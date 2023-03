La cagnolina è un American Bully Exotic sterilizzata. Ricompensa a chi favorirà il suo ricongiungimento con i suoi familiari

Un cane femmina grigia con petto bianco di razza American Bully Exotic è stata rubata qualche giorno fa a Morciano di Romagna. I suoi compagni umani erano impegnati a gestire il proprio stand alla Fiera quando un delinquente ha aperto il furgone facendo sparire Sofia assieme ad una telecamera.

La cagnolina è buonissima e sterilizzata. Nelle ore si stanno diffondendo non solo entro i confini regionali le immagini della quattro zampe per favorire al più presto il suo rientro a casa dalla famiglia che tanto la ama. I proprietari hanno anche promesso una ricompensa per la restituzione di Sofia. Nel frattempo è richiesta la collaborazione di tutti per ritrovarla: chiunque noti una cagnolina come quella in foto, è pregato di contattare il proprietario telefonando al 338 7568543.