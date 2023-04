Il fatturato complessivo della categoria è stimato in 93 milioni di euro.

È di 116,4 milioni di euro il valore aggiunto creato sul territorio dal lavoro dei 774 commercialisti della Provincia di Rimini.

“Il Bilancio integrato 2022 che abbiamo redatto – commenta Giuseppe Savioli, Presidente dell’Ordine Commercialisti e Regionieri Contabili – fotografa l’attività dell’Ordine e il valore sociale creato dalla categoria a favore del territorio di riferimento. Le imprese sono scosse dai fatti accaduti, fra epidemia e guerra in Ucraina, quindi la programmazione, le scelte strategiche ed operative vanno associate all’obbligo di dotarsi di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili. È una condizione operativa e culturale che trova impreparate la maggior parte delle attività economiche locali. I professionisti hanno il compito di accompagnarle nel percorso di crescita con le competenze che non sono limitate alla compliance contabile e fiscale. I commercialisti non sono solo utili, bensì indispensabili per l’evoluzione e la crescita delle singole imprese e, così, del sistema economico nazionale e del territorio”.

Si ricorda che l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini è un ente pubblico non economico con autonomia patrimoniale e finanziaria, non finanziato da Stato ed Enti Pubblici, ma dalle quote degli iscritti. I proventi del 2022 sono stati di 221.371 euro a fronte di 204.212 euro di costi e quindi il bilancio chiude in utile per 17.158 euro.

Il valore aggiunto prodotto

L’attività professionale della categoria ha inciso sul territorio di riferimento su due aspetti: il primo è indiretto col contributo all’ordinato sviluppo dell’economia locale; il secondo, diretto e quantificabile con buona approssimazione, un valore aggiunto creato sul territorio dalla categoria che ammonta alla ragguardevole cifra di 116,4 milioni di euro. Il fatturato complessivo della categoria è stimato in 93 milioni di euro.

Fra le attività dell’Ordine: la partecipazione al Protocollo per la legalità e lo sviluppo del settore ricettivo, alla Commissione Consultiva per l’Interpello Tributario, all’Osservatorio del Mercato Immobiliare istituito presso l’Agenzia delle Entrate, alla Commissione Tributaria, alla Commissione Prefettizia di valutazione antiracket e antiusura e la partecipazione societaria nella Corte Arbitrale delle Romagne.

Numerose le attività sociali che vedono l’Ordine coinvolto, tramite la sua Fondazione, a partire dall’attività del Comitato Parità di Genere e con l’iniziativa a sostegno della Comunità Papa Giovanni XXIII per la raccolta fondi a favore dell’Emergenza in Ucraina, per arrivare al sostegno di eventi culturali cittadini.

Nel corso del 2022 l’Ordine ha promosso una intensa attività formativa sia in presenza che da remoto, con 413 ore di cui 129 gratuite.

Focus on sull’Ordine di Rimini

Al 31 dicembre 2022 gli iscritti all’Ordine dei Commercialisti e dei Ragionieri Contabili erano 774, il 35% (270) donne e il 65% uomini (504). L’età è compresa fra 25 e 89 anni, con una maggioranza nella fascia di età 41-60 anni, seguita da quella 21-40 anni. Negli ultimi anni si sono registrati 17 ingressi (9 femmine e 8 maschi).