Lo spegnimento della musica dovrà essere anticipato dall’1,30 a mezzanotte e mezza nelle giornate dal lunedì al giovedì

La colonia Adriatica rivestita con dei pannelli grafici. La bonifica del giardino della colonia Reggiana. La sistemazione del parcheggio dell’ex dancing Sirenella. Inoltre, durante la prossima estate dovrà essere anticipato di un’ora, nelle giornate dal lunedì al giovedì, lo spegnimento della musica nei locali del Marano. Sono gli impegni presi ieri sera dalla sindaca di Riccione Daniela Angelini al bar Bianchi di viale D’Annunzio dove si è concluso il viaggio nei quartieri della giunta (#riccionepartecipa) con l’incontro coi residenti del Marano e di Spontricciolo. “Per andare incontro alle esigenze di riposo dei residenti, manifestate anche dai titolari degli alberghi – ha spiegato la prima cittadina -, sposteremo l’orario di spegnimento della musica dall’1,30 a mezzanotte e 30 dal lunedì al giovedì”, mentre resterà invariato dal venerdì alla domenica, ovvero le 2,30. “Vogliamo dare un segnale – ha spiegato Angelini -, ma è la tipologia del divertimento che sta cambiando: ora prevale l’attività diurna. La prossima estate saranno solo due i locali del Marano a restare aperti dopo la mezzanotte. Siamo convinti che anche questi col tempo si adegueranno alle nuove tendenze: nel frattempo faremo controlli puntuali e daremo tutti i suggerimenti per evitare il disturbo della quiete pubblica, per esempio orientando le casse verso il mare”.

Già 304 controlli al Marano dall’inizio della scorsa estate

Il problema dei rumori è emerso ripetutamente durante #riccionepartecipa: sono stati diversi i residenti a lamentare la difficile convivenza con l’attività dei locali. Sul tema è intervenuto anche l’assessore alla Sicurezza Oreste Capocasa, argomentando che sta cercando tutti gli strumenti utili “affinché a un precetto possa seguire una sanzione. Stiamo dialogando anche con l’autorità giudiziaria affinché siano messi in campo provvedimenti adeguati – ha spiegato l’assessore – perché non è possibile che alcuni gestori si sentano autorizzati ad alzare di nuovo il volume della musica non appena gli agenti di Polizia locale se ne sono andati da un locale dopo i controlli”.

L’assessore Capocasa, ringraziando l’operato dei carabinieri, ha riferito che dall’inizio dell’estate 2022 sono stati ben 304 i controlli effettuati in zona Marano. “Non si è riscontrata una situazione di pericolo per l’ordine pubblico ma i controlli continueranno a essere costanti. Inoltre con l’assunzione di dieci nuovi agenti saremo ancora più presenti e con la sistemazione degli impianti di videosorveglianza, che verranno riattivati prioritariamente dal Marano a piazzale Azzarita, potremo effettuare controlli e attività di deterrenza ancora più puntuale”.

La sindaca Daniela Angelini ha invitato i cittadini della zona, in particolare quelli del Marano, a “non considerarsi cittadini di Serie B. Purtroppo abbiamo constatato, durante questo viaggio che ha toccato tutti i quartieri, che i problemi di marciapiedi e strade dissestate e di decoro urbano carente riguardano tutta la città. Ora dovremo essere bravi a dare soluzione: abbiamo già cominciato e proseguiremo in questa direzione”.

I lavori in programma per Spontricciolo

A riferire del quadro complessivo di lavori pubblici che interesseranno l’area di Marano e Spontricciolo è stato l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola. “Abbiamo ereditato il quartiere di Spontricciolo che era un cantiere ancora in fase di partenza. In pochi mesi abbiamo dato una svolta e possiamo dire che entro Pasqua completeremo il rifacimento di molti marciapiedi e tanti asfalti. Sulla Statale abbiamo messo in sicurezza la massicciata e stiamo completando il guard-rail fino al confine con Rimini. Abbiamo sistemato il problema del semaforo di viale Aosta, che ora, con il cambio della centralina, ha tempi adeguati. E abbiamo affidato a Pmr la progettazione dei lavori di abbellimento del muro del Metromare, partendo dal verde pubblico e poi, dove non è possibile, con decorazioni di street art”.

Al Marano arriva la rotatoria tra i viali D’Annunzio e Angeloni nel 2024

Per la zona Marano Imola ha annunciato la realizzazione della rotonda tra viale D’Annunzio e viale Angeloni per il 2024. “Siamo a buon punto con la progettazione”. Inoltre ha annunciato che è in fase di progettazione, coi fondi del Pnrr, il sentiero naturalistico sul torrente Marano”.

L’assessore ha poi spiegato che il Comune interverrà anche sulla pista ciclabile in zona piazzale Aldo Moro al fine di renderla agibile già per la prossima stagione estiva. Infine ha fatto sapere che insieme a Technogym si sta progettando di posizionare attrezzature nelle aree verdi.

La pulizia della colonia Reggiana

Tra i problemi particolarmente sentiti dai residenti della zona c’è quello delle colonie abbandonate. La sindaca ha annunciato che la colonia Adriatica, che è di proprietà comunale, dovrà essere messa in sicurezza e coperta sul modello dell’hotel Savioli Spiaggia sul porto. L’assessore a Urbanistica e Ambiente Christian Andruccioli ha annunciato un’opera di bonifica della colonia Reggiana. “Da tanti anni è in stato di degrado avanzato – ha spiegato -. Il giardino va sistemato e reso fruibile. In generale tutta l’area va valorizzata perché ha un grande valore naturalistico. Crediamo fortemente anche nella vocazione sportiva del Marano e cercheremo finanziamenti ad hoc per rilanciare l’area”. La sindaca ha poi chiarito che verrà data soluzione anche al problema dello stato di abbandono dell’area dell’ex dancing Sirenella.

Cosa chiedono i cittadini

Sono stati tantissimi gli interventi dei cittadini, presenti numerosi, tanto che l’incontro pubblico è andato avanti fino alle 23,30. Alcuni residenti e operatori hanno lamentato il problema della musica alta anche durante il giorno, il degrado delle colonie e del lungofiume, le deiezioni dei cani nella piazza di Spontricciolo.

Gli abitanti della zona hanno segnalato che da tempo nell’area delle colonie c’è la carcassa abbandonata di una roulotte: il Comune si è impegnato a farla rimuovere. E hanno anche lamentato che da alcuni mesi l’illuminazione non funziona su un lato del ponte lungo viale D’Annunzio. Tra le criticità segnalate c’è poi lo stato dell’asfalto di viale Oriani e quello di viale Vercelli. “Per viale Vercelli – ha spiegato Imola – stiamo cercando di trovare il modo, o meglio i fondi, per intervenire al più presto, possibilmente entro l’anno, ma ancora non posso garantirlo al cento per cento”.

Alcuni residenti hanno chiesto un luogo di ritrovo adeguato e sicuro per i ragazzi nell’età tra la fine delle medie e l’inizio delle scuole superiori e altri la sistemazione del ponte di legno lungo il torrente Marano che da troppo tempo non viene sistemato.