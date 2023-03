La chiusura interesserà il tratto tra via Succi e il Ponte della Resistenza

Per consentire l’installazione di 3 telecamere per la video sorveglianza verrà chiusa in questi giorni – per circa un paio di settimane – la ciclabile di via Destra del Porto, nel tratto che va dalla via Succi, fino al Ponte della Resistenza.

Un intervento che riguarda complessivamente 500 mt di percorso ciclabile, ma che verrà chiuso alternativamente a tratti di circa 100 metri ciascuno. Il cantiere infatti che partirà sul tratto della ciclabile di via Destra del Porto, dal fronte sede Nuova Capitaneria, avanzerà in direzione monte, chiudendo alternativamente pezzi della ciclabile, fino alla rotatoria di via Coletti / intersezione con il Ponte della Resistenza.

Chiusure che, di volta in volta, prevedono percorsi alternativi con deviazioni del transito ciclo pedonale sulla banchina destra del porto canale e in alternativa sul lato opposto di via Destra del Porto.

I lavori consentiranno in particolare l’installazione di un cavo in fibra ottica dentro la tubazione esistente, la posa in opera di 3 armadi stradali e l’allestimento di 3 pali di illuminazione pubblica esistenti con altrettante telecamere. Il progetto fa parte del rafforzamento della rete di video sorveglianza a supporto del controllo degli spazi del Porto canale. I lavori che inizieranno in questi giorni, si concluderanno entro la metà di aprile.