevalgimigli.edu.it o compilando il form sul sito www.rotaryriminiriviera.org

domenica 7 maggio 2023

Ponte di Tiberio lato Edicola (punto di ritrovo) – Rimini

Visita guidata in bicicletta con Guidopolis

Visita guidata della città di Rimini con focus sulle mura difensive della città di Rimini. Il percorso si sviluppa lungo le piste ciclabili a ridosso delle mura dall’Arco di Augusto fino al borgo San Giuliano, toccando altri luoghi evocativi della città come Castel Sismondo. Il tour si svolge in sella alla propria bicicletta. Partenza con minimo 5 persone.

Ore 10.00 Partecipazione a pagamento Info: 329 2740433 marco.torri@guidopolis.com

ogni giovedì, venerdì e sabato fino a maggio 2023

Rimini, ritrovo presso edicola del ponte di Tiberio

Rimini, la città di FedericoUna passeggiata in lungo e in largo nel centro storico di Rimini, immersi nei luoghi legati alla vita quotidiana del regista Federico Fellini e a quelli ricostruiti nei suoi film, tra cui Amarcord.

il giovedì, ore 10 – 15 – 21 (a scelta)

Borgo San GiulianoUna passeggiata tra i vicoli del borgo più affascinante della città, tra racconti felliniani, murales, ricordi, e tradizioni marinare. Partendo dal Ponte di Tiberio che, con i suoi 2000 anni, fa da testimone alla narrazione della guida.

il venerdì, ore 10 – 15 – 21 (a scelta)

Visita guidata alla Rimini romana per bambiniTutti i monumenti e luoghi della Rimini romana tra racconti leggendari e filastrocche in rima.

il sabato ore 15.30

A pagamento su prenotazione. Info: 333 4844496 cristiansavioli@protonmail.com