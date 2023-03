Nel cuore del “salotto” della Perla verde un grande giardino: uno spazio conviviale immerso nei profumi e negli aromi di mirti, corbezzoli, lavande, salvie e rosmarini

Dal Giardino sul mare che da Natale 2022 è diventato un nuovo luogo di incontro e condivisione della città idealmente partirà un vero e proprio giardino mediterraneo che colorerà e caratterizzerà la primavera di Riccione. Centouno alberi di ulivo (101, tanti quanti gli anni della città) arrederanno viale Ceccarini ricreando un vero e proprio collegamento con il cuore del viale.

Il gazebo centrale infatti ospiterà un’installazione dove il verde si mescolerà con l’architettura e il design dando vita ad uno spazio del tutto inedito ed effimero voluto per celebrare ed accogliere la stagione più bella dell’anno.

Un giardino che parte dal mare e porta con sé il profumo delle essenze tipiche della macchia mediterranea. I mirti, i corbezzoli, le lavande, salvie e rosmarini. Essenze che del mare trattengono salsedine e colore. I lavori per l’installazione inizieranno lunedì 3 aprile e avranno una durata di circa 4 giorni.

La sindaca Angelini: “Con la firma di eStudio e Geat puntiamo su bellezza e sostenibilità”

“Riccione è pronta e ha voglia di farsi ammirare in tutta la sua bellezza – dice la sindaca Daniela Angelini -. Durante le festività natalizie è stato estremamente apprezzato il Giardino sul mare in piazzale Roma, una vera e propria bomboniera affacciata sull’Adriatico che andremo a riproporre, in versione primaverile, anche a partire dalla prossima Pasqua e per tutti i ponti successivi”.

La firma del progetto è di Silvia Montanari di “eStudio”, creatrice anche di ‘Giardini d’autore’, in collaborazione con Geat. “Abbiamo scelto questi partner di livello assoluto – dice la prima cittadina – per gli allestimenti botanici di tutto il cuore della città, in particolare di viale Ceccarini, sempre all’insegna della bellezza e della sostenibilità”.

Il progetto del giardino centrale

Legno, ferro e resine per imprimere grafiche e pitture. Sono questi i materiali con i quali prenderà vita il grande giardino centrale di viale Ceccarini. Uno spazio conviviale, formato da grandi panchine che guardano da mare a monte e da est ad ovest, il tutto immerso nei profumi e negli aromi che solo le essenze tipiche del mediterraneo sanno regalare. Sarà primavera ma con uno sguardo alla stagione che da sempre caratterizza Riccione: l’estate. Le luci faranno da coreografia a questa installazione che mixa alla perfezione il design, il verde e l’arte e vuole restituire un luogo da sempre considerato il cuore di Viale Ceccarini.

Natura e materia: l’arte di Eva Germani

La natura è l’arte e l’arte è una continua imitazione della natura. Per questo progetto il colore è affidato ad un’artista che ha fatto della materia, della natura e del colore la sua cifra stilistica. Eva Germani, artista, pittrice e visionaria che restituirà il concept di natura e di colore per questo progetto di primavera 2023. Applicazioni ed inserti di pittura, resine e materia decoreranno le sedute centrali del giardino mediterraneo.

Wall&decò è una realtà di riferimento nel panorama della produzione e della commercializzazione di carta da parati contemporanea su misura e diventerà partner dell’evento per la primavera di Riccione. I vasi dei centouno ulivi saranno decorati con fasce colorate ispirate alla natura e alla primavera firmate dagli artisti di Wall&Decò. La seduta del giardino mediterraneo sarà realizzata con carte da parati resinate per un effetto materico di grande impatto scenografico e contemporaneo.

La magia negli occhi di chi guarda

Luci in movimento, grandi fiaccole e led firmate Renzo Serafini che incorniciano e impreziosiscono il giardino e le sue essenze mediterranee ma anche “light box” in cui orientare lo sguardo per scoprire immagini segrete di una Riccione passata che ritorna tutt’oggi nel suo splendore e ne restituisce memoria. Un’installazione ispirata al presente, alla contemporaneità, dove il verde, il design e l’arte di mescolano per dar vita ad un nuovo spazio conviviale in città.

I laboratori di Officina creativa nel Giardino sul mare

Il Giardino d’inverno di piazzale Roma, a Pasqua, si ridesta nei primi tepori per diventare il Giardino sul mare con la sua serra e la giostra antica: spazio nel cuore di un bosco urbano affacciato sul mare, uno scrigno prezioso divenuto un punto di ritrovo in città, dove ci si incontra per una passeggiata, si organizzano eventi e workshop per la gioia di stare insieme davanti allo spettacolo del mare e del cielo.

Nel Giardino sul mare, per la gioia di tutti i bambini, Officina Creativa ha in programma una serie di iniziative e di laboratori.

A Riccione esplode la primavera: Lo Smanèt a Villa Lodi Fè

Quest’anno, in occasione del lungo weekend pasquale, dall’8 al 10 aprile, fiorisce l’edizione speciale “Lo Smanèt.¡Viva la vida!” dedicata a Frida Kahlo: torna nel giardino di Villa Lodi Fè (villa liberty nel cuore di Riccione) il festival degli oggetti handmade, in una veste inedita e rinnovata, più improntata alle performance, all’arte e alla cultura. L’ingresso è gratuito.

Apertura straordinaria della mostra di Frida Kahlo e photo booth dedicato

Durante le festività pasquali anche la mostra fotografica su Frida Kahlo che sarà aperta fino al 1 maggio osserverà nuove aperture straordinarie serali e uno speciale angolo per immergersi nel magico mondo di Frida. A Villa Mussolini infatti da sabato 8 a lunedì 10 aprile si potrà ammirare la mostra Frida Kahlo. Una vita per immagini ed entrare in uno speciale set fotografico a tema realizzato da True Emotions e dalla fotografa Margherita Cenni. Sarà l’occasione per portarsi a casa un autoritratto digitale ispirato alla famosa pittrice messicana.

La mostra resterà aperta in via straordinaria sabato 8 e domenica 9 aprile dalle 10 alle 24 e Lunedì 10 aprile dalle 10 alle 19.

Il set fotografico sarà aperto negli stessi orari con la possibilità di scattare sempre un selfie. Mentre la fotografa professionista “scatterà” sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 21.00 alle 23.00, domenica dalle 16.00 alle 18.00 e dalle 20.00 alle 23.00 e lunedì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00.

Info e biglietteria: serviziculturali@civita.art