Spid e facilitazione digitale ogni lunedì mattina e giovedì pomeriggio, Sportello notarile il martedì pomeriggio. Da metà maggio un nuovo corso di alfabetizzazione digitale

Ottenere l’identità digitale Spid o una consulenza notarile gratuita, assistenza alla navigazione via web o all’uso delle e-mail: proseguono fino all’inizio dell’estate gli appuntamenti settimanali proposti dall’Urp, lo sportello in piazza Cavour sempre più punto di riferimento per i cittadini.

Ogni lunedì mattina e giovedì pomeriggio l’Urp è a disposizione dei cittadini che chiedono assistenza all’utilizzo dello smartphone o alla ricerca delle informazioni via internet o che vogliono attivare lo Spid o chiedere l’assistenza dell’operatore ad eseguire le varie fasi per la procedura del rilascio dell’identità digitale. A fine procedura il cittadino sarà in possesso delle credenziali SPID composte da username e password e potrà accedere a tutti i siti o app di servizi in cui troverà il pulsante “Entra con SPID”

Il martedì è il giorno dedicato allo sportello “Il notaio risponde” la consulenza notarile gratuita resa possibile grazie alla collaborazione con il Collegio Notarile dei distretti di Forlì-Rimini e rivolto a tutti, cittadini italiani e stranieri, che mira ad agevolare la conoscenza di problematiche giuridiche e tributarie, soprattutto per chi appartiene alle fasce economicamente più deboli e nella necessità di consultare un professionista del diritto su varie materie per richiedere un parere qualificato. Lo sportello “Il notaio risponde” è attivo il martedì pomeriggio fino al 4 luglio, per poi riprendere dal 12 settembre fino al 5 dicembre 2023, nella sede dell’URP in Piazza Cavour 29, dalle 15.30 alle 17.00. Occorre prenotare chiamando l’ufficio allo 0541 704 704.

Riprende da metà maggio la programmazione dei corsi gratuiti di alfabetizzazione digitale promossi dal Comune di Rimini nell’ambito del progetto “Pane e internet”, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini e agevolare il loro accesso a internet.

Un’opportunità di formazione importante che riprende la sua attività prima dell’inizio dell’estate con gli appuntamenti rivolti ai cittadini con più di 60 anni che vogliono imparare ad utilizzare le funzionalità digitali. Per informazioni: Punto Pane e Internet c/o URP comunale piazza Cavour 29 – tel. 0541 704704 – 704761; e-mail: paneeinternet@comune.rimini.it

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) in piazza Cavour 29 è il punto di contatto dell’Amministrazione comunale con i cittadini e ha il compito di fornire al pubblico adeguate informazioni relative ai servizi, alle strutture, ai compiti, ai procedimenti e al funzionamento degli uffici, fornisce la modulistica necessaria per le varie pratiche e il materiale illustrativo. Garantisce inoltre il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi. Raccoglie segnalazioni e reclami dei cittadini sul funzionamento e il miglioramento dei servizi.

L’ufficio porta avanti il progetto “Pane e Internet”, attivo presso l’URP da diversi anni con lo scopo di contribuire a diminuire il divario digitale e le difficoltà ad usufruire le tecnologie. L’ufficio incentiva l’uso delle credenziali di identità digitale SPID necessarie per accedere ai servizi on line della pubblica amministrazione fornendo un servizio di registrazione SPID direttamente allo sportello rivolto a persone con difficoltà ad utilizzare le piattaforme in modo autonomo e ha attivato un servizio di facilitazione volto a formare i cittadini sull’uso delle credenziali SPID.