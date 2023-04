Oggi un nuovo appuntamento con il pubblico presso l’Auditorium Rita Levi Montalcini del Liceo statale Volta – Fellini

Oggi alle 17 il nuovo appuntamento con Universo Pluriverso – il ciclo di conferenze pubbliche di fisica e scienze del Liceo statale Volta – Fellini giunto alla dodicesima edizione – illustrerà L’importanza della filosofia nell’epoca delle solitudini comunicanti, per scoprire, insieme al relatore Paolo Ercolani, una tematica attuale che coinvolge ogni generazione, soprattutto quelle più giovani.

Paolo Ercolani (Roma 1972) insegna filosofia dell’educazione all’Università di Urbino Carlo Bo. Allievo di Domenico Losurdo, i suoi libri e articoli scientifici sono stati pubblicati in inglese, tedesco e portoghese, oltre che in italiano. È tra i fondatori e membro del comitato scientifico dell’Associazione internazionale Filosofia in Movimento (www.filosofiainmovimento.it) e collabora continuativamente con Rai Cultura. Scrive per le pagine culturali del Corriere della sera, de Il Fatto Quotidiano e Il Resto del Carlino. Fra i suoi ultimi libri, Contro le donne. Storia e critica del più antico pregiudizio (Venezia 2016), Figli di un io minore. Dalla società aperta alla società ottusa (Venezia 2019), Nietzsche l’iperboreo (Genova 2022).

La conferenza è aperta al pubblico e si svolge all’interno dell’Auditorium Rita Levi Montalcini del Liceo statale Volta – Fellini (viale Piacenza, 28). Per informazioni: telefono 0541 647404-643126 (Liceo Statale Volta-Fellini).