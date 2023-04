Confermati orari di accesso prolungati, illuminazione dal tramonto all’alba, delivery, plastic-smoke free, l’orario e le modalità consentite per la balneazione dei cani

Il tavolo dell’ordinanza balneare convocato dal Comune di Rimini si è riunito questo pomeriggio per definire le disposizioni previste nella nuova ordinanza per la stagione balneare alle porte. Un dispositivo che ricalcherà quello dello scorso anno, sia sul fronte dei servizi ai bagnanti, sia su quello del distanziamento tra gli ombrelloni e che introdurrà il prolungamento di una settimana per quanto riguarda l’attività dei bagnini di salvataggio, ovvero fino al 17 settembre.

La spiaggia di Rimini si presenterà anche la prossima estate con ampi spazi fra gli ombrelloni, confermando i parametri straordinari introdotti nella prima stagione estiva in tempo di pandemia e poi mantenuti negli anni successivi per garantire la miglior vivibilità della spiaggia. L’ordinanza del Comune di Rimini fissa, infatti, a 18 metri quadrati il limite minimo di ombreggio da garantire per la zona nord di Rimini, mentre per la zona di Rimini sud la superficie minima sarà di 15 metri quadrati. Prevista come per gli anni passati anche la deroga specifica per il tratto compreso tra gli stabilimenti 99 e 130, caratterizzato da una fascia di arenile più corta e da un’alta incidenza di hotel e quindi di turisti, dove la superficie di ombreggio è fissata a 12 metri quadrati. Parametri che confermano Rimini come spiaggia in grado di offrire i più ampi spazi a disposizione delle persone andando oltre quanto previsto dall’Ordinanza regionale vigente che stabilisce gli spazi minimi (“…gli ombrelloni devono essere posizionati in modo che la distanza tra ombrelloni della stessa fila e tra le file garantisca una superficie minima ad ombrellone di mq. 12 …”).

L’ordinanza del Comune di Rimini inoltre ripropone le novità già sperimentate e testate nelle ultime stagioni, orientate a potenziare i servizi a favore dei bagnanti per vivere la spiaggia nel pieno delle sue potenzialità, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e alla valorizzazione ambientale. L’estensione degli orari di apertura degli stabilimenti balneari prevede anche per il 2023, a partire dal 27 maggio e fino al 10 settembre, che venga garantita la possibilità di permanenza dei clienti e l’utilizzo dei servizi almeno fino alle ore 22 con lo scopo di offrire maggiori possibilità di vivere gli spazi all’aperto. Allo stesso scopo, per incrementare la sicurezza delle strutture balneari e la fruibilità delle spiagge, i concessionari dovranno installare impianti per l’illuminazione, con le luci che dovranno restare accese dal tramonto all’alba, negli stessi orari previsti per l’illuminazione pubblica.

Nell’ottica di favorire l’ampliamento dei servizi, viene confermata anche la possibilità del delivery sull’arenile per i pubblici esercizi, ristoranti, laboratori artigianali, che potranno quindi consegnare cibo su ordinazione direttamente in spiaggia. Servizio che dovrà essere svolto senza ricorrere all’utilizzo della plastica monouso: già da anni Rimini ha scelto di proporsi come spiaggia ‘plastic free’, vietando la vendita e la distribuzione di bevande in bicchieri e con cannucce di plastica usa e getta. Si potranno utilizzare invece bicchieri di carta e di materiale compostabile monouso o di materiale plastico lavabile in lavastoviglie e riutilizzabile. Per la quinta stagione consecutiva inoltre, nel rispetto di una spiaggia sostenibile e che favorisce il benessere di chi la frequenta, sarà vietato fumare sulla battigia.

Come di consueto, l’accesso alla spiaggia sarà vietato dall’1 alle 5. Il servizio di salvamento sarà operativo dalle 9,30 alle ore 18,30, con la possibilità di interruzione tra le 13 e le 14, segnalata attraverso la bandiera rossa.

Con separata ordinanza verrà confermato anche il bagno in mare per i cani, nelle stesse modalità previste lo scorso anno: il bagno in mare per la stagione 2023 sarà consentito al mattino, dalle 6 alle 8, e di sera, dalle 18.40 alle 21. Il bagno in mare è consentito esclusivamente negli orari prestabiliti e i proprietari devono garantire con la propria presenza la sorveglianza dell’animale che deve essere condotto fino allo specchio acqueo con l’ausilio del guinzaglio, non lasciando mai i cani incustoditi o liberi nemmeno durante la balneazione. L’area di mare destinata alla balneazione dei cani, antistante lo stabilimento balneare che già dispone di aree attrezzate per la loro accoglienza, deve essere delimitata da boe e adeguatamente segnalata ed individuata dal cartello ‘specchio acqueo destinato alla balneazione dei cani’.

“Confermiamo tutte le innovazioni introdotte negli ultimi anni – sottolinea l’assessora al Demanio Roberta Frisoni – che ci hanno consentito di innalzare la qualità dei servizi e valorizzare la nostra spiaggia come uno spazio urbano attento all’ambiente, ricco di funzioni e sempre più attrattivo. Abbiamo inoltre stabilito sin da ora, con congruo anticipo, il prolungamento dell’attività di salvataggio di una settimana nel mese di settembre, con l’obiettivo di allungare la stagione balneare, come ulteriore valore aggiunto della nostra offerta. Una scelta fatta di comune accordo con gli altri comuni della costa riminese con l’obiettivo di mettere a disposizione di chi frequenta le nostre spiagge un servizio di alta qualità e sempre più completo che mette i desideri e la sicurezza dei nostri ospiti sempre al centro”.