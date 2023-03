L’assessora Frisoni in Consiglio comunale: “Uno strumento che fornisce un punto di equilibrio tra accessibilità della zona e la valorizzazione del Parco del Mare”

Mancano due settimane all’entrata in funzione della nuova regolamentazione della circolazione nell’area turistica di Rimini nord, con l’attivazione della zona a traffico limitato al protezione del Parco del mare che si estende lungo circa sei chilometri tra Rivabella e Torre Pedrera. Un dispositivo pensato per dare la possibilità a cittadini e turisti di vivere i nuovi lungomari rinaturalizzati e usufruire delle sue funzioni in sicurezza, garantendo allo stesso tempo ai residenti, agli operatori e ai visitatori la piena accessibilità ad abitazioni e attività. Il provvedimento è il frutto anche di un percorso partecipato con la cittadinanza, a seguito dei numerosi incontri pubblici che hanno portato all’introduzione di misure mirate sulla base delle diverse caratteristiche della zone interessate dal provvedimento.

Per la stagione 2023 la ZTL del parco del mare nord è in vigore tutti i giorni dal sabato 8 aprile (sabato prima della Pasqua) fino alla seconda domenica di settembre.

Dal 2024 e per gli anni a seguire la ZTL nel periodo dal sabato prima di Pasqua fino al 31 maggio la Ztl sarà attiva solo il sabato, la domenica e i festivi mentre dal 1° giugno alla seconda domenica di settembre sarà attiva tutti i giorni.

“La scelta di rendere attiva la Ztl in maniera continuativa tutti i giorni nasce dall’esigenza di testare il nuovo sistema di telecamere di controllo, che per un primo periodo sarà attivo in fase di pre-esercizio – spiega l’assessora alla mobilità Roberta Frisoni – e anche per far sì che i cittadini possano prendere confidenza con una nuova organizzazione che cambierà le abitudini di chi frequenta la zona”.

Il periodo di pre-esercizio delle telecamere di controllo servirà a verificare il corretto funzionamento del sistema e risolvere eventuali criticità. Tutti i proprietari dei veicoli che saranno rilevati dalle telecamere all’accesso della ZTL sprovvisti di autorizzazione saranno raggiunti da una specifica comunicazione del Comune di Rimini, che li informerà della violazione. Nel periodo di pre-esercizio il controllo a fini sanzionatori della ZTL continuerà ad essere svolto come negli anni passati dal personale della Polizia Locale.

“Come amministrazione abbiamo fatto e stiamo facendo tutto quanto è nelle nostre possibilità per accompagnare l’introduzione di questa nuova regolamentazione e continueremo anche in queste settimane a dialogare con residenti, operatori, commercianti per monitorare questa fase di avvio – aggiunge l’assessora Frisoni – Ricordo che stiamo parlando di un’operazione e vasta e complessa, cominciata e comunicata direttamente oltre un anno e mezzo fa, che coinvolge circa 6mila soggetti tra residenti, albergatori, proprietari di seconde case o di posti auto. Siamo state tra le poche amministrazioni in Italia a mettere a punto un sistema di rilascio dei permessi che, attraverso l’incrocio dei dati dell’anagrafe e della motorizzazione, consente di inviare a casa il permesso agli aventi diritto, senza doversi recare negli uffici e senza pagare il bollo. Attraverso gli incontri con i cittadini nei mesi abbiamo introdotto correttivi e provvedimenti sulla base dei loro suggerimenti e indicazioni, rendendo questa regolamentazione coerente con gli obiettivi di tutela della fruibilità e valorizzazione del Parco del Mare, ma flessibile. Abbiamo ampliato il numero di permessi a disposizione degli operatori e dato maggiori possibilità ai cittadini per autorizzare anche esterni di accedere alla ztl, abbiamo introdotto misure ad hoc per i clienti degli hotel che devono raggiungere le strutture. Inoltre l’Amministrazione sta pianificando ulteriori interventi per arrivare ad aumentare la raggiungibilità e i servizi della zona. Siamo consapevoli – – conclude l’assessora – che sarà un cambiamento importante, ma siamo altrettanto certi che nella nostra città, come è avvenuto e sta avvenendo in tantissime città italiane e europee, la vivibilità di luoghi così strategici deve essere tutelata non solo per migliorare la qualità della nostra offerta turistica ma anche per rendere questi preziosi spazi pubblici sempre più belli, sostenibili, sicuri e fruibili da tutti’’.

Le misure specifiche

La ZTL sarà in funzione lungo il Parco del Mare nell’arco dell’intera giornata (0-24) con l’eccezione dei tratti compresi tra via Borghesi e via Verenin e tra via Polazzi e via Palotta, dove la ztl sarà attiva solo in fascia serale, dalle 20 alle 24.