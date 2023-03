Per consentire il transito dei podisti in sicurezza, dalle 9:00 alle 14:00 circa, sulle strade interessate dalla manifestazione verrà interdetta o limitata la circolazione

Anche le località di Misano Brasile, Misano Mare e Portoverde saranno interessate dal passaggio della Rimini Marathon, gara podistica su strada di 42 km in programma domenica 26 marzo al mattino.

In particolare, la Via Litoranea Nord sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra il confine con Riccione e Via Litoranea Sud; Via del Mare sarà interdetta al traffico nel tratto compreso tra Via Della Stazione e Via Litoranea Nord. Via della Stazione verrà chiusa totalmente da via Del Mare fino a Via Litoranea Sud; Via Petrarca sarà inaccessibile da via Della Stazione a via Litoranea Sud ed infine Via Litoranea Sud sarà chiusa totalmente da via Petrarca a via Repubblica.

Nel periodo di chiusura delle strade sarà comunque garantito l’accesso ai parcheggi “Il Sole” e “Il Gabbiano” di Via Del Mare.

L’accesso nella zona centro di Misano Mare potrà avvenire dal sottopasso di via Garibaldi, mentre per raggiungere il lungomare verso Portoverde sarà consentito l’attraversamento di Via Platani.

Per quanto riguarda la zona di Misano Brasile, l’accesso e l’uscita saranno consentiti unicamente dalla rotatoria grande di Via Della Stazione.

Su tutte le strade interessate dalla manifestazione, verrà inoltre istituito e fatto rispettare il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli.

Sarà garantito il servizio di trasporto pubblico sulla strada statale 16 Adriatica.