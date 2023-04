L’innovativo strumento, oltre a fornire un servizio puntuale ai tanti turisti e cittadini, è dotato di un meccanismo di teleconsulto e teleassistenza collegato con i farmacisti dell’Ospedale di Stato

Un nuovo distributore di farmaci, attivo 24 ore su 24 e in grado di avviare un servizio di teleconsulto con i farmacisti dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, in particolare per i prodotti senza obbligo di ricetta ma che comunque richiedono l’intervento del farmacista. È quanto verrà installato entro l’estate nel Centro Storico di Città di San Marino, con l’obiettivo di fornire un servizio puntuale e innovativo ai tanti cittadini e turisti che ogni giorno e in orari variegati frequentato le aree centrali della città.

Si avrà quindi la possibilità di ritirare i farmaci nel momento più comodo per i cittadini, anche per ragioni di urgenza e indipendentemente dagli orari di servizio e di apertura della farmacia. Infatti il nuovo distributore sarà attivo 7 giorni su 7 e disponibile a qualsiasi ora, essendo collocato all’esterno dell’edificio dove ha sede la farmacia del Centro Storico, in Via Donna Felicissima. Un primo passo verso l’automazione anche nel campo farmaceutico, evoluzione che, nel rispetto dei suoi limiti, diverrà sempre più necessaria nei prossimi anni.

“La tecnologia degli smart locker per farmaci è già di uso comune – sottolinea il Direttore della UOC Farmaceutica Rossano Riccardi-, ma saremo tra i primi Enti Sanitari a prevedere, grazie a questo strumento, il servizio di teleassistenza con un farmacista sempre a disposizione per la distribuzione diretta dei farmaci consentiti. Si tratta di una prima innovazione di rilievo, che porterà dei benefici concreti a tutti i frequentatori del Centro Storico, con la massima garanzia di sicurezza e di appropriatezza nella ricezione del farmaco”.

“Un ulteriore passo in avanti, grazie ad una tecnologia all’avanguardia e sempre più sofisticata – dichiara il Direttore Generale dell’ISS Francesco Bevere -. I benefici che avrà il cittadino saranno immediati, risparmiando tempo e in generale migliorando la qualità della vita delle persone che per varie ragioni non hanno la possibilità di spostarsi dal centro storico. Il servizio, accessibile 24 ore su 24, sarà svolto nel rispetto della dovuta sicurezza grazie alla disponibilità dei farmacisti di turno. Questo strumento è un esempio di come l’ISS, anche nel campo della distribuzione dei farmaci, sia concentrato sui bisogni delle persone, mettendo sul campo le più moderne tecnologie a vantaggio dei cittadini e dei turisti, in grado di garantire le stesse prestazioni, in sicurezza, che comunemente e in alcune fasce orarie continueranno ad essere erogate in ogni farmacia della Repubblica”.