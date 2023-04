L’assessore Imola: “Intervento fondamentale per la viabilità”. Già chiuso il cantiere di viale Marsala per il rifacimento del “manto di usura”. In viale San Martino arrivano le ringhiere a protezione della ciclabile e nuovi posti auto

Partiranno domani mattina i lavori per la sistemazione della sede stradale di viale Veneto, una delle arterie maggiormente trafficate della città di Riccione. Per una spesa di quasi 500mila euro, 465mila, verrà infatti bonificata tutta l’area tra il cavalcavia dell’autostrada e viale Coriano, per una lunghezza di circa un chilometro e mezzo. “Si tratta di un intervento estremamente richiesto dai nostri cittadini e non solo – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola -. Viale Veneto è un’arteria frequentatissima e necessità di un intervento radicale”. Gli operai avvieranno l’intervento domani mattina con le cosiddette opere di bonifica puntuali: in sostanza verranno sistemati tutti i punti in cui la strada presenta cedimenti, depressioni che provocano numerose buche. L’attività – che prenderà il via dall’intersezione con viale Mestre e proseguirà in direzione monte – verrà svolta fino a tutta la giornata di giovedì per poi essere sospesa ed essere ripresa dopo le festività pasquali. Una volta terminate le bonifiche verrà rifatto lo “strato di usura”, ovvero l’asfalto, per tutti i 1.500 metri lineari tra viale Mestre e viale Coriano. L’ufficio Lavori pubblici prevede che l’intervento, che verrà realizzato da Geat, potrà essere completato entro la fine del mese di aprile.

La viabilità risentirà solo parzialmente dei lavori: dove necessario saranno utilizzati dei semafori temporanei per limitare i disagi.

Completato l’asfalto in viale Marsala

Lunedì è stato completato il lavoro di rifacimento del manto di asfalto in viale Marsala che era stato iniziato per garantire il percorso di gara della Settimana internazionale Coppi e Bartali. Geat ha completato il tratto tra la Statale 16 e la rotatoria con viale Sicilia. “Abbiamo aumentato il fondo per la manutenzione straordinaria delle strade di mezzo milione di euro, arrivando a oltre due milioni e duecentomila euro – dice ancora Imola -, proprio per dare risposta ai problemi della viabilità cittadina: Riccione ha tanto bisogno di manutenzione ordinaria e straordinaria”.

In viale San Martino arrivano transenne e posti auto

In viale San Martino, come era stato annunciato ai residenti e agli operatori durante l’incontro pubblico con la giunta comunale (#riccionepartecipa), verrà protetta la pista ciclabile sul lato Cattolica con delle fioriere e delle ringhiere. I lavori inizieranno domani e si concluderanno entro la Pasqua. Quanto all’area della piazza principale, dove ci sono farmacia e Poste, verranno ricavati circa dieci parcheggi ricollocando le panchine presenti.