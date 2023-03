Il plico del progetto è stato spedito al sindaci di Firenze. “Da tifoso Viola sarebbe come vincere uno scudetto “

Tifa Fiorentina pur abitando a Rimini, con un sogno quello di realizzare il nuovo stadio dei Viola. L’architetto Davide Mazzotti (52) nel 2015 ha elaborato un progetto di ampio respiro, il nuovo stadio della Fiorentina (National Stadium) da 42 mila posti a sedere. Un impianto polivalente , pieno di idee e sviluppo . A partire da una galleria commerciale, spazi polifunzionali e un albergo con 150 camere. Inoltre palestre, asilo e areee ricreative per i giovani. Il progetto lo ha spedito al sindaco Nardella. “Ho realizzato il disegno da qualche anno e mi sono ripromesso quello che avrei spedito al sindaco di Firenze – ha raccontato Mazzotti – E ‘ un progetto che vorrei fare a titolo gratuito per la passione che ho per i colori viola, di cui sono tifoso da bambino. Il modello dello stadio dei miei desideri si rifà allo Stanford Bridge di Londra, una struttura che è sorta dall’autofinanziamento di natura privata, che non pesi sull’economia del Comune” . Individuata anche l’area , quella della Mercafir . ” Credo che abbia tutte le caratteristiche per far sorgere lo stadio – continua l’architetto – – E’ un nodo strategico, appetibile ai tifosi che arrivano da ogni parte della Toscana. La viabilità è fondamentale per incentivare i tifosi ad andare allo stadio e l’area della Mercafir ha il profilo giusto per essere la casa dei fiorentini. Si può creare un’industria sportiva che potrebbe offrire lavoro a centinaia di persone , con tante attrazioni diversificate rivolTe alle famiglie” . E per concludere si augura di ricevere delle riposte dal sindaco Nardella. ” In questi giorni ho mandato il plico con il progetto, spero che lo prenda in considerazione. Da tifoso Viola sarebbe come vincere uno scudetto “