E’ stata pubblicata questa mattina l’ordinanza che disciplina la balneazione dei cani per i fruitori della spiaggia durante la stagione estiva (https://www.comune.rimini.it/sites/default/files/2023-04/ordinanza_per_la_disciplina_della_balneazione_dei_cani.stamped.pdf).

Rimini si presenta all’appuntamento in vista della partenza della stagione balneare 2023 come destinazione sempre più accogliente per chi desidera vivere il mare e la spiaggia senza separarsi dal proprio animale d’affezione.

Anche quest’anno, oltre a scendere in spiaggia, la nuova ordinanza 2023 conferma la possibilità di fare il bagno in mare con il proprio animale domestico. L’accesso in mare è consentito al mattino dalle 6.00 alle 8.00 o di sera dalle 18.40 alle 21, nelle stesse modalità previste nel 2022. Gli stabilimenti balneari che già dispongono di aree attrezzate per l’accoglienza degli animali, infatti, possono allestire ogni giorno un’area delimitata da boe e adeguatamente segnalata ed individuata dal cartello ‘specchio acqueo destinato alla balneazione dei cani’, dove è possibile far fare il bagno agli amici a quattro zampe. Naturalmente i proprietari devono garantire, con la propria presenza, la sorveglianza dell’animale che deve essere condotto in mare con il guinzaglio, senza lasciarlo mai incustodito nemmeno durante la balneazione.

Tra le “dog beach” riminesi che sono attrezzate per la balneazione dei cani e che hanno già comunicato la disponibilità per il 2023, c’è senz’antro il bagno 81 Rimini Dog No Problem (info: www.bagno81rimini.it), lo stabilimento interamente dedicato alla “clientela con la coda”. Qui, chi viene in spiaggia con il proprio animale da compagnia può scegliere tra un’ottantina di ombrelloni e 92 box con recinti attrezzati, dove gli animali, senza limiti di razza o di taglia, possono muoversi liberamente. Due le aree sgambamento (agility dog) presenti in spiaggia, una per i cani di piccola taglia fino ai 12 kg e l’altra per quelli di grossa taglia dai 12 kg in su. Inoltre lo stabilimento propone corsi gratuiti con addestratori cinofili e giochi più volte alla settimana. Nel pacchetto di benvenuto sono compresi ciotole, stuoie e annaffiatoi e poi si possono trovare lettini dedicati e il gelato per cani a basso tenore di grassi e senza zucchero, con inulina, fibra estratta dalla cicoria, che favorisce l’equilibrio della flora presente stimolando le difese immunitarie. Anche quest’anno si potrà usufruire del servizio di food delivery per cani sotto l’ombrellone. E a proposito di alimentazione, da quest’anno al bagno 81 sarà presente un consulente alimentare qualificato che fornirà consulenza gratuita durante i fine settimana e non solo. Non mancano poi gli spazi per la toilettatura: oltre alle docce dedicate dove i cani possono fare lo shampoo, ci sono infatti anche due cabine a disposizione con asciugatori.

Altri stabilimenti attrezzati per consentire di fare il bagno in mare agli animali d’affezione sono:

il Bagno 80 VidaLoca Beach dove sono presenti sia una cat che una dog area (bagno 80 www.facebook.com/Spiaggia80vidaloca). Qui gli animali si possono divertire e muovere in libertà tra i box e lo spazio di mare dedicati. Sono 20 le aree recintate all’interno delle quali sono disponibili ombrellone, lettini e una fontanella per l’acqua, 2 le aree sgambamento a seconda della taglia con zona ombreggiata e giochi, possibilità di accesso in acqua negli orari previsti e servizio di food delivery direttamente agli ombrelloni per godersi il pranzo insieme al proprio cane in tranquillità e sicurezza.

Anche il Bagno 85b Gibo (info: www.bagno85bgiborimini.it/spiaggia-cani-rimini.html) organizza lo specchio d’acqua per il bagno in mare dei suoi ospiti a 4 zampe e, nell’area riservata agli animali, sono disponibili 16 box di 22 mq, tutti dotati di doccia e fontanella personale offrendo acqua potabile fresca in tutta comodità in ogni momento della giornata.

Nella zona di Marina Centro lo specchio d’acqua per il bagno viene allestito ogni giorno dal Bagno 28 Otello (Info: http://bagno28otello.com/dog-beach/). Qui sono a disposizione 8 box recintati (6×4, 24mq), completi di ombrellone, lettini e mini brandine per gli amici animali, una fontanella dedicata e un’area giochi, dove gli animali possono correre liberi e divertirsi.

A Rimini sono ormai oltre la metà gli stabilimenti balneari che accolgono gli animali in spiaggia e si trovano sia a nord che a sud del porto canale. In questi bagni si possono trovare semplici zone riservate a chi è accompagnato dal proprio animale, con ombrelloni ben distanziati, oppure vere e proprie aree dedicate e delimitate dove i padroni possono trascorre la giornata in spiaggia con il proprio cane che può muoversi liberamente all’interno del box dedicato. Ogni stabilimento si è organizzato in base alla propria sensibilità e nel rispetto delle esigenze della propria clientela. Nella maggior parte di questi stabilimenti è possibile trovare anche stuoie o lettini per ripararli dal calore della sabbia, ciotole per l’acqua, docce e/o fontane dedicate, per dare loro un refrigerio in più nelle ore più calde della giornata. Tra i servizi su richiesta, a pagamento, ci sono dog sitter, veterinario e convenzioni speciali con alberghi e negozi di animali.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti saranno disponibili sul sito www.riminiturismo.it alla voce servizi spiaggia

(https://riminiturismo.it/visitatori/divertimento-e-relax/sulla-spiaggia/servizi-di-spiaggia/stabilimenti-balneari-con-accesso)