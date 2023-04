Il bilancio dei controlli durante il weekend

Giravano, alle 3 di notte lungo via Pascoli, in due a bordo di un motorino senza casco tentando di scappare all’alt della Polizia di Stato. Raggiunti e bloccati, i due 36enni italiani erano ubriachi. L’autista, sottoposto a controllo alcoltest, da subito minacciava e provocava gli agenti proferendo nei loro confronti frasi offensive e spintonandoli più volte con l’intento di guadagnarsi la fuga. Dal momento che il ciclomotore era manomesso, i poliziotti hanno immediatamente rintracciato il proprietario che non si era accorto della sottrazione. L’aveva, infatti, parcheggiato in serata all’interno del cortile dell’albergo dove lavora.

Accompagnati in Questura, i due sono stati denunciati per ricettazione ed ubriachezza mentre quello trovato alla guida del ciclomotore, che perdurava nel suo atteggiamento poco collaborativo, è stato tratto in arresto per resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale in attesa del rito per direttissima previsto questa mattina.

In continuità con il controllo effettuato dai Carabinieri nella nottata di sabato, la Questura, tra sabato e domenica, ha assicurato dei servizi ordinari di controllo del territorio “rafforzati”, con un potenziamento della presenza di pattuglie della Polizia di Stato nel centro cittadino e nella zona del lungomare, soprattutto nelle ore serali e notturne.

Nell’arco della giornata di sabato, anche con l’ausilio delle specialità della Polizia di Stato – Polizia Stradale e Ferroviaria – sono state identificate oltre 300 persone, con un arresto e sette denunce in stato di libertà.

Inoltre, la squadra esterna della Divisione di Polizia Amministrativa ha sanzionato amministrativa un esercizio pubblico per inquinamento acustico poiché diffondeva musica ad alto volume oltre l’orario consentito, oltre a rilevare altre irregolarità in corso di verifica.