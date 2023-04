Dall’8 al 10 aprile le iniziative per festeggiare la Pasqua tra relax, passeggiate, workshop, performance artistiche e sonore, sostenibilità e riciclo

Dal fine settimana di Pasqua il Giardino sul mare che da Natale 2022 è diventato un nuovo luogo di incontro e condivisione della città ripartono gli appuntamenti tra la Serra, la Giostra antica e la spiaggia su Piazzale Roma.

Nel lungo weekend pasquale, la proposta Respira, immagina, crea. Laboratori e attività nel Giardino sul mare allieta il pubblico con iniziative pensate per tutti, che spaziano tra musica e arte musiva, yoga e passeggiate sul mare, workshop per realizzare decorazioni con i materiali di recupero in un’ottica di sostenibilità e riciclo, performance e incontri con artisti e personaggi amati dai bambini.

Il risveglio adriatico tra Yoga, passeggiate ecologiche e laboratorio d’arte

Si comincia sabato 8 aprile con il Risveglio adriatico, il programma della mattinata per iniziare la giornata immersi nella splendida cornice del mare, cullati dalla brezza marina e dal tepore dei raggi del sole. Alle ore 9:00 si tiene la sessione di Hatha yoga con l’insegnante Renza Bellei, che nelle sue lezioni porta le tante esperienze maturate nei viaggi e a contatto con i maestri di questa pratica millenaria, in grado di regalare benefici preziosi per il corpo e la mente.

Si prosegue con la passeggiata sulla spiaggia (ore 11:00) guidati dalla biologa Martina Monticelli di Fondazione Cetacea – l’organizzazione a tutela dell’ecosistema marino che gestisce il Centro recupero tartarughe marine per l’Adriatico – un’occasione per scoprire il mare di Riccione e raccogliere i materiali non naturali, allietati dalle sonorità del flauto di Fabio Mina che tradurrà in musica le sensazioni emerse durante la mattinata.

Le attività pomeridiane di Respira, immagina, crea – Tessere sogni sul mare – prendono vita dalla dimensione onirica e dai desideri per tradurli in realtà attraverso la realizzazione di opere d’arte, performance e laboratori. Il pomeriggio di sabato 8 aprile (ore 15:00) inizia all’insegna dell’arte musiva, in compagnia di Luca Barberini, mosaicista di fama nazionale e internazionale, che realizzerà davanti al pubblico un mosaico, lasciandosi ispirare dalla sabbia e dalle onde del mare. Alle ore 16:00, la Serra ospita il laboratorio alchemico di eco mosaico marino che ricicla le plastiche inquinanti, trasformandole nelle tessere colorate di un mosaico.

Il pomeriggio si conclude con la visita alla mostra di Barberini (ore 17:00) – Tessere i sogni. Il mosaico a Riccione nell’anno del Centenario – allestita a Villa Franceschi (via Gorizia, 2) e aperta fino al 10 aprile. Domenica 9 aprile, dopo il Risveglio adriatico della mattina con lo Yoga nel Giardino sul mare (ore 9:00), il pomeriggio procede all’insegna di laboratori interessanti per conoscere nuove attività da realizzare nel tempo libero: alle ore 16:00 il workshop dove arte e giardinaggio si incontrano per realizzare piante che spuntano da sfere sospese nell’aria – Piccoli giardini volanti a cura di terra_acqua_dano – seguito dai consigli utili per curare orti e giardini di Danilo Concordia; alle ore 17:00 il Sonic carousel di Demetrio Cecchitelli sulla musica e sulle intersezioni meccaniche nella relazione unica tra materia e suono.

Lunedì 10 aprile, dopo la sessione di Hatha yoga, il Risveglio adriatico di Respira, immagina, crea prosegue con la passeggiata collect waste in riva al mare (ore 11:00) a cura di Roberta Corsi di AsOER – associazione che promuove ricerche e attività sull’avifauna e sulla sua conservazione in Emilia-Romagna – accolta, al ritorno, dalle sonorità di Jacopo Buda che viaggiano tra jazz e ambientazioni elettroniche. I laboratori pomeridiani di Tessere sogni sul mare iniziano alle ore 15:00 con i Regali dal mare a cura di La soffitta di Grace che trasformano la Serra in una bottega artigianale dove creare oggetti fantasiosi con i legni levigati portati a riva dalle onde.

Arriva il topo-giornalista investigatore più amato dai bambini di tutto il mondo

Alle ore 16:00, Geronimo Stilton, il famoso topo-giornalista direttore de L’Eco del roditore, arriva nel Giardino sul mare, per la gioia di tanti bambini curiosi di conoscere le sue ultime avventure. Geronimo è il personaggio protagonista di una fortunata serie di libri per ragazzi nato da un’idea di Elisabetta Dami e pubblicati in Italia da Edizioni Piemme, ambientati a Topazia nel mezzo dell’Oceano Rattico Meridionale.

In piazzale Roma, il topo più amato dai bambini di tutto il mondo, intratterrà i piccoli amici con i suoi racconti sulle più belle città italiane descritte nel suo libro – Mille meraviglie. Viaggio alla scoperta dell’Italia, progetto speciale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con la Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, realizzato da Edizioni Piemme con la collaborazione di Atlantyca per la versione internazionale,– e sarà disponibile per il firmacopie e una stratopica fotografia in sua compagnia.

Tutte le iniziative del programma Respira, immagina, crea. Laboratori e attività nel Giardino sul mare sono a ingresso libero; il punto di ritrovo è la Serra nel Giardino sul mare di piazzale Roma. Il progetto è ideato e curato da La Bottega Culturale – associazione no profit.