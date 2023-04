Sono state installate nelle stanze di degenza che andranno a migliorare il comfort alberghiero.

Una nuova donazione di dieci Smart TV da parte dei soci del Club 41 di Riccione al reparto di Medicina Interna dell’Ospedale “Ceccarini” di Riccione.

Grazie ai fondi raccolti fra i soci del Club 41 di Riccione anche quest’anno si rinnova il prezioso e concreto contributo attraverso la consegna di Smart TV prontamente installate nelle stanze di degenza che andranno a migliorare il comfort alberghiero.

Si è tenuta il 12 aprile, presso la Sala Riunioni dell’Ospedale “Ceccarini” di Riccione, la cerimonia di ringraziamento, in presenza della Sindaca di Riccione Daniela Angelini, della Direttrice del Presidio ospedaliero Bianca Caruso, della Direttrice della Medicina Interna Dott.ssa Cristina Trojani, della coordinatrice infermieristica Stefania Dellachiara e di una delegazione del Club 41 Riccione tra cui il Presidente David Santini, il Vice Presidente Gianluigi Durante, il tesoriere Marco Gabellini e il socio Sauro Batarra. Per l’occasione era presente in rappresentanza del Comitato Nazionale Club 41 Floriano Semprini.

“Vorrei esprimere il mio personale ringraziamento a realtà come queste che si mettono a disposizione del prossimo. Sono le parole della Sindaca Daniela Angelini. Anche delle “semplici” attrezzature come le televisioni sono comunque molto di aiuto per alleggerire e rendere più confortevole la degenza dei pazienti in ospedale”.

Da parte dell’Azienda USL della Romagna, un sentito ringraziamento ai soci del Club41 Riccione che con questo ulteriore e generoso contributo a beneficio dei pazienti, ha consolidato un rapporto di collaborazione già da tempo esistente, sostenendo in modo sempre più attento e sensibile i bisogni della sanità locale.