L’appuntamento è alle 17 alla biblioteca Gambalunga

Torna oggi, sabato 1° aprile alle ore 17 nella sala Cineteca della Biblioteca Gambalunga l’appuntamento con gli autori e gli editori di “Libri da queste parti”.

Le vicende dei piloti romagnoli impegnati nella Mille Miglia saranno oggetto del racconto del pomeriggio letterario della Gambalunga. A rievocarle, con parole e immagini, il giovane editore Tommaso Panozzo, qui in veste d’autore, e Gianni Morolli, medico e appassionato di storie motoristiche, con il loro ultimo lavoro dedicato a La corsa più bella del mondo. La Mille Miglia in Romagna appena uscito per i tipi della omonima casa editrice riminese.

Tre decenni di gare da Brescia a Roma e ritorno, passando per Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini, fra imprese leggendarie e tragedie mai dimenticate. Sullo sfondo una Romagna arretrata, provinciale, ma divorata dalla passione per il motore e desiderosa di prendere parte (o quantomeno assistere) alla corsa più bella del mondo. Il libro è un racconto della Mille Miglia a partire dalla sua storia, quella della gara vera e propria, e porta alla luce un mondo in parte sconosciuto di piloti, di auto e di meccanici. Ma anche di appassionati, perché il pubblico fu allora grande protagonista. Con una partecipazione popolare impressionante e senza precedenti la folla si assiepava per seguire il passaggio di un sogno: quello rappresentato dalla macchina. Una festa della velocità che fu innanzitutto un fatto sportivo ma poi divenne un fatto sociale e di costume che ancora oggi appartiene alla storia e alla memoria collettiva di tutto un Paese e fa della Mille Miglia un evento unico nella storia dell’automobilismo. A dialogare con gli autori sarà lo storico Davide Bagnaresi.

La presentazione del volume è la prima di un ciclo di tre appuntamenti che la casa editrice riminese dedicherà a vicende del Novecento riminese con il titolo interrogativo “Un bel tempo andato? Vivere a Rimini nel dopoguerra”. Un contributo alla riflessione e alla costruzione della memoria della comunità nel secolo appena trascorso.

Tommaso Panozzo è avvocato civilista. Tra le sue opere: Rimini. Le sue anime, i suoi tesori (2019), Sulle tracce della Rimini di Fellini (2020) e Per le vie del Borgo. Storia, abitanti e itinerari del borgo San Giuliano (2021).

Gianni Morolli, medico, è autore di Dutòr, a i cavèm i zampét? Malattie e malanni in gergo riminese (2014).

Davide Bagnaresi, storico, da anni collabora con l’Università di Bologna occupandosi di tematiche legate al mare, turismo e alla storia del motociclismo.

Ingresso libero

Info: Biblioteca Gambalunga | tel. 0541.704488 | e-mail: gambalunghiana@comune.rimini.it

Sarà presente un punto vendita dei libri, con firmacopie degli autori al termine della presentazione.

