La triste scoperta a Rivazzurra in zona viale Regina Margherita. A dare l’allarme sono stati i vicini

Il corpo senza vita di un’anziana è stato trovato ieri, riverso a terra, nel corridoio dell’appartamento in cui viveva in viale Regina Margherita. L’hanno trovata così carabinieri e vigili del fuoco. A dare l’allarme sono stati i vicini insospettiti dal forte odore. La prima ricognizione cadaverica non avrebbe portato alla luce segni di aggressione o riconducibili all’azione di terze persone avvalorando l’ipotesi della morte per cause naturali.