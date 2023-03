L’importo complessivo è di 35 mila euro. Ecco i criteri di valutazione e come partecipare

E’ on line sul sito del Comune di Rimini l’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi economici a favore di manifestazioni e grandi eventi organizzati in ambito turistico nel corso dell’anno 2023.

Si tratta di una misura, dell’importo complessivo di 35mila euro, a sostegno degli organizzatori impegnati nella realizzazione di attività, manifestazioni ed eventi con ricadute turistiche, promosse con frequenza annuale, oppure dalla proposta innovativa, a beneficio delle iniziative organizzate durante l’anno in corso. Un sostegno economico che ha come termine per la presentazione delle domande il 28 aprile 2023 e che va ad aggiungersi a quello, dell’importo complessivo di 15mila euro, previsto nell’ambito dell’avviso pubblico a sostegno delle piccole manifestazioni di intrattenimento turistico (il bando è stato pubblicato la settimana scorsa e i termini per presentare le domande scadono sempre il 28 aprile) e a quello di 120mila euro a sostegno delle attività dei Comitati turistici nell’ambito dei Cento giorni in festa.

I progetti sostenuti dal bando grandi eventi devono distinguersi per caratteristiche peculiari e per le comprovate ricadute turistiche sul territorio, per il carattere innovativo e per la capacità di valorizzare le risorse del territorio oltre che per i piani di comunicazione previsti sui media tradizionali e sui social

Il bando è una delle forme attraverso le quali l’Amministrazione Comunale continua il suo impegno a sostegno dei privati e delle associazioni che contribuiscono, con la loro attività, ad aumentare l’attrattività del territorio, ampliando la già ricca offerta di eventi e cose da fare proposte ai cittadini e agli ospiti della riviera riminese.

I progetti saranno valutati in base contenuti (originalità e/o di innovatività dell’iniziativa, capacità di valorizzazione dei luoghi identitari della città e di promuovere la diffusione e la fruizione di attività in grado di esprimere identità e valori del territorio, rilevanza artistica dell’evento), alle caratteristiche dell’evento (gratuità delle iniziative, l’esperienza maturata dal proponente, il grado di affermazione dell’iniziativa e sua ricorrenza negli anni), alle modalità di finanziamento (livello di autonomia finanziaria, costo dell’evento) e all’attrattività e rilevanza dell’evento. Il contributo eventualmente erogato sarà conteggiato tramite un calcolo matematico proporzionale al punteggio ottenuto e al contributo richiesto.

Il bando è pubblicato al seguente link:

https://www.comune.rimini.it/documenti/bandi/bandi-contributi/avviso-pubblico-assegnazione-contributi-manifestazioni-e-grandi-eventi2023