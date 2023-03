L’ assessore Juri Magrini: “I controlli vanno a tutela della qualità dell’offerta del servizio e per la trasparenza nei confronti degli ospiti”

Il rispetto degli standard dei servizi offerti dalle strutture alberghiere rimane uno dei principali obietti su cui l’Amministrazione comunale sta concentrando grande attenzione, per continuare a garantire la massima qualità offerta dalle strutture ricettive del territorio.

Un atteggiamento orientato alla sicurezza dei turisti e al rispetto di tutte le norme amministrative, igieniche e sanitarie che riguardano tutte le strutture ricettive, confermato anche dalla particolare attenzione che gli uffici comunali prestano nel seguire i provvedimenti di chiusura di volta in volta emanati e successivi alle violazioni riscontrate dalla Polizia Locale e dalle altre Forze dell’Ordine.

Come nel caso di un Hotel di Rivazzurra che in questi giorni ha ricevuto da parte del TAR il rigettato al ricorso presentato contro un provvedimento di chiusura notificatogli dal Comune di Rimini. Un atto disposto a seguito di alcuni verbali elevati dalla Questura di Rimini, che erano stati contestati alla struttura ricettiva perché sorpresa a svolgere attività senza l’autorizzazione nel periodo invernale e priva di riscaldamento.

Il robusto sistema di controlli, attivi da parte del personale amministrativo del settore Sistema e Sviluppo Economico e programmati dalla Squadra Amministrativa della Polizia Locale, è una parte delle misure preventive che consentono una maggiore legalità nel settore alberghiero e il rispetto delle norme a tutela dell’ospite e dell’immagine complessiva della città.

“I controlli sono pianificati dall’inizio dell’inverno – dichiara l’Assessore alle Attività Economiche Juri Magrini – e continueranno anche nelle prossime settimane. Una programmazione non solo sulla coerenza della classificazione alberghiera, ma anche per altri tipi di verifiche, legate ad esempio al rispetto delle norme sulla sicurezza delle nostre strutture ricettive. Controlli che vanno a tutela della qualità dell’offerta del servizio e per la trasparenza nei confronti degli ospiti. Il Comune in questi anni ha investito molto nella riqualificazione della città e lo stesso hanno fatto tanti imprenditori. Questo ha alzato il livello complessivo del territorio e degli alberghi, ma si può fare di più. Per questo motivo abbiamo messo in campo meccanismi preventivi di attenzione, anche grazie al contributo dell’associazione albergatori che condivide l’obiettivo di accrescere la qualità dell’offerta turistica complessiva e in particolare la qualità dell’offerta ricettiva”.