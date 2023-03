Appuntamento con l’Osservatorio sulla criminalità organizzata il 24 marzo alle 21:00 presso la Cineteca comunale

Sarà venerdì 24 marzo alle ore 21:00 alla Cineteca comunale di Rimini l’incontro di approfondimento sugli ultimi trent’anni di mafia siciliana, dal periodo delle stragi all’arresto di Matteo Messina Denaro. Promosso dall’Osservatorio sulla criminalità organizzata della Provincia di Rimini in collaborazione con il Comune di Rimini ed il coordinamento locale di Libera, “Matteo Messina Denaro. La mafia di ieri e di oggi. Vita, latitanza e arresto di U Siccu” sarà l’occasione per parlare del boss di Castelvetrano e della sua latitanza, ripercorrendo modalità ed evoluzione di una delle organizzazioni criminali più spietate e significative della storia del nostro paese. Durante la serata sarà presentata l’inchiesta video di Danilo Procaccianti, giornalista di Report e Presa Diretta, e si rifletterà con l’autore e con il giornalista di Repubblica Lirio Abbate, che ha da poco pubblicato il libro “U siccu. Matteo Messina Denaro: l’ultimo capo dei capi” e che da sempre si dedica al racconto delle dinamiche criminali, indagando anche il rapporto tra Messina Denaro e la Riviera romagnola – degli affari e delle relazioni e della lunga latitanza del boss arrestato il 16 gennaio scorso a Palermo, in un dibattito condotto dalla giornalista Sara Bucci di RTV San Marino.

Inserito nel calendario della Settimana della Legalità dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, che insieme a UPI ER ed ai partner del territorio regionale come comuni, associazioni e istituti scolastici organizza ogni anno una settimana di eventi per parlare di cittadinanza attiva, esperienze e buone pratiche, per riconoscere e contrastare le mafie, l’incontro sarà aperto dai saluti dell’Assessore alla legalità del Comune di Rimini Francesco Bragagni, alla presenza del Questore di Rimini Rosanna Lavezzaro. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

