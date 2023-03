Dagli appuntamenti sportivi alle visite guidate, arte, buon cibo e tradizioni

La Pasqua (7-10 aprile), che segna ufficialmente l’inizio della stagione sulla Riviera Romagnola, si anima di tante iniziative per tutti, tra sport, intrattenimento e cibo – Dal beach volley sulle spiagge di Cesenatico (FC) e Riccione (Rn) e la Regata velica a Cesenatico, al free style del Paganello di Rimini; dallo street food a Rimini e Cattolica (Rn), al tradizionale “Carnevale della Romagna” di Gambettola (FC) – Appuntamento con l’arte tra musei aperti e visite guidate

Per le festività di Pasqua, la Romagna, con i suoi 110 chilometri di costa e gli antichi borghi dell’entroterra, propone tanti appuntamenti tra sport a cielo aperto, folklore, arte e prodotti tipici. Sarà la prima vera occasione per concedersi una fuga primaverile lontano dal caos delle città e dalla routine, e scoprire i mille volti della Romagna.

Gli eventi sportivi da non perdere

Beach Volley “Città di Cesenatico”

Torna anche quest’anno nel tratto di spiaggia libera antistante Piazza Costa, il torneo di Volley di Pasqua “Città di Cesenatico” (da mercoledì 5 a sabato 8 aprile),arrivato alla sua 24ma edizione. Presenti 124 squadre – 24 maschili e 100 femminili – che disputeranno minimo 4 partite ciascuna. I gironi “all’italiana” (ogni squadra incontra tutte le altre partecipanti al torneo almeno una volta) si svolgeranno dalla mattina di giovedì alla mattina di venerdì. Venerdì pomeriggio si disputeranno le semifinali, mentre nella mattinata di sabato si giocheranno le finalissime, per concludersi con le premiazioni. Ingresso libero. Info: www.eurocamp.it/tornei-eurocamp/pasqua-2023-24-torneo-volley-nazionale-citta-di-cesenatico/

Prestigiosa Regata di catamarani a Cesenatico (FC)

Nel weekend di Pasqua (da venerdì 8 a domenica 10 aprile), tradizionale appuntamento con le “Vele di Pasqua”, l’evento più prestigioso della Congrega Velisti Cesenatico, con cui la località balneare dà il benvenuto alla bella stagione. Gareggeranno circa 30 imbarcazioni provenienti dall’Italia e da altri paesi del mondo, sia in equipaggio singolo che doppio, delle classi di catamarani “A”, Hobie Cat (in previsione del Campionato Europeo che si terrà in luglio a Cesenatico), Top Cat, Tornado e classe Libera. Previste 9 prove. Le gare si disputeranno a circa mezzo miglio dalla costa e potranno essere seguite dal lungomare di Cesenatico. Info: www.congregavelisti.org/

La spiaggia di rimini si anima con il Beach Ultimate del Paganello

Il primo evento che segna la ripartenza della stagione a Rimini è il Paganello (da sabato 8 aprile a Pasquetta, ingresso libero), la Coppa del Mondo di Beach Ultimate, ovvero il frisbee giocato sulla sabbia, arrivata alla sua XXXII edizione. Un evento che raduna oltre 1.000 giocatori in 110 squadre, provenienti da una decina di Paesi, e che unisce allo spettacolo delle gare musica, feste e tanto divertimento. Quest’anno il villaggio sulla sabbia sarà allestito di fronte a Piazzale Marvelli (spiaggia 37), per assistere alle gare dalle 9 di mattina al tramonto. Il Paganello prevede due discipline: il Beach Ultimate, sport di squadra (ognuna composta da 5 giocatori) praticato con il Frisbee, e il Cup World Freestyle Challenge, suggestive acrobazie di piccoli gruppi di due o tre persone con il frisbee, in campi 75 x 25 metri. Cerimonia di chiusura dalle 18 di Pasquetta. Info: www.facebook.com/paganello/

Sport e spettacolo sulla spiaggia di Riccione

Una settimana di sport e divertimento sulla sabbia anche a Riccione (Rn) per la 24a edizione del Beach Line Festival, il più grande evento mondiale di beach volley, con oltre 1.000 partecipanti provenienti dal nord Europa. Da Pasquetta (lunedì 10) a domenica 16 aprile, i giocatori si daranno appuntamento per sfidarsi sugli oltre 200 campi da gioco allestiti sulla spiaggia libera tra il “Marano” e il Porto, fino al Piazzale San Martino. Da mattina a sera, gli appassionati di beach volley potranno godersi questo spettacolo a cielo aperto che si caratterizza per l’alto livello tecnico, grazie alla presenza di ottimi preparatori e di stelle del beach volley e allenatori di primo piano.

Gli appuntamenti con il gusto e il folklore

Le Uova artistiche colorano la Pasqua di Cervia (Ra)

A Pasqua (da sabato 8 a lunedì 10 aprile) tornano nel cuore della località balneare le realizzazioni artistiche di pittori e artigiani, per l’appuntamento con “Primavera Marittima – Uova d’arte”. Piazza Garibaldi e Piazzetta Pisacane saranno animate da un’esposizione di sculture a forma di uovo di varie forme e dimensioni, realizzate a mano con i materiali più disparati, dal legno alla ceramica, dal metallo allo zucchero, con premiazione finale dell’uovo più votato dal pubblico. Numerosi laboratori creativi coinvolgeranno i bambini che potranno dare sfogo a tutta la loro fantasia, inoltre spettacoli, artisti di strada e tante sorprese coloreranno queste giornate di festa. Info: Primavera Marittima – Uova d’arte — Turismo Comune di Cervia

A Tredozio (FC) tradizionali sfide a “colpi” di uova

Nei giorni di Pasqua e Pasquetta (domenica 9 e lunedì 10 aprile), Tredozio, piccolo borgo in provincia di Forlì-Cesena, rinnova il doppio appuntamento con la 60a edizione della Sagra e Palio dell’Uovo. La tradizionale festa, nata come rituale propiziatorio alla primavera, vedrà i 4 rioni del borgo romagnolo sfidarsi in altrettante gare all’interno dell’alveo fluviale del paese, nella zona antistante Largo Ghetti, in pieno centro. Domenica si svolgeranno i Campionati di “Sfogline” (donne che “tirano” la sfoglia) e dei mangiatori di uova sode. A Pasquetta si rinnoverà l’appuntamento per la conquista del Palio, sfida annuale preceduta da una sfilata dei carri allegorici. Gli sfidanti dei 4 rioni affronteranno quattro prove, la più particolare delle quali è la “battaglia delle uova”, un incontro di abilità e precisione, con il lancio di 600 uova crude per ogni tornata. Seguiranno la gara “dell’uovo nel pagliaio”, con la ricerca di circa 200 uova sode nascoste in un pagliaio, quella “dell’uovo in bersaglio” e la gara “del tiro alla fune”, con le due squadre sfidanti posizionate sulle rive contrapposte del fiume. Durante la manifestazione saranno allestite mostre di fotografia e di artigianato artistico, mentre gli stand gastronomici prepareranno menu a base di uova. Per info: tel. 333.7273495.

Sfilate di carri e maschere di cartapesta al “Carnevale della Romagna” (FC)

L’antico Carnevale di Gambettola (il Carnevale della Romagna), arrivato alla sua 137a edizione, torna a Pasquetta e sabato 15 aprile, per due giorni di sfilate di carri allegorici di prima categoria, giganti di cartapesta realizzati alla Bottega del Carnevale. Tema di questa edizione, i Cartoons, ma verrà anche realizzato un carro con i materiali raccolti nei numerosi depositi di rottami di Gambettola, dedicato alla tematica dell’ambiente, progetto coordinato da Nikki Rifiutile di Mutonia di Santarcangelo di Romagna (Rn). Sfileranno altri 12 carri di seconda categoria, tra cui un gruppo del Senegal e uno del Kenya, che faranno vivere le tradizioni dei loro carnevali, con balli e musiche. Per tutta la settimana ci saranno eventi per adulti e bambini all’interno del “Villaggio del Carnevale”. Info: www.carnevaledigambettola.it/info

Installazione delle “Vele al Terzo” nel museo Galleggiante della Marineria (FC)

A Cesenatico, la Pasqua e l’avvio della stagione primaverile coincidono con una tradizione locale dal grande valore storico e culturale, l’installazione delle “Vele al Terzo”. Sono le vele dipinte con le tipiche tinte ocra delle terre naturali (giallo, arancio e rosso), decorate con lettere alfabetiche e simboliunici, che vengono ammainate dai marinai specializzati sulle 10 antiche imbarcazioni (bragozzi, trabaccoli, topi e battane) del Museo Galleggiante della Marineria, lungo il Porto Canale Leonardesco. Durante le festività pasquali, queste vele a forma di trapezio e col pennone sporgente un terzo avanti all’albero (da qui il nome), saranno pronte per essere ammirate e fotografate e resteranno “in mostra” fino a ottobre. Una curiosità: in passato le “Vele al Terzo” avevano queste tipiche tonalità accese, per garantire la migliore visibilità in mare e una maggiore sicurezza in caso di soccorso. Info: visitcesenatico.it/

“Processione dei Giudei” a Pennabilli (Rn)

Come da tradizione, nella ricorrenza del Venerdì Santo (7 aprile), nel borgo dell’Alta Valmarecchia si svolgerà la “Processione dei Giudei” in cui si commemora la Passione, la Crocefissione e la Morte di Gesù. L’intero borgo medioevale si cala in un’atmosfera d’altri tempi di rara ed unica suggestione, illuminato solo da fiaccole e bracieri. Gli appartenenti alle Confraternite, vestiti con gli abiti tradizionali, trasportano a spalla una seicentesca scultura, in cartapesta policroma, raffigurante la “Madonna addolorata”. La processione parte alle 21 dalla Chiesa della Misericordia e sfila lungo vicoli dal castello di Penna al Castello di Billi. Il tutto contornato da preghiere e canti popolari. L’evento ha ottenuto il riconoscimento di manifestazione storica dalla Regione Emilia-Romagna. Info: Processione dei giudei a Pennabilli, Venerdì Santo

Spettacoli “diffusi” a Bellaria-Igea Marina (Rn)

Sabato 8 e domenica 9 aprile, i viali pedonali Ennio e P. Guidi di Bellaria-Igea Marina, si animeranno con il grande evento gratuito “Pasqua 2023-Musica Diffusa”. La località si trasformerà in un teatro a cielo aperto, con show, dj set e concerti, nel tardo pomeriggio e in serata, che diffonderanno musiche di diversi generi, in un’atmosfera di grande festa. Tanti gli appuntamenti: dalle hit parade di Radio Bruno, al dj set con “Lorysound”, Thomas &Thomas” e il duo “Space Invaders & Roxy”. Dalle canzoni più famose degli anni ‘90 con la band “Voglio tornare negli anni ‘90”, allo show musicale con il pianista performer “Matthew Lee”, fino al Concerto della band “I Camaleonti” con i loro brani che hanno segnato la storia della musica italiana. Non mancheranno le iniziative dedicate ai giovanissimi, come il Meet&Greet con le youtubers Ludovica e Aurora – che incontreranno i loro fans durante un loro mini show – e l’innovativa Cartoon Cover Band “MIWA”, che suonerà le sigle dei cartoon più famosi in un mix di ska, punk, disco, reggae e funky. Da non perdere il lunedì di Pasquetta “Il Dopo Pasqua”, con animazione e uova di cioccolato per tutti alle 15 inPiazza Don Minzoni. Info: www.bellariaigeamarina.org; www.bellariaigeamarina.org/it/news/6888/PASQUA-2023%7C-MUSICA-DIFFUSA.html

Torna il 6° Streeat Food Truck Festival a Rimini

Durante le festività pasquali (da venerdì 7 a lunedì 10 aprile) torna a Rimini la festa dedicata al miglior cibo di strada su due ruote, nella bella cornice del Parco XXV Aprile, nel cuore di Rimini.Per 4giorni, ape car, carretti, furgoncini, biciclette, roulotte, moto e rimorchi, saranno allestiti sul grande “tappeto verde”, con piastre, forni, friggitrici, bollitori e griglie. Dalle 18 fino a tarda sera, sforneranno “street food” (dagli arancini siciliani ai panzerotti pugliesi, passando per gli arrosticini abruzzesi), da gustare in piedi o nei tavoli allestiti per l’occasione. Il tutto accompagnato da birre artigianali, vini naturali, centrifughe di frutta verdura e cocktail. Per info: www.facebook.com/events/894609458382756?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D

Nuovi allestimenti floreali e Concerto di Beppe Carlettia Riccione (Rn)

Durante le festività di Pasqua, sboccia nel centrale ed elegante Piazzale Roma di Riccione, il Giardino sul mare. Tanti fiori colorati spuntano dalle aiuole del sentiero che porta alla Serra, un piccolo spazio nel cuore di un bosco urbano, luogo di incontri, eventi e di piacevoli soste. Nella Limonaia del Giardino sul mare artisti e artigiani dipingeranno abiti vintage, interpretando le cromie vivaci di Frida Kahlo (a cui è dedicata la mostra fotografica “Frida Kahlo. Una vita per immagini” nelle sale di Villa Mussolini). Anche il grande gazebo del “salotto riccionese” (viale Ceccarini) diventerà green e si trasformerà in un’isola botanica sviluppata in verticale, mentre la nuova pavimentazione del viale si arricchirà di fiori e 101 ulivi, tanti quanti gli anni della località balneare. Tripudio di colori anche per viale Dante, che all’altezza del porto, si impreziosirà di corolle e boccioli. In questa atmosfera floreale, venerdì 7 aprile, Beppe Carletti- celebre tastierista e cofondatore del gruppo musicale dei Nomadi- proporrà un concerto per piano nella sala “Granturismo” del Palazzo del Turismo, dal titolo “Sarà per sempre”. Appuntamento (gratuito) che anticipa l’esibizione della band prevista a giugno, per festeggiare 60 anni di attività. Info: www.riccione.it/it.

A Cattolica (Rn) vanno in scena le specialità gastronomiche internazionali

Torna nella Regina dell’Adriatico il “Festival Internazionale del Gusto”, da venerdì 7 a lunedì 10 aprile, in Piazza I Maggio. Una quindicina di food truck proporranno i loro piatti on the road, sia dolci che salati, oltre che con una selezione delle più buone birre artigianali da gustare nell’area degustazione allestita per l’occasione. Sempre in piazza, hobbisti e artigiani metteranno in mostra le loro creazioni. Non mancheranno gli appuntamenti con musica e cabaret. Ingresso gratuito. Per info: Tipico Eventi (Matteo) 392.8582486; Cattolica – Festival internazionale del gusto.

Musei, mostre e visite guidate

Pasqua e Pasquetta alla Delizia Estense del Verginese (Fe)

A Pasqua (9 e 10 aprile) apre le porte ai visitatori la Delizia Estense del Verginesedi Portomaggiore (Fe) – antica dimora di svago della famiglia d’Este, riconosciuta dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Nella mattina di Pasqua, alle 11, visita guidata alla Delizia e al giardino rinascimentale – il Brolo – che circonda il castello. Nel pomeriggio, alle 15:30, visita guidata alla mostra archeologica “Mors Inmatura”, necropoli romana a poca distanza dalla dimora estense. Lunedì di Pasqua e martedì 25 aprile, dalle 15:30 “Il Giardino Incantato”, visita esperienziale al Brolo, antico giardino produttivo della Delizia,che anticamente offriva frutti dalla primavera all’autunno e che in primavera si mostra in tutto il suo splendore. Prenotazione obbligatoria per tutte le visite, al circuito AmaParco di Atlantide: tel. 335.236673, mail: verginese@atlantide.net.

Pasquetta con Caterina Sforza alla Rocca di Riolo (Ra)

A Pasquetta (10 aprile) la Rocca Sforzesca accoglie i piccoli e grandi visitatori per una visita esperienziale narrata, in compagnia di Caterina Sforza in persona. L’appuntamento “Gli esperimenti di nostra signora Caterina” della durata di un’ora, è unviaggio esperienziale tra erbe officinali e ricette cifrate per scoprire i segreti del ricettario della “Leonessa delle Romagne”. A seguire, realizzazione di una tisana utilizzando le erbe fresche del percorso museale “Le Erbe di Caterina”. Info e biglietti: shop.atlantide.net/circuito-amaparco/rocca-di-riolo/

Il linguaggio della moda e il suo rapporto con l’arte a Forlì

La grande mostra al Museo Civico San Domenico di Forlì “L’Arte della Moda. L’età dei sogni e delle rivoluzioni. 1789 – 1968”, dal 18 marzo al 2 luglio, è dedicata all’affascinante rapporto fra arte e moda, dall’Ancien Régime al secondo Novecento. La moda dipinta, ritratta, scolpita, realizzata dai grandi artisti. L’abito che modella, nasconde, dissimula e promette il corpo. L’abito come segno di potere, di ricchezza, di riconoscimento, di protesta. Come cifra distintiva di uno stato sociale o identificativa di una generazione. La moda come opera e comportamento. In mostra, abiti e accessori di Maison Collot, Lanza, Sartoria Ventura, Poiret, Fortuny, Balla, Depero, Chanel, Lanvin, Worth, Monaci Gallenga, Dior, Ferré, Valentino, Ferragamo, Capucci, Schon, Marucelli, Saint Laurent, Balestra. Info: www.facebook.com/Museiforli/

Visite guidate a Villa Torlonia e Casa Pascoli (FC)

A Pasqua e Pasquetta (domenica 9 e lunedì 10 aprile) il circuito AmaParco della Cooperativa sociale Atlantide organizza due visite. A Pasqua, dalle 11, “Storie di famiglia: l’uomo dietro al poeta”, unavisita guidata di 1 ora al Museo Casa Pascoli, tra le stanze della casa natale del poeta, per ritrovare i suoi affetti più cari e rivivere i suoi luoghi del cuore. Il giorno seguente, alle 16, “Storie e poesia in uno scatto”, visita guidata di 1 ora a Villa Torlonia. Il fil rouge della narrazione fotografica accompagnerà i visitatori tra le immagini della mostra “Dell’etereo sole. Giovanni Pascoli fotografo”, per scoprire una passione inedita del poeta. Per info e prenotazioni: tel. 0541 936070; parcopoesiapascoli@comune.sanmauropascoli.fc.it; www.atlantide.net/iniziative-eventi/pasqua-al-parco-poesia-pascoli/

Frida Kahlo. Una vita per immagini

Mostra fotografica dedicata all’artista messicana ospitata (fino a lunedì 1° maggio) a Villa Mussolini a Riccione (Rn) con apertura straordinaria a Pasquetta (10 aprile). Attraverso un centinaio di scatti, si ripercorrono le vicende della vita controcorrente della grande artista messicana, che l’hanno trasformata in un’icona femminile e pop a livello internazionale. Le foto sono state realizzate dal padre Guillermo e da alcuni dei più̀ grandi fotografi della sua epoca, come Leo Matiz, Imogen Cunninghan, Edward Weston, Lucienne Bloch, Bernard Silbertein, Manuel e Lola Alvarez Bravo, Nickolas Muray. Per info e biglietti: www.civita.art; www.promhotelsriccione.it/frida-kahlo/; IAT Riccione, tel. 0541 426050.