A disposizione di chi raggiunge la zona della marina 268 parcheggi per motorini nelle vie trasversali, 55 posti auto e 131 per motorini in piazzale Benedetto Croce

Sono iniziati i lavori di realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale nel tratto 3 del Parco del mare, da Piazzale Marvelli a Piazzale Benedetto Croce.

I lavori comprendono la realizzazione di nuova segnaletica per disciplinare la circolazione veicolare, ciclabile e pedonale, da Piazza Marvelli a Piazzale Benedetto Croce e vie trasversali e la realizzazione di nuova viabilità, parcheggi per motorini e motocicli e posti auto su Piazzale Benedetto Croce.

Verrà rifatta una nuova segnaletica e viabilità nelle vie trasversali (via Le Tentazioni del Dottor Antonio, via La Dolce Vita, via 8 e ½ e via Giulietta degli Spiriti, via Toby Dammit) con la creazione di 150 parcheggi per motorini, che si vanno ad aggiungere ai 118 posti per motorini già realizzati sulla via Le Notti di Cabiria, per un totale di 268 posti. La viabilità e la segnaletica su Piazzale Benedetto Croce e sul tratto che da questo arriva fino a viale Regina Elena verrà completamente rifatta, con l’istituzione di 131 parcheggi per motorini, 43 posti auto, 5 posti riservati ai portatori di handicap, 2 parcheggi riservati ai Taxi e 5 per il carico e scarico, 1 riservato per le ambulanze e 1 per la sosta dei Bus.

Sarà vietata la svolta a sinistra provenendo da nord verso sud da Viale Regina Elena su Via Pascoli in direzione mare verso Piazzale Benedetto Croce: su tale tratto vige il senso unico da mare verso monte.

Sulla Via Toby Dammit il senso di marcia sarà da monte verso mare, con direzione obbligatoria verso sud verso Piazzale Benedetto Croce e poi su Via Pascoli.

Le lavorazioni, iniziate in questi giorni, verranno completate entro le festività di Pasqua e avverranno per cantieri mobili, senza mai impedire il flusso veicolare.