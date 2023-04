Quasi un secolo di storia di bellezza dal 1953

Sabbioni, la storica catena di profumerie, fondata nel 1953, ha compiuto 70 anni di attività.

Si è svolta insieme a dipendenti, fornitori e stampa, presso il Mercato Coperto di Ravenna, la celebrazione dell’importante traguardo aziendale.

Con grande orgoglio il Direttore Maurizio Sabbioni, insieme alla sorella Maria Rosa Sabbioni, hanno accolto tutti coloro che hanno preso parte alla serata.

“Sabbioni70” questo il titolo dell’evento, durante il quale si sono alternati momenti nostalgici, fra aneddoti e ricordi e momenti carichi di entusiasmo per il futuro pieno di progetti e novità.

Nel 2020, infatti, Sabbioni ha iniziato il processo di rinnovamento strategico e di espansione, che sta portando e porterà l’azienda a una crescita nei prossimi 5 anni.

Estensione della rete commerciale, con l’apertura di nuovi negozi, rinnovamento del layout, progetto presentato proprio durante la serata, sviluppo della rete logistica e della sede direzionale, grazie all’apertura della nuova sede a Fornace Zarattini nel 2021, rebranding e nuove assunzioni, sono solo alcune delle aree su cui l’azienda ravennate sta operando.

Un salto nel futuro senza mai dimenticare le origini e l’attenzione alle persone, tassello cardine della filosofia aziendale di Sabbioni, che può vantare un bassissimo turnover del personale, con dipendenti che lavorano per l’azienda da più di 30 anni.

Sabbioni ringrazia tutti i dipendenti che in questi 70 anni di attività sono rimasti al fianco dell’azienda, i clienti che ogni giorno scelgono l’insegna per i loro acquisti e i fornitori che continuano a porre fiducia nel consolidato rapporto commerciale.