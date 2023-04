Il traino dei grandi eventi con un 2023 mai così ricco: da Vasco Rossi ai big della musica fino al primo festival dedicato alla Gen-Z

L’anno turistico riminese parte sotto i migliori auspici. Gennaio e febbraio 2023 registrano +106,1% rispetto agli stessi mesi del 2022 sul fronte degli arrivi e +51,9% per quanto riguarda le presenze turistiche. Dopo l’ottimo andamento ‘percepito’ di Pasqua, i dati provvisori dell’Istat confermano un eccezionale inizio d’anno trainato dagli eventi e dal calendario fieristico-congressuale. Una partenza all’insegna dell’ottimismo che guarda con fiducia anche verso la stagione dei ponti primaverili, mentre una spinta ulteriore verrà dai grandi eventi estivi, mai così ricchi per qualità e quantità come quest’anno.

“Anche l’ISTAT – commenta il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad – conferma i riscontri avuti indirettamente dagli introiti dell’imposta di soggiorno: gennaio e febbraio sono stati mesi boom per Rimini sul fronte dei flussi turistici, chiaramente trainati dalla coda del Capodanno più lungo del mondo e dal SIGEP. Rispetto al 2022, anno anch’esso di evidente ripresa rispetto al 2021 e all’orribile 2020 pandemici, i primi due mesi dell’anno fanno registrare un raddoppio secco degli arrivi turistici (+ 106,1 per cento) e + 51,9 per cento per i pernottamenti. E tutto questo nonostante la pressoché totale scomparsa del mercato russo e comunque ex sovietico che solo per Rimini valeva fino al 2019 (e spero tornerà a valere, se non altro come segnale di fine della guerra) circa 25 mila presenze alberghiere/mese. Comunque bene, prosegue la risalita, marzo altrettanto soddisfacente a detta dei nostri operatori e una Pasqua da sold out, in attesa dei prossimi ponti primaverili e di un maggio di grandi eventi. Avanti così, Rimini!”.

Il traino dei grandi eventi, pubblicato il vademecum ‘Cose da fare 2023’

Dalle novità d’eccezione, come la data zero del tour di Vasco, la tre giorni di musica Ultrasuoni e il primo festival dedicato alla Gen-Z, alle conferme più attese, come i grandi appuntamenti musicali della Notte Rosa e lo spettacolo firmato Festi Group che tornerà a riempire di magia Piazza Malatesta. Dai grandi eventi popolari come lo spettacolo delle Frecce Tricolori e la festa del gusto Al Meni con Massimo Bottura, al ritorno della grande danza con Sport Dance passando per le voci e i volti dello spettacolo e della cultura sulla Terrazza della Dolce Vita.

Non ci sarà un solo giorno senza una cosa straordinaria da fare a Rimini che, per il 2023, propone un cartellone con più di 150 appuntamenti fra nuove proposte, conferme, festival culturali, mille occasioni di sport e benessere all’aria aperta e soprattutto un anno di grande musica con protagonisti assoluti della scena italiana e internazionale come Vasco Rossi, Biagio Antonacci, Skunk Anansie, Frankie hi nrg, Lazza e i dj internazionali della Rimini Beach Arena, Morgan, Anna Calvi e le musiche contemporanee di Percuotere la mente, RDS 100% Grandi successi con la musica e i suoi dj, le maggiori personalità del panorama jazzistico internazionale con Crossroads, il Webboh festival, Balamondo World Music festival e, per chiudere l’anno, due grandi interpreti femminili di primo piano come Giorgia e Laura Pausini.

Un lungo calendario di appuntamenti da sfogliare nel libretto appena dato alle stampe e messo a disposizione degli hotel di Rimini e degli uffici Iat (e disponibile anche on line Manifestazioni e iniziative | Rimini turismo).

Non si tratta solo di un anno fitto di cose da fare che, da un mese di aprile ricco come non mai di ponti eccezionali, arriva fino al Capodanno più lungo del mondo, ma di qualcosa di più. Un palinsesto necessario per calamitare, aggregare e alimentare gli interessi del grande pubblico che sa, ancora prima di sapere cosa e quando, che a Rimini troverà sempre qualcosa di unico da fare.

“Rimini è pronta. Ci stiamo attrezzando per una grande estate– commenta il Sindaco Jamil Sadegholvaad. Le analisi che fotografano il dato attuale e quello di prospettiva, indicano nella cosiddetta ‘vacanza esperienziale’ la formula vincente del turismo. Esperienziale è il contrario di standardizzato. La vacanza per essere attrattiva deve essere unica, fondata sull’identità del luogo. Per Rimini gli eventi sono anche questo, una caratteristica ritrovabile solo qui, come i Biglietti che Marco Missiroli invia nella sua città agli amici, o come la tre giorni per ricordare l’epopea dello Slego e di Thomas Balsamini, o la data zero di Vasco che torna allo stadio di Rimini 27 anni dopo quel 10 agosto 1996 che è nei ricordi di tanti. Oggi più che mai Rimini investe mettendo al centro uno dei suoi principali punti di forza che si fonda sulle capacità di tessere relazioni, incontri e divertimento: una formula vincente per essere attrattivi”.

> Cultura

Ampio il capitolo culturale. Nell’anno delle tante ricorrenze felliniane, dai 70 dei Vitelloni ai 60 di 8½ e ai 40 di E la nave va, passando per il 50esimo anniversario di Amarcord, senza dimenticare i 30 anni dal tributo dell’Academy con l’Oscar alla carriera, non possono mancare iniziative in linea con lo spirito che muove il museo Fellini dalla sua ideazione: cogliere l’occasione per riflettere su Rimini e sulla sua identità, che ha in Fellini un suo perno. A partire dal convegno di approfondimento che il 13 e 14 aprile viene dedicato a ‘I vitelloni’ in collaborazione con l’Università di Bologna, con venti ricercatori provenienti da più di 15 università italiane che forniranno nuovi spunti di lettura del film che, assieme a quella di Fellini, ha lanciato la carriera di Alberto Sordi.

Torna con una proposta inedita l’atteso spettacolo in piazza Malatesta capace di trasformare, per sei weekend da fine luglio, l’outdoor del Museo Fellini in un luogo dove poter sognare. Un’esperienza che combina il racconto, la musica, e il teatro performativo per arrivare alla destinazione finale: il cuore di ogni spettatore. Uno spettacolo che racconta storie eterne, attraverso la magia e lo stupore, a cura di FestiGroup con la Regia di Monica Maimone.

Sempre in centro storico, ritorna per il terzo anno ‘Biglietti agli amici’ il festival, con Marco Missiroli, che celebra il potere del racconto orale come fulcro della trasformazione contemporanea: a Rimini si ritorna ad ascoltarsi dal vivo con voci “altisonanti” del panorama culturale italiano, tra letteratura, attualità, musica e spettacolo.

Nelle calde serate estive torna la rassegna curata dal giornalista Giovanni Terzi ‘La terrazza della Dolce Vita’ nella splendida cornice del giardino del Grand Hotel dove si alterneranno protagonisti del mondo del cinema, della cultura, del giornalismo, del teatro e dello spettacolo.

Nella sua quarta edizione, farà per la seconda volta tappa anche a Rimini l’evento “Luoghi dell’anima. Italian film festival”, il festival internazionale del cinema sui territori e la bellezza, inaugurato in occasione del centenario della nascita del poeta, scrittore e sceneggiatore Tonino Guerra e ideato dal figlio Andrea Guerra per raccogliere l’eredità spirituale, culturale, sociale del padre, e realizzato dall’Associazione Tonino Guerra.

Fra i grandi ritorni estivi, dal 23 giugno a fine luglio il Festival del mondo antico, la rassegna di conferenze, incontri, tavole rotonde, presentazioni di libri, visite guidate e spettacoli in cui leggere il passato per comprendere il presente e costruire con maggiore consapevolezza il futuro. Dal 16 al 18 giugno torna l’unica manifestazione in Italia rivolta ai lettori adolescenti, Mare di Libri – Festival dei Ragazzi che leggono, mentre dall’10 al 16 luglio torna Cartoon Club, il Festival Internazionale del cinema d’animazione, del fumetto e dei games, che come sempre riempirà la città di numerosi eventi, mostre, laboratori, masterclass, spettacoli e il mare con la mostra mercato e cosplay convention. Torna agli agostiniani la rassegna cinematografica all’aperto nel cuore del centro storico Cinema sotto le stelle con i migliori film della stagione invernale che cerca di miscelare qualità e intrattenimento, riflessione e leggerezza, con anche qualche anteprima. Dal 23 agosto al 15 settembre torna il festival teatrale e musicale Le città visibili per portare lo spettacolo dal vivo sia negli spazi ad esso dedicati, sia in luoghi non convenzionali.

> Musica

La musica in tutte le sue forme sarà il filo rosso dell’estate 2023 riminese: dalle prestigiose bacchette della Sagra Malatestiana, ai grandi eventi musicali più attesi come la Notte Rosa e, novità 2023, 105 Tezenis Summer Festival. Fino alla Rimini Beach Arena, il grande palco sulla spiaggia di Miramare che ospiterà artisti internazionali per concerti e dj set e che ha iniziato a calare uno dei suoi assi con il rapper Lazza.

Dal 26 giugno al 9 luglio torna la musica di RDS 100% Grandi Successi, Radio Partner dell’estate del territorio, con due settimane di diretta radio e televisiva da Piazzale Kennedy e i Dj-set all’ora dell’aperitivo, con le voci di Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi.

Sei gli appuntamenti riminesi con le nuove sonorità di Percuotere la mente che spaziano fra generi e latitudini diverse e che partiranno il 25 giugno con un omaggio a Lucio Battisti, negli 80 anni dalla nascita, animato dalla presenza sul palco di un musicista colto e raffinato come Morgan, insieme ad altri interpreti accompagnati dal ritmo di una band e dal supporto sonoro di una avvolgente orchestra d’archi. Domenica 23 luglio torna a Percuotere la mente la cantautrice e chitarrista Londinese Anna Calvi, una delle songwriter inglesi più apprezzate e affascinanti del panorama contemporaneo.

Fra le novità 2023 sabato 5 agosto arriva in piazzale Fellini il Webboh Fest, il primo festival dedicato alla Gen-Z e ideato dalla community di webboh.it, che porta sul palco i cantanti e i creator più amati dai giovanissimi. Il festival è preceduto il giorno prima dal Live Show + Meet&Greet dei di EFFE BROS, due tra gli youtuber più forti del momento.

Fra gli attesi ritorni, il Parco degli artisti sulle rive del fiume Marecchia, a Vergiano di Rimini. Un’arena in mezzo al verde che per tutta l’estate porta in scena una programmazione che spazia dai concerti al teatro in tutte le sue forme: cabaret, spettacoli di danza e monologhi come quello con lo psichiatra Paolo Crepet (13 luglio).

Torna, nella nuova scenografia del porto canale, che per tanti anni ha accolto La Nave del Sole di Casadei, il Balamondo World Music Festival, il progetto artistico di Mirko Casadei. Sopra le imbarcazioni le sonorità del folk romagnolo si contaminano con altri generi musicali, sul molo il pubblico balla e si fa avvolgere dalle sonorità della POPular Folk Orchestra che insieme ad artisti di di fama nazionale e internazionale proietta la musica popolare all’infinito, nel futuro.

> Food, tradizione e sport

Saranno le barche storiche della Riviera Romagnola con le loro coloratissime “Vele al Terzo”, il caratteristico armo con due pennoni e la vela a forma di trapezio, ad inaugurare gli eventi estivi della tradizione il 10 giugno con l’esposizione di attrezzature storiche per la pesca. In quello stesso weekend, il Tricolore torna a svettare nei cieli con la pattuglia acrobatica nazionale delle Frecce Tricolori, appuntamento con le prove il 9 giugno e con l’Air show il 10 giugno.

Il weekend successivo torna anche il circo mercato dei sapori e dei sogni ‘Al meni’ con lo chef Massimo Bottura che, come un pifferaio magico, chiama a sé le dieci perle tenute insieme dal filo robusto della via Emilia, le eccellenze uniche al mondo della nostra regione, per festeggiare insieme la decima edizione della festa del gusto: chef, artigiani, casari, contadini, pescatori, musici e artisti piantano le loro tende in piazzale Fellini per due giorni di condivisione e inclusione.

Sotto il segno dello sport e della salute torna Rimini Wellness, l’evento per eccellenza dedicato a fitness, sport, benessere e sana alimentazione, che quest’anno si apre a tutta la città con Rimini Wellness OFF, dando così il via agli appuntamenti sportivi dell’estate. Che avrà fra le novità la prima edizione di ‘Sandrimini’, il torneo 3 VS 3 in programma dal 30 giugno al 2 luglio al playground del Parco del mare con Carlton Myers che torna in campo come testimonial d’eccezione.

Sempre al playground di piazzale Kennedy lo street basket sarà l’elemento trainante dell’ultimo weekend di luglio con due importanti eventi targati Red Bull e una serie di attività create ed organizzate per il MOAB COURT EXPERIENCE

Il calendario delle cose da fare 2023 è disponibile nella versione cartacea o in quella digitale sfogliabile sul sito www.riminiturismo.it