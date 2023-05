Gli occhi elettronici andranno a coprire il tratto del lungomare che va da Rivabella a Torre Pedrera, passando per Piazza Pascoli di Viserba e via Cenci e Piazzetta di Calboli di Viserbella

Prosegue spedito il percorso di implementazione delle videocamere di sorveglianza posizionate lungo Rimini Nord, al fine di rendere la rete di controllo e di sicurezza urbana della città sempre più efficiente e capillare. Nella giornata di ieri (3 maggio), infatti, sono iniziati i lavori di installazione dei 40 ‘occhi elettronici’ che andranno a coprire il tratto del lungomare che va da Rivabella a Torre Pedrera, passando per Piazza Pascoli di Viserba e via Cenci e Piazzetta di Calboli di Viserbella. Si tratta di telecamere panoramiche Axis ad alta definizione, in grado di riprendere gli spazi con angolature a 180° e 360° gradi, garantendo un monitoraggio efficace e completo delle aree.

Gli impianti sono collegati ad anello di fibra ottica ad altissima prestazione e lavorano in dialogo con i software delle forze dell’ordine (Carabinieri, Polizia e Municipale), fornendo così agli organi competenti uno strumento in più per svolgere e potenziare le necessarie attività di vigilanza e prevenzione, assicurando un vasto presidio del territorio e di tutto quello che accade in una zona molto frequentata da residenti e turisti.

Una dotazione di 40 telecamere – in una zona altamente frequentata e di passaggio – che sarà ultimata entro la prossima settimana e che sarà successivamente estesa con l’integrazione di altre 10 telecamere (per un totale di 50 postazioni) che ‘vestiranno’ il tratto da via Tolemaide al Fiume Marecchia. Tutti tasselli che fanno parte della maxi operazione di potenziamento del sistema di videosorveglianza locale avviata dal Comune di Rimini e da Lepida in partnership con la Regione Emilia-Romagna, allo scopo di estendere e rafforzare il livello di sicurezza urbana, nonché di prevenzione della criminalità e del disordine urbano, con apparecchiature di ultima generazione diffuse e attive tutti i giorni 24 ore su 24.

“Un piano di videosorveglianza capillare, grazie a telecamere fisse che integrano e arricchiscono le attività di presidio svolte dalla Polizia Locale e dalle altre forze dell’ordine – è il commento dell’Assessore ai Lavori pubblici del Comune di Rimini, Mattia Morolli -. Si tratta di un sistema di controllo e sicurezza che interviene sia in fase preventiva che a valle. Infatti, oltre a ‘scovare’ azioni illecite e atti di vandalismo, l’obiettivo è quello di prevenire eventuali fenomeni che possano turbare e infastidire la sicurezza pubblica e urbana grazie all’utilizzo di tecnologie performanti, in costante dialogo con gli uffici delle forze dell’ordine.”.