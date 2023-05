Sono state trovate in possesso di 80 grammi di sostanze stupefacenti, di cui 76 grammi di hashish e 6 di cocaina, gran parte della quale già pronta in dosi per la vendita

Si è conclusa martedì pomeriggio un’altra operazione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte degli agenti in borghese della squadra giudiziaria della Polizia Locale di Rimini.

Da alcuni giorni gli agenti stavano controllando l’esterno di un appartamento a Miramare, dove in più occasioni erano state viste entrare alcune persone, già note alle Forze dell’Ordine. Ieri pomeriggio la decisione di intervenire con l’unità cinofila per un controllo interno all’appartamento. Da qui il fermo di due persone di origini straniere – una terza è riuscita ad allontanarsi durante il controllo – trovate in possesso di 80 grammi di sostanze stupefacenti, di cui 76 grammi di hashish e 6 di cocaina, gran parte della quale già pronta in dosi per la vendita. Attività di vendita che veniva fatta direttamente in casa, con assunzione sul posto, come riscontrato dagli agenti, anche per il forte odore di sostanze stupefacenti presente all’interno dell’abitazione.

Oltre alla droga gli agenti hanno trovato e posto sotto sequestro, il materiale e gli attrezzi utilizzati per il confezionamento delle dosi e una bicicletta elettrica di valore su cui sono in corso alcuni accertamenti perché ritenuta oggetto di furto.

I due uomini, sono stati trattenuti ieri notte nella camera di sicurezza del Comando di Polizia Locale con l’accusa di ‘detenzione ai fini di spaccio’, per entrambi e di ‘ricettazione’, per uno solo di essi che risultava residente nell’appartamento. Attualmente sono in attesa del processo per direttissima.