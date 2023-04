La città si prepara a celebrare l’anniversario della Liberazione d’Italia con un calendario di iniziative aperte a tutta la cittadinanza che prende avvio il 19 aprile

Da domani, mercoledì 19 aprile, la città di Rimini ‘inaugura’ il programma delle celebrazioni previste nell’ambito del 78esimo anniversario dalla Liberazione d’Italia con un calendario di iniziative realizzato in collaborazione con ANPI sezione di Rimini, l’Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea (ISREC) di Rimini e il Coordinamento Donne Rimini. Si parte alle ore 17, Cineteca comunale (via Gambalunga 27 – Rimini), con l’apertura della nona edizione del ciclo di dialoghi con le autrici “Parla con lei. Sapienza contro violenza”, che prende avvio con “Una canzone per la Resistenza”, con Sara Jane Ghiotti, voce e arrangiamento, Giulia Lazzarini, viola, Elisa Lazzarini, violoncello. A seguire, in dialogo con Vera Bessone e Oriana Maroni, Benedetta Tobagi presenta il suo libro “La Resistenza delle donne”, Einaudi 2022. Le donne furono protagoniste della Resistenza prestando assistenza, combattendo in prima persona, rischiando la vita. Una “metà della Storia” a lungo silenziata a cui la scrittrice e storica milanese ridà voce e volto, a partire dalle fotografie raccolte in decine di archivi. Ne viene fuori un inedito album di famiglia della Repubblica, che svela come la storia delle donne italiane abbia nella Resistenza e nell’esperienza della guerra partigiana uno dei suoi punti nodali.

La cerimonia ufficiale è in programma martedì 25 aprile, alle 9,45 in piazzale Roma, al Parco Cervi dove si ritroveranno autorità, delegazioni partigiane, combattentistiche e d’Arma, studenti, cittadini. Dopo la posa della corona al monumento della Resistenza, partirà il corteo che si concluderà in Piazza Cavour, dove prenderanno la parola (alle ore 11 circa) il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e Lanfranco De Camillis, Anpi Rimini, per l’orazione celebrativa.

Alle ore 9.30, al Piazzale cinema Settebello, in via Roma, si terrà lo start di “Rimininbici”, la pedalata ecologica organizzata dal Dopolavoro FF.SS. e dalle Guardie Ecologiche Volontarie con arrivo alle 11.00 in piazza Cavour.

Nel pomeriggio, alle ore 14.00, si svolgerà poi l’iniziativa a cura di Anpi Rimini di deposizione di fiori alle targhe di vie e piazze dedicate a partigiani e antifascista.

Alle ore 17, al Teatro degli Atti (via Cairoli), andrà in scena Germano Nicolini, una bella Resistenza racconto poetico della vita di Germano Nicolini – Il comandante Diavolo, un protagonista della Resistenza, di Daniele Aristarco con Daniele Aristarco e Roberto Billi. Lo spettacolo è promosso da Amir O.F. e Mare di Libri in collaborazione con Anthea Rimini (ingresso gratuito fino a esaurimento posti).